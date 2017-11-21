ألمانيا تنشغل بعودة أوباميانغ ومسيرة شالكه

إستقالة تافيكيو وجولة الأبطال الأبرز في الصحافة الإيطالية

{ مدن – وكالات: تصدرت استقالة كارلو تافيكيو، من رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وجولة دوري أبطال أوربا الحاسمة أغلف الصحف الإيطالية الصادرة صباح امس الثلاثاء. وأعلن كارلو تافيكيو استقالته من من منصبه، بسبب كارثة عدم الوصول لكأس العالم لأول مرة منذ 60 عامًا. بينما يستعد نابولي لإنقاذ موسمه بدوري أبطال أوربا بالجولة الخامسة أمام شاختار الأوكراني، ويستضيف يوفنتوس نظيره برشلونة، ويحل روما ضيفًا على أتلتيكو مدريد. وودعت صحيفة جازيتا ديللو سبورت الرئيس كارلو تافيكيو، بعنوان وداعًا تافيكيو، يستقيل بسبب النزاعات السياسية، وعن مباراة نابولي الذي يحتاج للانتصار بالجولتين الأخيرتين عنونت اذهبوا من أجل كل شيء. وعن يوفنتوس الذي يستضيف برشلونة في جولة حاسمة للتأهل قالت أليجري في مواجهة اللاعبين، في إشارة لهزيمته أمام سامبدوريا بثلاثة أهداف لهدفين بالجولة 13 من الدوري. وأجرت الصحيفة مقابلة مع لاعب برشلونة، ديولوفيو، وجه الشكر خلالها لميلان على المدة الذي قضاها ضمن صفوفه. أما صحيفة كوريري ديللو سبورت، فتحدثت عن استقالة تافيكيو يستسلم ويستقيل أما عن لقاء نابولي، فطالبت اللاعبين بشحن طاقاتهم للفوز على شاختار نابولي.. يُشحن.. من أجل المنافسة يجب أن يفوز ساري. وعلقت صحيفة توتوسبورت، على مباراة يوفنتوس وبرشلونة بوضع صورة لديبالا الذي يبحث عن أول أهداف بدوري الأبطال قائلة برشلونة العلاج.. ديبالا يبحث عن ذاته. وعن لقاء نابولي حددت الصحيفة شرطان للفوز القلب والحماس من أجل الانتصار. وأبرزت الصحف الألمانية، الصادرة امس الثلاثاء، عودة الجابوني أوباميانج، نجم بوروسيا دورتموند، لقائمة الفريق أمام توتنهام الإنجليزي، في المباراة التي تجمعهما الليلة، في دوري أبطال أوربا. واستبعد أوباميانج، من مباراة دورتموند وشتوتجارت، السبت الماضي، والتي خسرها أسود الفيستيفال بهدفين مقابل واحد، في البوندسليجا. وتصدرت صورة المدرب بيتر بوس وأوباميانج، غلاف صحيفة fussball bild، التي عنونت قائلة أوباميانج يريد إنقاذ بوس الآن. كما تحدثت الصحيفة، عن نيكلاس سولي، مدافع بايرن ميونيخ، والذي شارك في 14 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، منهم 10 كأساسي، إذ قالت سولي أقل وزنًا أكثر قوة. كما سلطت الصحيفة، الضوء عن أداء شالكه الرائع هذا الموسم، وصعوده إلى وصافة البوندسليجا لأول مرة بعد غياب دام لخمس سنوات. من جانبها، أبرزت صحيفة بيلد، السلسلة التي أعدتها لحياة جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونيخ، إذ عنونت كيف كادت أن تقضي الفاكهة على مسيرته؟