التعاون الإسلامي يدين تفجير طوزخورماتو

تكريت – مازن عبد الحميد

دانت منظمة التعاون الاسلامي التفجير الإرهابي الذي وقع في قضاء طوزخرماتو التابع لمحافظة صلاح الدين وأدى الى سقوط نحو 58 مدنيا بين شهيد وجريح

. وأعرب الأمين العام للمنظمة يوسف بن احمد العثيمين في بيان تلقته (الزمان) امس عن (تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى). مؤكدا ان (تلك الاعمال الإرهابية التي استهدفت المواطنين الأبرياء تتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي السمحة والمبادئ الانسانية)

. وكانت شاحنة ملغومة قد انفجرت في القضاء امس.

وقال مصدر في الشرطة ان (التفجير ادى الى استشهاد وإصابة 58 شخصاً كحصيلة اولية للانفجار، حسبما أعلن النائب نيازي معمار أوغلو في تصريح تلفازي. وان الحصيلة التي خلفها الانفجار بلغ نحو20 شهيدا.