الكهرباء تحرق نفط الوسط في إفتتاح الممتاز

فوز عسير للزوراء ونقطة إلى السماوة والأمانة والديوانية والحدود

الناصرية – باسم الركابي

اكتفى فريق الزوراء بتسجيل هدف واحد في مرمى الوافد الجديد الصناعات الكهربائية الذي خذلته السحبة عندما الزمته خوض مباراة افتتاح الموسم الكروي امام الزوراء التي أقيمت أمس الأول بملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم سجله اللاعب إبراهيم بايش في د 67 من وقت المباراة التي شكلت تحديا للزوراء الذي قدم اداءا باهتا ومملا مع وجود مساحات في دفاعات الصناعات الذي تمكن مع مرور الوقت ان يتماسك حتى بث القلق بين أنصار النوارس و كاد ان يفسد شيء من مخطط الفوز الذي دخل به تحت شعار لابديل عن الفوز ولان اشد المتفائلين بضيف الدوري لايتوقع ان يحقق المفاجأة ولو بالخروج متعادلا.

ووقف الصناعات بقوة خلافا للتوقعات خصوصا في الشوط الأول عندما افشل محاولات الزوراء بعد الأداء المتدني لعوم لاعبين الفريق الحاصل على لقب السوبر قبل ثلاثة أيام على حساب الغريم الجوية.وتوقع الأنصار ان يكون فريقهم في نزهة وفرصة تسجيل الأهداف بغزارة لكنه اخفق كثيرا في عكس مستواه ودخل في متاهات الاداء العشوائي و شكلت الأمور خطرا على النتيجة وبالكاد تمكن من حسم الأمور عبر الهدف الجميل الذي هز شباك الصناعات في وقت متأخر من المباراة بعدما تدارك المدرب ايوب اوديشيو المخاوف المتصاعدة مع مرور الوقت في اللجوء لاجراء التغيرات التي أثمرت عن تسجيل الهدف والخروج بنقاط المباراة كاملة ليدون الفوز الأول الذي جاء بصعوبة كبيرة ولانالعبرة في النتيجة عندما ظهر بشكل مرتبك في الشوط الأول ولم اللاعبين تأثير فردي اوجماعي عندما لعب بأداء ممل وباهت ولايرتق الى سمعته وما قدمه في مباراة السوبر ويبدو استخف بالمنافس لأسباب معروفة عندما افتتح الموسم كفريق منافس على اللقب بأداء لم يرتق إلى رغبة الأنصار في ان يظهر ويلعب ويسيطر على الأمور من البداية وفي تقديم المستوى الذي تميز به في كل المشاركات لكنه لم يعكس أسلوبه المعروف وكاد ان يتعرض لعقاب الضيف الجديد الذي وقف ندا وضغط بقوة على الزوراء بين جمهوره وكاد ان يحقق المفاجأة لو تعامل مع الفرص التي لاحت له والدخول في ورطة قبل ان ينقذه بايش في تمثيله التالي ويظهر مكسبا مهما على مدى الايام القادمة.

