كندا مقبلة على ثلوج غير مسبوقة

مونتريال – الزمان

أفادت توقعات مؤسسة الأرصاد الجوية « ميتيو ميديا « الكندية في بيان جديد ،أن ظاهرة « لا نينا» قد تتسبب بتساقط ثلوج كثيفة في كندا خلال فصل الشتاء المقبل. وأكد مدير المرصد كريس سكوت أن على الكنديين أن يستعدوا لمواجهة تساقط كميات ضخمة من الثلوج والأمطار الجليدية . بالنسبة لمقاطعتي كيبيك وأونتاريو توقع المرصد تساقط كميات كبيرة من الثلج تتعدى الكميات الموسمية وقد تكون الأكثر كثافة منذ عشر سنوات إضافة إلى أمطار جليدية في بعض الأحيان، في حين أن درجات الحرارة لن تتعدى المعدلات الطبيعية . وأكدت «ميتيو ميديا « أن الشهر المقبل سيشهد تساقط ثلوج كثيفة في شرق كندا بينما لن يبدأ تساقطها في الغرب قبل مطلع العام المقبل. يذكر أن ظاهرة « لا نينا « الجوية هي وجود مياه تتعدى برودتها المستوى الطبيعي في شرق المحيط الهادئ ووسطه ما يتسبب بظروف طبيعية أكثر رطوبة من المعتاد في نصف الكرة الأرضية الشمالي.