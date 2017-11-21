يد الشرطة تواجه غداً الأهلي القطري في أندية آسيا

بغداد – الزمان

حقق فريق الشرطة العراقي أول انتصاراته في بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد، اول امس الإثنين بفوزه على فريق الهند الهندي بنتيجة 51-37 في أولى مبارياته بالمجموعة التي تضم إلى جانبهما أندية الأهلي القطري والنجمة البحريني وراكور الأوزبكي وتقام منافسات البطولة في مدينة حيدر آباد في الهند.

وقال مدرب فريق الشرطة ظافر صاحب في تصريحات صحفية “تمكنا من تسجيل فوز مهم في افتتاح البطولة الآسيوية، وهي نتيجة مهمة منحت لاعبينا اندفاعًا معنويًا لمواصلة الانتصارات في البطولة بعد أداء مميز لفريقنا في أول ظهور له بالبطولة”.

وأضاف: “بعد الاطمئنان على النتيجة من خلال تقدمنا بفارق كبير بالنتيجة لجأنا إلى إراحة بعض اللاعبين وعدم إجهادهم من أجل إعداهم للمـــــــباراة الثانية المهمةوالصعبة أمام فريق الأهلي القطري يوم غد الخميس الذي يضم بصفوفه لاعبين دوليين ومجنسين”. وتابع: “الفريق عازم على تحقيق إنجاز يذكر لكرة اليد العراقية، من خلال خطف إحدى بطاقتي المجموعة والوصول لدور نصف نهائي”.

يشـــــــار إلى أن منافسات بطـــــــولة الأندية الآســـــــيوية انطـــــــــلقت في مدينة حيــــــدر آباد في الهند.