نجاح الصناعات

وتمكن الصناعات في تقديم ما يمكن تقديمه في مواجهة صاحب الألقاب وفي اول مباراة لايمكن تقدير صعوبتها في اول مشاركة عندما تمكن من الحد من خطورة الزوراء الضعيفة ومنعه من التسجيل وإنهاء الشوط الأول من دون أهداف واستمر صامدا حتى د67 التي شهدت تسجيل الهدف و يظهر امرا مقبول للفريق الذي واجه احد الفرق القوية وأقطاب الكرة العراقية والمرشح للقب بقوة لما يمتلكه من لاعبين منهم من انتدب في فترة التحضير لتعزيز الصفوف الذي كاد ان يدفع ثمن الأداء الباهت وتواصل به الى ما بعد الربع الأول من الشوط الثاني عندما مالت السيطرة النسبية واندفع للإمام سعيا للتسجيل وحسم الأمور التي كاد ان يعقدها الصناعات الذي وقف ندا ووصل الى منطقة الزوراء في محاولات كانت تحتاج الى دقة التسجيل وهو الأخر كان يبحث عن الحل بعدما لجا للعب الهجومي ما وفر الفرصة للا عبي الزوراء في التقدم وما زاد من السيطرة على الأمور التغيرات التي قام بها اوديشيو ما ساهم بارتفاع الأداء وتحسينه بشكل واضح والاستحواذ على الكرة بشكل اكبر ما عرضهم للاحتكاك البدني اكثر من مرة ما اضطر اللاعبين التحرك من الجانين والوسط لفتح ثغرة في دفاعات الصناعات المتكدسة بشكل متواصل قبل ان ياتي الهدف والراسية الجميلة لبايش ليثبت جدارته ويعكس بوضوح دوره وعمل المدرب في التعاقد معه بعد ان حقق الفوز للفريق والخروج من كمين الصناعات الذي لعب بروحية وتفاعل ومبادرات فردية وظهر بشكل مقبول في اول مباراة في ملعب الشعب وتحت أنظار الاعلام وهنا تظهر الأهمية من المباراة التي أحرج فيها الزوراء وكاد ان يحرمه من الفوز لو التزم بالواجبات الدفاعية دون الاندفاع للهجوم من دون تقدير قوة الزوراء التي ظهرت في الوقت المناسب وكان لها ما إرادة في حسم الأمور بوجه الصناعات الذي شكل بعض الخطورة في بعض أوقات اللعب وعكس جهود بعض اللاعبين الذين عكسوا مهاراتهم الفردية وكان حال لسانه يقول انتظرونا ولانريد ان نكون مجرد رقم وسنشكل عقبة بوجه الكبار قبل الصغار وتأهلنا ليس للمشاركة المجردة بل من اجل عكس مستوانا رغم ان الأمور تحتاج الى المزيد من المباريات الرسمية لتدارك الأمور الصعبة التي تواجهنا في اول تجربة نسعى للخروج منها بأفضل مايرام.

نتيجة مهمة

ومهم ان ينهي الزوراء اللقاء بالفوز المؤكد كان افضل من التعادل ورفع الحالة المعنوية لعناصره قبل العودة مرة أخرى لمواجهة الغريم الجوية في الجولة الثانية السبت المقبل التي تشغل تفكير الجهاز الفني والعمل والتحضير لتلك المواجهة المتوقع ان تستقبل اكثر من جمهور لقاء السوبر كما حصل في لقاءات الفريق في المواجهات الخمس.

وشيء مهم ان يعبر بوابة الصناعات في مهمة تؤكد القول من انه لاتوجد مباراة سهلة وأخرى صعبة المهم الحفاظ على المستوى العام في جميع المباريات والاهم جمع النقاط من البداية بعد الذي حصل في منافسات الموسم الماضي وتأثير البداية المتعثرة التي لم يقدر على تعديلها وتعويضها وإنهاء الموسم بقدان اللقب في موقع خارج رغبة الأنصار الذين يتابعون ادوار الفريق عبر مبارياته والاهتمام بها وان يديرها كما يجب تحت ضغط النتائج .

