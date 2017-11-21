تيلور سويفت تخطف أعلى المبيعات في عالم الغناء 

نيويورك- الزمان

قالت شركة نلسن ميوزيك يوم امس إن ألبوم المغنية الأمريكية تيلور سويفت (ريبيوتيشن) حققت مبيعات تبلغ 1.216 مليون نسخة في أول أسبوع لصدوره وتصدر قائمة بيلبورد 200 الأمريكية للألبومات الغنائية. وتفوقت مبيعات الأسبوع الأول لألبوم (ريبيوتيشن) على مبيعات ألبوم (دام) لمغني الراب كندريك لامار في أول أسبوع لصدوره في وقت سابق من العام الحالي والتي بلغت 603 آلاف ألبوم في أبريل نيسان. وتجاوزت مبيعات (ريبيوتيشن) حاجز المليون نسخة بعد أربعة أيام فقط من صدوره ولكنها لم تتخط مبيعات ألبوم (25) للمغنية البريطانية أديل عند طرحه والتي تجاوزت 2.43 مليون نسخة في أول أربعة أيام لصدوره في عام 2015. و(ريبيوتيشن) هو أول ألبوم كامل لسويفت في ثلاثة أعوام ويمثل تحولا آخر لصورة نجمة البوب البالغة من العمر 27 عاما والمعروفة باستخدام حياتها العاطفية كمصدر للإلهام دون الإشارة بشكل مباشر لأسماء أشخاص بعينهم. وسجلت أول أغنية في الألبوم (لوك وات يو ميد مي دو) رقما قياسيا في تاريخ اليوتيوب إذ شاهدها أكثر من 43 مليون شخص في أول أربع وعشرين ساعة من طرحها في أغسطس آب الماضي