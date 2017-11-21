العرب يأملون عودة موفقة إلى نهائيات كأس العالم

الأسبان يفضّلون بولندا وإيران والسعودية في مجموعتهم بالمونديال

{ مدن – وكالات: نظمت صحيفة ماركا الإسبانية إستطلاعاً للآراء حول المنافسين الثلاثة الذين يفضلهم الجمهور الإسباني التواجد مع منتخب بلادهم في نفس المجموعة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك قبل أيام قليلة من اجراء عملية القرعة المقررة في الأول من شهر ديسمبر المقبل. وكشفت نتائج الاستطلاع بأن الإسبان متخوفون من نتائج القرعة، رغم ان منتخب بلادهم نجح في التأهل مباشرة لنهائيات على حساب إيطاليا، حيث بصم على عروض قوية ونتائج جيدة في التصفيات، إلا ان ذلك لم يمكنهم من نسيان النتائج الهزيلة التي سجلها المنتخب في مونديال 2014 بالبرازيل في حملة الدفاع عن لقبه العالمي عندما خرج من الدور الأول بهزيمتين تاريخيتين، مما يجعلهم يخشون ان يتكرر نفس السيناريو الصيف المقبل، ليضعوا آمالهم بمواجهة اضعف المنتخبات في المستويات الثلاثة لتعزيز فرص لاروخا في بلوغ الدور الثاني وتفادي الخروج المبكر. هذا وصنف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنتخب الإسباني في المستوى الثاني للمنتخبات الـ32 التي بلغت النهائيات، وبحسب الاستفتاء فإن الجماهير تفضل ان تضع القرعة منتخب بلادهم في مواجهة منتخب بولندا من المستوى الأول بنسبة 39 بالمئة باعتباره اضعف منافس في هذا المستوى مقارنة بمنتخبات ألمانيا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال وبلجيكا، فيما يأتي المنتخب الروسي ثانياً بنسبة بلغت 17 بالمئة رغم انه صاحب الضيافة وسوف يكون مستفيداً من عاملي الأرض و الجمهور، غير ان نتائجه في الاعوام الأخيرة تجعل الإسبان يطمعون في الفوز عليه حتى في عقر داره. ومن المستوى الثالث يفضل الإسبان مواجهة منتخب إيران بنسبة بلغت 34 بالمئة حيث يعتبرونه المنافس الاسهل مقارنة بمنتخبات هذا المستوى، الذي يضم مصر والسنغال وتونس وكوستاريكا و سويسرا والدنمارك و آيسلندا، وهي منتخبات إما قادرة على مواجهة المنتخب الإسباني أو صنع مفاجأة من العيار الثقيل خاصة المنتخبات الافريقية، في حين ان المنتخب الإيراني كشف خلال مشاركاته السابقة تواضعه في النهائيات وعدم استفادته من تجاربه السابقة. ومن المستوى الرابع يعتبر المنتخب السعودي المنافس المفضل لجماهير لاروخا بنسبة بلغت 31% يليه منتخب بنما بنسبة 24 بالمئة، حيث يعود الأول للمشاركة في النهائيات بعد غياب طويل، فيما يشارك الثاني للمرة الأولى، مما يجعلهما في موقف ضعيف أمام المنتخب الإسباني الذي يمتلك ترسانة من الإسماء، وذلك مقارنة بمنتخبات هذا المستوى مثل استراليا والمغرب واليابان التي هي أوفر حظاً في إحراج الماتادور الإسباني