فوز الكهرباء على الوسط

ونجح الكهرباء في تحقيق فوزا عريضا وضمان النقاط كاملة في ترجمة لجهود اللاعبين والدور الذي يؤديه المدرب علي عطية في تحقيق توليفة مهمة نجحت في الخطوة الأولى على حساب الوسط الذي نادرا ما يخسر مباريات ذهاب الجولات الأولى ويستمر فيها الى فترة طويلة والعمل على تحقيق النتائج المهمة التي دفعته الى المواقع المتقدمة واحد ابرز فرق المحافظات في الفترة الأخيرة قبل ان يتلقى صعقة الكهرباء وفي تلقي الخسارة الثقيلة التي ربما تظهر خارج توقعات المراقبين و التواجد في المنافسة إمام مشاركات الفريقين للمواسم الثلاثة الأخيرة والأداء المقنع والمواقع المهمة حيث لقب الدوري قبل موسمين ونقل الدرع الى النجف على حساب الجوية والمدرب علي عطية الذي ترك الفريق في وقتها كما حصل على لقب الوصيف في المشاركة الثانية وخامس الموقف الموسم الماضي امام وضع مختلف للكهرباء الذي بالكاد بقي في مقعده بعدما فرضت عليه النتائج الثقيلة حتى المشاركة الأخيرة و كاد ان يتعرض للهبوط وهذا ليس امر غير مقبول طالما تعالج الأمور بمهنية ووضع الإصبع على الأخطاء من خلال وجود نفس المدرب الذي كان يشكو الإصابات بين عدد من اللاعبين لكنه قدم مباراة متكاملة من حيث النتيجة وعدد الأهداف التي تظهر شيء أكثر من مقبول عندما تهز شباك الوسط ثلاث مرات وإلزامه العودة بهزيمة لخبطت من حسابات عماد نعمة الذي فشل في الاختبار الأول عندما أعلن التغيرات والاعتماد على الوجوه الواعدة التي حشدها وعمل لها عبر أجواء العمل التي وفرتها إدارة بحر العلوم الذي عبر عن حزنه الشديد في حديثه في إعقاب المباراة ومع الخسارة فالفريق قادر على عكس الدليل على قدرة وقوة وعطاء اللاعبين في أهمية الظهور المطلوب في المنافسة عندما سقط على عماه في ملعب التاجي في خسارة تلزم النعمة على مراجعة حساباته ومعالجة الأمور قبل ان تستفحل وتتعقد المهمة وتحرم الفريق التواجد في المواقع المهمة خصوصا ان الكل ينظر باهتمام للمباريات الأولى في حسابات لاتخرج عن تامين ما يمكن تامينه من النقاط كما ان فريق مثل الوسط الذي قدم ثلاثة مواسم جيدة رغم قصر فترة تواجده في الدوري لكنه لا يمكن لاحد ان يقلل من شانه رغم تلقي الخسارة الكبيرة التي تعرض لها ويبدو قادر على العودة وتغير مسار النتائج من خلال اللعب بطريقة أفضل انطلاقا من بداية اللعب التي أظهرت الكهرباء بالحالة الفنية العالية وصنع فوزا مقنعا ويتصدر جدول اليوم الاول وربما الجولة الأولى بعدما قدم مباراة ناجحة في كل المقاييس من خلال حضور مهم وناجح قاده الى فوز كبير بكل ما تعنيه الكلمة وإيقاف تجاوزات الوسط المتكررة في مباريات الذهاب التي تغيرت بصورة كبيرة بعدما افتقد لمفاتيح الفوز التي امتلكها عطية وأحدثت تغيرا هذه المرة في سياقات النتائج التي كان الوسط احد الفرق التي تحكم فيها قبل ان يخرج من الباب الضيق وسيكون إمام مباراة مع الجيران كربلاء السبت المقبل في وقت يستضيف الكهرباء الميناء البصري و متوقع ان يلعب بتفاؤل واندفاع حيث الأرض والنتيجة المهمة ما يجعل منه اللعب بتفاؤل.

فوز للبحري

وخطف البحري فوزا مهما على حساب ضيفه فريق الحسين في اللقاء الذي جرى في ملعب الزبير ليحصل على كامل العلامات وهو الأهم في اول خطوة وكان الأفضل بين فرق المحافظات في تكريس جهود الميدان لخلق فرصة الفوز ويبدأ المشوار بالنتيجة المذكورة وفي الحالة الأفضل عندما تنجح في اللقاء الاول والوصول الى الحسم مع فريق هو بمستواك.

والاهم ان يأتي التعامل مع مباريات الأرض لفريق مثل البحري الذي يعلم ان تحقيق هدف البقاء ياتي قبل كل شيء من هذه المباريات التي افتتحها في تحقيق النتيجة الايجابية وفي بداية مهمة لأنه سينتقل الى العاصمة ولملعب الشعب الأسبوع المقبل وسيكون إمام مواجهة صعبة جدا إمام الشرطة ويدرك جهاز البحري طبيعة المهمة القادمة خصوصا وان الشرطة اعد العدة للموسم ولو الحديث شيء وعكس الأمور على الأرض شيء أخر مع كل الفوارق الفنية بين الفريقين لكن لاتوجد مباريات سهلة وأخرى صعبة.

