مستشار العبادي يؤكد خلو مشروع قانون 2018 من الدرجات الوظيفية

إقتصادية البرلمان لـ (الزمان): نتوقع وصول مسوّدة الموازنة الأسبوع المقبل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وصول قانون موازنة عام 2018 الى مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل .

وقال عضو اللجنة جواد البولاني لـ (الزمان) امس ان (البرلمان مدد فصله التشريعي من اجل مناقشة موازنة العام المقبل بعد ارسالها من قبل الحكومة)، واضاف انه (من المتوقع ارسالها خلال الاسبوع المقبل تمهيدا للتصويت عليها بعد مناقشة الفقرات المدرجة)، وعن الوزارات المشمولة بالدرجات الوظيفية اكد البولاني (ليست هناك معلومات دقيقة بشأن ذلك الموضوع ، ونحن بأنتظار الموازنة للاطلاع على التفاصيل التي تضمنها القانون). من جانبه دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري اعضاء البرلمان الى عدم التصويت على الموازنة في حال عدم تضمينها تخصيصات إضافية لإعادة اعمار المحافظة.

وقال الشمري في تصريح امس إن (مجلس الوزراء في طور استكمال الموازنة ونتوقع إنصاف المحافظة التي عاشت مدة من الظلم بسبب داعش)، مبينا أن (المحافظة ومنذ دخول داعش لها لم تخصص لها موازنة استثمارية ودرجات وظيفية لأبنائها حتى الرواتب ، فهي وزعت بشكل متقطع على الموظفين والمتقاعدين). داعيا اعضاء البرلمان الى (التفاعل الايجابي مع معاناة أبناء نينوى وعدم التصويت على الموازنة في حال عدم تضمينها لتخصيصات إضافية لاعمار المحافظة). وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد اعلن عن ان الموازنة في مراحلها النهائية وسيتم ارسالها الى البرلمان قريبا.

وقال صالح في تصريح ان (الموازنة نوقشت من قبل اللجان المختصة في مجلس الوزراء التي وضعت في اولوياتها تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والعاملين بنظام الاجور و التصدي للنفقات التي تشكل عبئا على الموازنة او مايعرف بالاستدامة المالية فضلا عن تامين الايرادات)، واضاف ان (سعر برميل النفط الذي تم اعتمادة في الموازنة البالغة نحو 100 ترليون دينار بلغ 43.4 دولار على الرغم من ارتفاع اسعار النفط العالمية)، مبينا ان (اي زيادة في الاسعار العالمية ستذهب لسد العجز الحاصل في الموازنة بدلا من اللجوء الى الاقتراض)، لافتا الى (الموازنة تخلو من الدرجات الوظيفية باستثناء الدرجات النوعية القضاة والاطباء والمدرسين، فيما سيتم الاعتماد على درجات الحذف والاستحداث بدلا عن المتقاعدين والمتوفين في التعيينات الاخرى)، وتابع ان (الموازنة وضعت في حسابها تشجيع فرص العمل من خلال القطاع الخاص وتطوير برامج إقراض الشباب بقروض ميسرة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل).

من جهة اخرى كشف محافظ بغداد عطوان العطواني ان وزارة المالية اوقفت التعيينات على ملاك المحافظة بسبب عدم وجود تخصيصات مالية. وقال العطواني في بيان امس انه (توجود اربعة الاف درجة وظيفية شاغرة على ملاك التربية ولكن تم ايقاف التعيين بحجة عدم وجود تخصيصات مالية)، وأضاف ان (المحافظة وفي تلك المدة التي زامنت فك ارتباط مديريات التربية والصحة والشباب والرياضة والحاقها بالمحافظة سببت إرباكاً وذلك بسبب الحاجة الماسة للملاكات المتخصصة ولاسيما التربوية والصحية)، واوضح العطواني ان (المحافظة هي المسؤولة بعد فك الارتباط عن تعيين الملاكات ضمن المديريات التي تم إلحاقها بها)، مبينا ان (الوزارة عممت كتاباً مفاده منع التعيين عن طريق الحذف والاستحداث والمتضمن إشغال الدرجات المتحققة من احالة الموظفين الى التقاعد او اشغال درجات المتوفين وكذلك المستقيلين، فجميع تلك الدرجات اوقفتها الوزارة برغم من ان هذا النظام معمول به في السنوات الماضية)، لافتا الى (وجودنحو الفين و800 موظف عقد تم تسريحهم عن العمل للاسباب ذاتها).