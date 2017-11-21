الحكومة تقرر إعفاء أهالي حديثة من ديون الكهرباء

بغداد – شيماء عادل

قرر مجلس الوزراء اعفاء اهالي قضاء حديثة التابع لمحافظة الانبار من ديون الكهرباء كما وجه الوزارات الخدمية بأصلاح المشكلات التي سببتها الهزة الارضية ووافق على تخصيص درجات وظيفية للكليات العسكرية وصوت على قانون الرعاية الاجتماعية وتأسيس شركة الملاحة الجوية. وقال بيان امس ان (المجلس صوت برئاسة حيدر العبادي على اعفاء اهالي حديثة من ديون الكهرباء)، لافتا الى ان (الجلسة شهدت عددا من القرارات المهمة من بينها النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد)، وتابع انه (تم اصدار توجيه الى الوزارات الخدمية بمعالجة المشكلات التي سببتها الهزة الارضية). من جهة اخرى نوه العبادي الى ان الخلافات السياسية تفتح المجال امام داعش للقيام بعمليات ارهابية . واعلن العبادي خلال المؤتمر الاسبوعي عقب جلسة المجلس عن (القضاء على داعش في العراق عسكريا)، محذرا من (الخلافات السياسية التي تفتح المجال امام داعش للقيام بعمليات ارهابية)، وتابع (لا نسمح بتجريم كل من قاتل داعش)، مطالبا الاكراد بـ(عدم اللجوء للقتال والالتزام بجميع القوانين من اجل بسط الامن في المناطق كافة)، مؤكدا ان (الحكومة ملتزمة بدفع رواتب موظفي اقليم كردستان)، واشاد العبادي بـ (قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء نتائج الاستفتاء وما ترتب عليه)، واضاف (نحن بحاجة الى اصلاح اقتصادي شامل في القطاعين العام والخاص)، منوها الى ان (الفاسدين حاولوا اشغال العراق وابعاده عن الحرب على داعش)، داعيا المواطنين الى (الحذر واليقظة من الشائعات ودعوة الشباب ومن لديه معلومات الى التعاون لكشف الفساد)، مشدد على (ضرورة عودة النازحين الى مناطق سكناهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة). من جهة اخرى بحث وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي، مع وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي تبادل الخبرات في مجال الطاقة الكهربائية. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين اعلنا عن فحوى الزيارة والمتضمنة تعميق العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال الطاقة الكهربائية والاتفاق على الربط الثلاثي بين العراق وسوريا وايران)، واضاف البيان ان (الفهداوي بحث مع خربوطلي تاكيد محاور زيارة الوفد السوري وعلى رأسها صيانة خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين البلدين والذي تعرضت الى الاذى بسبب العمليات الارهابية، من اجل تهيئة جميع المتطلبات الفنية تمهيداً لعقد اتفاق الربط الثلاثي)، ودعا الفهداوي (الحاضرين والذين سيعقدون اجتماعات لمدة ثلاثة ايام لتهيئة جميع المقترحات والخيارات البناءة لعمليات الربط من اجل اختصار الزمن والاستفادة من تبادل الطاقة الكهربائية بين منظومة الكهرباء الوطنية العراقية ومنظومة الكهرباء السورية، بما يخدم مواطني البلدين).