الحديث عن البحري في البصرة لتحقيقه الأهم والاستمتاع بالفوز عل امل ان يساعد اللاعبين في خوض اللقاء القادم بقوة بالمقابل فقد عاد فريق الحسين بالخسارة كما حصل في افتتاح الموسم الماضي عندما خسر من الميناء وتظهر عقدة مباريات الذهاب مرة أخرى عندما قهر من البحري في ظل الصعوبات التي تواجهه عند الخروج من العاصمة ولان خسارة مباراة الا فتتاح تظهر وتزيد من صعوبة المهمة كما حصل في المرة الأخيرة عندما بقي بشق الأنفس بالدوري قبل ان يفشل في المهمة الاولى في افتتاح الموسم على امل ان تتغير الأمور لانه لعب مع فريق ربما يشبهه في كل شيء لكن الأمور ظهرت صعبة عليه وتلقي النتيجة المخيبة ويبدو ان الفريق لم يقدر على تجاوز الأخطاء التي صاحبته في المواجهة الاولى وشكلت ضغطا على اللاعبين والجهاز الفني الذي يدرك خطورتها في موسم سيكون غير تقليدي لكن على اللاعبين التعلم من الخسارة ومواجهة الوضع في التصدي للمباريات القادمة عبر العودة الى تحقيق التوازن من خلال تفعيل جهودهم في تدارك الأمور قبل ان تتعقد وجهته عندما يستقبل الديوانية الجولة المقبلة في وقت يحل البحري ضيفا على الشرطة والاهم ان تتوصل الفرق مع مشوارها في منافسات لاتظهر سهلة إمام الكل والاهم ان تنتظم إقامة المباريات من قبل لجنة المسابقات كما احدت على ذلك والتذكير في الأمور.

تعادل الديوانية والحدود

وانتهت مباراة العائد للدوري الديوانية مع ضيفه الحدود بالتعادل السلبي ليخرج كل منهما بنقطة ويرى جمهور الديوانية الكبير انها نتيجة أشبه بالخسارة رغم ان الفريق لعب بوجوه واعدة من ابناء المدينة الشبابية التي يامل ان تقدم مالديها ومحاولة السيطرة على مباريات الأرض والتركيز عليها وتحقيق القائدة لدعم المهم التي لاتظهر سهلة باي حال من الأحوال لان المباراة جرت في الميدان الذي يفترض ان تأتي نتيجته لأصحاب الأرض ولان كل الفرق تعول على مباريات الاياب وكان على الديوانية ان يتعامل مع الأمور اكثر جدية من خلال الجمهور الكبير المميز والأرض والأهمية في ان يخرج بالفوز في افتتاح الموسم وفي بداية حقيقية يفترض ان يتحقق فيها الأهم عبر جهود اللاعبين الذين يعتمد ويعول عليها في مشاركة ينظر لها من خلال تحقيق هدف البقاء قبل التفريط باول مباريات الأرض والجولة الأولى وان يأتي الدخول المطلوب وتقرير مصير مباريات الميدان دون التعامل معها بهذه الطريقة فيما تعد النتيجة مقبولة من قبل الضيوف في العودة بنتيجة التعادل التي تظهر أفضل من الخسارة التي أكثر ما تتعرض لها الفرق خارج ملاعبها ويبدو ان ادارة الحدود أمنت مستلزمات اللعب على عكس المشاركات السابقة عندما أقامت معسكرا خارجيا ولعب عدد من المباريات التجريبية التي هيأت أجواء المشاركة التي استهلها بالنتيجة المذكورة إمام فريق لايمكن التقليل من شانه والعائد بقوة كما شاهده الكل في مباريات الدور التاهيلي ولو الامور تختلف اليوم عندما تنافس في الممتازة ومع اقوى الفرق المحلية وتتطلع للبقاء ولوان الكل في الديوانية لم ينقطع حديثهم عن الفوز قبل النتيجة المرضية للطرفين وان يذهبا للقاء المقبل بحال أفضل من النتيجة السلبية عندما يخرج لمواجهة فريق الحسين فيما يضيف الحدود زاخو.

