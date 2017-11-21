(الزمان) تقدّم رؤية ثقافية: زيارة تاريخية إلى الكويت يجب إستكمال حلقاتها بالتطبيع

معصوم وآل صباح مطالبان بمشروع للمصالحة المجتمعية

أحمد عبد المجيد

جرت العادة اني اكتشف المدن من الجو، اطل بنظري من نافذة الطائرة على معالمها وملامحها ومعمارها وطبيعتها الحضرية، وهو ما فعلته ايضاً في زيارتي برفقة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم الى الكويت، وكنت حريصاً على اعادة اكتشاف هذا البلد من جديد، بعد زيارات عدة، سابقة، بدأتها للمرة الأولى عام 1978.

كنت صحفياً اعمل في جريدة الجمهورية آنذاك، لكني لم اجد ما يحفزني على كتابة موضوع واحد عن الكويت، وبعد هذه السنوات الطويلة العجاف اجد من المسؤولية، أن ادوّن مشاهداتي وانطباعاتي عنها.

يخلق الانطباع الاول عن الكويت من الجو، انها حضرية بامتياز، وانها اخذة بالاتساع والتطور، مستفيدة من تراجع أوضاع بلدان مجاورة لها ومدن، لطالما ظلت مصدر تموين ونموذج يحتذى، بالنسبة لها، كالبصرة، التي لا يقدم اليها خليجي عربي يوماً الا يتمنى المكوث فيها الى الابد. وربما تعود جذور الامتزاج والمصاهرة بينها وبين المدن المجاورة وراء ذلك. الاعجاب ببيئة البصرة الغناء حيث بساتين النخيل ووفرة المياه وحياة الانفتاح التي تلاشت إزاء موجات التيارات والانظمة السياسية الحاكمة في العراق، وايضاً نتيجة تقلبات عوامل الجذب الاستثماري الدولي، التي اقصت البصرة من حساباتها، فيما اطلقتها في دول كانت الى وقت قريب تبحث عن فرصها وافاق انفتاحها على العالم.

ومنذ عام 1990 لم يزر رئيس عراقي دولة الكويت.. لعلها قطيعة مؤسفة مع المحيط العربي عززتها حربا الخليج الاولى والثانية، وانهت مجالات عودتها تقلبات الاحوال السياسية في العراق بعد العام 2003.

انقطع العرب كلياً وكأنهم كانوا ينوون بناء جدار فولاذي على حدودهم مع العراق، ظناً ان امنهم لن يتحقق الا بغلق الابواب أمام طموحات بلد شقيق لهم ينوء باثقال ماضيه مثلما يستنزف، نتيجة اثام وخطايا حاضره. وهي لا تحصى.

وتأتي زيارة الرئيس معصوم الى الكويت لتشكل علامة فارقة وحداً فاصلاً بين حقب عدة. وقديماً قيل اذا لم يأتك صديق أو قريب، اذهب انت اليه، مع الاعتراف بان المبادرة الاولى جاءت من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، الذي كان الزعيم الخليجي الوحيد الذي مثل بلاده في قمة بغداد عام 2012. وهو حضور وجه رسالة مزدوجة الى كل من العراق والبلدان العربية، التي مازال بعضها يمارس دور القطيعة، ذاته ,الذي بدأه عام 1991، فالى بغداد كأنما اراد الامير ان يقول علينا الشروع بطي صفحة الماضي، والى عواصم العرب الاخرى كأنما اراد القول ان ترك العراق وحده يغرق في بحر متلاطم من الصراع الدموي والارهاب والاختلاف، هو تهديد يجب تداركه بحكم تأثيره اللاحق على الامن العربي.

وازعم ان هذه الدول، لو كانت، تراجعت عن مواقفها السابقة لجنبت نفسها التهديدات والاستحقاقات ووفرت للعراق عوامل تقدم وانجازات لا مثيل لها، ولا ينفرد بها وحده، بل يمكن مشاركته بها.

ومنذ سنوات تحققت خطوات ايجابية على طريق تحسين طبيعة العلاقات بين العراق والكويت وظل الخط البياني لها، بحسب وثائق رسمية، يوصف بانه (ايجابي تصاعدي في بيئة امنية اقليمية غير مستقرة، كما ان محددات العلاقات بين البلدين تقوم على المصالح المشتركة ومنطق الخطاب الوسطي وعلى التوازن والاعتدال، فالكويت ترى العراق يشكل جزءاً مهماً من عمقها الاستراتيجي ، مثلما يرى العراق ان الكويت تمثل عمقه الامني والاقتصادي).