تكرار ملحمة مكسيكو

على صعيد متصل يأمل المنتخب المغربي ان تكون عودته إلى أجواء نهائيات كأس العالم موفقة بتحقيق نتائج إيجابية وعروض جيدة في مونديال روسيا 2018 . ويعقد المغاربة آمالهم بان ينجح اسود الاطلس في تكرار ملحمة وإنجاز دورة مكسيكو 1986 عندما تمكن المغرب من بلوغ الدور الثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات غير الأوربية وغير الأمريكية، حتى ان الجمهور المغربي وبعد الفوز المستحق على أفيال ساحل العاج وانهائهم التصفيات بأقوى دفاع في العالم، قد رفعوا من سقف طموحاتهم حيث يتطلعون إلى بلوغ الدور الربع النهائي من مونديال 2018 ليكونوا أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز. ويدرك الجمهور المغربي بان احلامهم في المونديال تبقى مرهونة بنتائج القرعة التي ستجرى في الأول من شهر ديسمبر المقبل، حيث ستحدد المجموعة التي سيقع فيها الاسود طموحهم في اللعب من اجل الظهور بكل مشرف في البطولة أو اللعب من اجل المنافسة على احدى الورقتين المؤهلة للدور الثاني. ويأمل المغاربة ان تكون قرعة المونديال رحيمة بمنتخب بلادهم وتجنبهم ملاقاة المنتخبات الكبيرة في دور المجموعات مثلما كانت رحيمة بهم في المكسيك عام 1986 عندما واجهوا منتخبات البرتغال وبولندا وإنكلترا التي كانت تمر بمرحلة التراجع في النتائج، حيث فازوا على الأولى وتعادلوا مع الثانية و الثالثة. وصنف المنتخب المغربي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بناء على ترتيبه في المستوى الرابع، لذلك فإن الجمهور المغربي بدأ مبكراً في ترتيب المنافسين والخيارات الممكنة لعملية القرعة بين منتخبات المستويات الثلاثة الأولى من الخيار الأسوأ إلى الاقل سوءاً في ظل وجود منتخبات قوية تمر بمدة تألق مقابل منتخبات اخرى أقل توهجاً. وبالنسبة للمستوى الأول، فإن هناك ثلاثة منتخبات يتمنى المغاربة ان تبعدها القرعة عن طريق اسود الاطلس، وهي ألمانيا بطل العالم وبطل كأس القارات و الذي لم يسبق له ان خرج من الدور الأول، وأيضاً منتخب البرازيل الذي يمر بأفضل احواله منذ اخر تتويج له ببطولة كوبا امريكا في عام 2007 ثم المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي الذي يراهن على مونديال روسيا لتشريف مسيرته الدولية مع التانغو.

مواجهات متوقعة

وفي المقابل، فإن الجماهير المغربية تأمل ان تقف معهم القرعة وتضعهم في مواجهة منتخب روسيا او منتخب بولندا اللذين يعتبران اضعف منتخبات المستوى الأول، فالمنتخب الروسي ساءت نتائجه منذ مدة ليست بالقصيرة، وسلاح الأرض والجمهور قد لا يفيده امام تعطش الاسود، في حين ان المنتخب البولندي يبقى منافساً يمكن إجباره على التعادل. وبالنسبة للمستوى الثاني، فإن الأسود يأملون في تفادي مواجهة منتخبات يرشحها مستواها لتلعب في التصنيف الأول، وتشمل منتخبات إسبانيا و إنكلترا و الأوروغواي و المكسيك، حيث يضم كل منتخب من هذا الرباعي في صفوفه ترسانة من الأسماء اللامعة، ليحلم الجمهور المغربي بأن تختار لهم القرعة من هذا المستوى، منتخب بيرو أو كرواتيا على اعتبارهما انهما تأهلا للمونديال عبر الملحق القاري، مما يجعلهما الحلقة الأضعف في هذا المستوى. وحتى المستوى الثالث يضم في طياته منتخبات كبيرة يخشى الأسود مواجهتهم في الدور الأول، مثل منتخبات الدنمارك وسويسرا وخاصة السويد الذي اطاح بهولندا و ايطاليا، إذ يبقى الرهان المغربي على مواجهة المنتخب الإيراني أو الكوستاريكي، في وقت لا يخشون معه مواجهة عربية تجمعهم بمصر وتونس، أو نزالاً إفريقيًا يجمعهم بالمنتخب السنغالي.