كيف تغير كود PIN بهواتف آيفون وأندرويد؟

لندن – الزمان

يعاني مستخدمو الهواتف من نسيان كلمات المرور او الحاجة الى تغييرها بعد فقدانها السرية المطلوبة و يقول خبراء في ( سوفت وير) انه عند حصول المستخدم على بطاقة SIM فإنه يتعين عليه حفظ كود PIN جديد أو يمكنه تغيير هذا الكود بسهولة. ويمكن لأصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد فتح قائمة الإعدادات والبحث عن بند يحمل اسم أمان الجهاز أو الأمان أو الأمان والموقع، وهنا يمكن تحديد كود جديد في خانة «قفل SIM» أو «قفل بطاقة SIM». وبالنسية لأصحاب الهاتف الذكي آيفون الشهير فيمكنهم استدعاء قائمة الإعدادات والبحث عن بند «الهاتف»، وفي نهاية هذا البند يوجد بند «SIM PIN»، وهنا يمكن إدخال الكود الجديد.