تعادل السماوة والأمانة

وفشل السماوة في التعامل مع ظروف مباراته واستغلالها مع الأمانة ليخرج الاثنين بنقطة لكل منهما مع ان المطلب الاول لجمهور المضيف الكبير الفوز الذي كان يمني النفس به قبل بالتعادل في لقاء افتتاح الموسم في مشهد تكرر في نفس الملعب عندما تراجعت نتائج السماوة في معقلهم في المشاركة الأخير وافتقد للثقة في كيفية الخروج بالنتيجة الايجابية التي كان ينتظرها جمهوره الذي يعي أهمية التعامل المطلوب والاستفادة كلما امكن من هذه المؤاراة قبل ان تظهر معاناة الفريق الذي لم يتفهم رغبة الانصار وحرصهم على مؤازرة الفريق ولحصد كامل النقاط وليس واحدة وهو الذي عاني من مباريات الذهاب وفشل فيها جميعها ما تظهر الحاجة الى الاستفادة من مواجهات الإياب التي ينظر لها أهل السماوة بشغف لان مهمة البقاء لاتظهر ميسورة كما سوغ حازم صالح الأمور من خلال فترة الإعداد التي وصفها بالقصيرة والمتأخرة ما يظهر صعوبة المهمة إمام تطلعات البقاء التي تتطلب تسخير الجهود وبذل المزيد من العمل الميداني ولان الأمور تتعلق بنتائج الأرض إلى جانب ان يكون اللاعبين جاهزين على الدوام إمام واقع المباريات الجديد الذي سيواجه اللاعبين عندما ستلعب الفرق مباراتين خلال أسبوع عندما ينتقل في المباراة القادمة إلى العمارة لملاقاة نفط ميسان في مهمة لم تظهر سهلة وتتطلب اللعب بقوة وان يتجاوز مشاكل مباريات الذهاب التي تشكلت عقدة إمامه عانى منها كثيرا الموسم الأخيرة قبل ان يعتمد ألان على اغلب لاعبي المدينة بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي الذي يسعى الى تقديم نفسه من اجل البقاء الشعار الذي يلعب من اجله وتحقيق الأهم بعدما دخل المنافسات التي يأمل ان لاتظهر صعبة كما كان الوضع عليه في المشاركة الأخيرة على مختلف الصعود ما يقلق الأنصار في ان تمر الأمور من حيث المنافسة والبقاء .

افضل من الخسارة

من جانبه وجد الأمانة من النقطة أفضل من الخسارة إمام صعوبات اللعب في ملاعب المحافظات مع ما يمتلكه من لاعبين واعدين حرص احمد خضر ان يمثلوا الفريق للموسم الثالث والتطلع الى مشاركة أفضل من الموسم الماضي بعدما يكون المدير الفني قد حدد الأخطاء من خلال فترة الإعداد وإضافة عدد من اللاعبين بدلا من الذين انتقلوا الى فرق أخرى وفي ان تأتي الأمور على أفضل مايرام مع ان رأي المراقبين يشير الى ضعف أداء الفريق رغم ما يضمه من لاعبين وإمكانات وفترة التحضير ووجود نفس الجهاز الفني الادارى بالأمور والعمل على تطويرها وتقديم الفريق على أفضل مايرام وان يظهر الاهمية من المشاركة في التواجد في المواقع الاولى من خلال الاعتماد على اداء اللاعبين الذين يقدرون حجم الأمور وصعوبة المباريات والدور الذي يجب ان يتحملوه والسير بالاتجاه الصحيح عبر اسلوب اللعب المميز الذي قدمه في المواسم الاخيرة بغض النظر عن النتائج والمواقع