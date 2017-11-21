الصدر يعلن دعم ترشح العبادي لدورة ثانية

المفوضية تدعو المواطنين إلى تسلّم بطاقاتهم الألكترونية

بغداد – داليا احمد

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الناخبين والفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الى تسلم بطاقة الناخب الالكترونية. وقال رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران في بيان امس ان (بطاقات الناخب الالكترونية هي المرتكز الاساس للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة)، مؤكدا ان (البطاقات تسلم للناخبين الذين سبق وان راجعوا مراكز التسجيل البايومتري لاخذ بصمات اصابعهم العشرة مع الصورة الشخصية لهم)، مبينا ان (المفوضية مستمرة في توزيع تلك البطاقات في محافظات الفرات الاوسط التي تم الاعلان عن البدء بتوزيعها في شهر تشرين الاول الماضي وهي محافظات الديوانية وبابل والنجف و كربلاء)، وتابع انه (بدأ العمل ايضا بتوزيع بطاقات الناخب في محافظات بغداد وواسط وديالى وصلاح الدين). الى ذلك طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المفوضية الالتزام بمبادئ الاستقلالية والحيادية والنزاهة. وقال بيان امس ان (الصدر دعا خلال مراجعته لمركز تسجيل الناخبين المواطنين الى استلام بطاقة الناخب)، مشيدا بـ(الجهود التي تبذلها المفوضية من خلال العمل على ارساء قواعد النظام الديمقراطي فضلا عن بساطة الاجراءات المتبعة)، مطالبا اياها بـ(الالتزام بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحيادية). من جهة اخرى اعلن الصدر عن دعمه لترشح رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ولاية ثانية. واكد في حوار متلفز انه (يجب منح العبادي اربع سنوات اخرى لاكمال ما بدأ به)، مؤكدا (دعم ترشح العبادي لولاية ثانية)، مرجحا ان (يعلن العبادي استقلاليته من العمل الحزبي قريبا)، داعيا الى (احتواء الحشد الشعبي في الاجهزة الامنية). الى ذلك اكد تيار الحكمة حرصه على إجراء الانتخابات في الموعد القانوني الذي يقره مجلس النواب. وقال المتحدث بأسم التيار نوفل ابو رغيف في بيان إن (التيار حريص على إجراء الانتخابات في الموعد القانوني الذي يقرهُ البرلمان). وكان النائب عن التيارسالم المسلماوي قد دعا إلى حكومة أغلبية وطنية تتجاوز سلبيات الأغلبية السياسية. وقال المسلماوي في بيان (بعد ماوجهناه من أزمات يتوجب القول كفى محاصصة سياسية على حساب مصالح الشعب، فأي تكرار لأخطاء المرحلة السابقة يعني الهلاك للعراق) على حد تعبيره. لافتا الى ان (القوى السياسية ليست وحدها من تتحمل المسؤولية بل الناخبون الذين اساءو اختيار الكثير من المرشحين)، مؤكدا ان (التحالف الوطني مازال قادرا على تشكيل حكومة أغلبية مطلقة منفرداً وفقاً للدستور، لكن ذلك سيخل بالخصوصية العراقية والظروف المرحلية).