وساد هذا المنطق مباحثات الرئيس معصوم مع امير الكويت وبقية رؤوس المثلث الهرمي للدولة، واقصد بذلك رئيس الوزراء جابر المبارك الاحمد الصباح ورئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم، يكسب دوره اهمية كبرى في الاخير امارة وراثية تتبع نظاماً برلمانياً دستورياً ملكياً. ويسجل للمجلس المذكور دوره الرقابي الصارم وقدرته على اسقاط الحكومات أوعزلها خلال الاحتدامات مع بعض الوزراء بمن فيهم اولئك الذي يتبوأون حقائب وزارية سيادية من ذرية أل صباح، ويهمني التذكير بأن هذا الدور ليس جديداً، بل هو قديم يمتد الى تخوم تأسيس الامارة في العام 1916، ثم اقرار دستور البلاد في 11 تشرين الثاني 1962، وتناميه في عقود الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

{{{

وطبقاً لتصريحات ادلى بها الرئيس معصوم في مؤتمره الصحفي عصر زيارته الكويت، الاثنين الماضي، فانه وجد (اصراراً على اهمية وضرورة تطوير العلاقات بين البلدين)، كما لمس (استجابة من سمو الامير لحل جميع المسائل العالقة).

وفي ظني ان الموقف الكويتي الذي عرضه الرئيس اسهم في فتح مغاليق بعض الابواب امام الوزراء المرافقين لتسوية مشكلاتهم مع نظرائهم الكويتيين.

ولان الاعمال لا تقاس بالنيات فقط، فان امام البلدين سجلاً حافلاً بالمسائل العالقة، واذا اردت ان اذكرها جميعاً، فان الامر يحتاج الى وقت طويل وصفحات عدة، وكنت احمل في داخلي هاجس تجاوز أو نسيان بغداد لبعض الملفات الموروثة والمستجدة، لكن الرئيس معصوم كشف عن بعضها في مؤتمرين صحفيين احدهما كان على متن الطائرة خلال رحلة العودة الى بغداد، بعد 7 ساعات فقط امضاها في لقاءات شاقة مع المسؤولين الكويتيين، ومما اورده في تصريحاته شمول موضوعات ذات أهمية ستراتيجية كتحديد الملاحة في خور عبد الله. ولا شك في ان انهاء هذا الخلاف يعني التخلص من اشكالية الملاحة والصيد واحتجاز الصيادين ، فضلاً عن غلق بؤر تحد أمني ظلت منفذاً للتسلل والتهديد المستقبلي، الى جانب إستنزاف الموارد الاقتصادية.

كما شملت جولة مباحثات الرئيس معصوم ملف الطائرات المحتجزة في الكويت وعددها خمس والسفن التي تجاوزت العلامة 162 وهي غير مرسمة حدودياً بين البلدين على وفق قرار مجلس الامن الدولي 833، الذي عالج آثار دخول القوات العراقية الكويت في 2 آب 1990، كما شملت موضوع انتشال الغوارق في خور عبد الله التي لم يحصل تطور بشأن ملفها وعدم المطالبة بتلك السفن في المستقبل. وهذه الرؤية العراقية تنطوي على حصافة لانها يمكن ان تدفع مالكيها الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الى المطالبة بتعويض بشأنها أي تدفع الابواب لتفاقم مشكلة التعويضات .

في المقابل استمع الرئيس معصوم في لقاء منفرد مع الامير الى الهواجس المشروعة والرؤى الكويتية بشأن بعض القضايا الخلافية المعلقة.

كما شرح بالتأكيد الاوضاع بعد الازمة بين بغداد وأربيل وقد تسربت لنا معلومات تشير إلى ان الرئيس معصوم طمأن الامير على وحدة العراق . واعترف الرئيس معصوم بأن القضايا مازالت عالقة لكن رغبة البلدين بتجاوزها السريع يجعل حلها ممكناً. وانا اقول اذا استطاع البلدان النأي بها عن المداخلات الدولية والتجاذبات الاقليمية، وهو أمر يبدو صعباً جداً في الافق القريب، حسبما اظن.

اما في ما يتعلق بحقوق الكويتيين في العراق وحقوق نظرائهم العراقيين في الكويت، فان الجانبين تناولاها عبر الاطراف التنفيذية المعنية التي رافقت الرئيس معصوم. وقد تناولت موضوعات المجمع السكني في ام قصر وهو مشروع بادرت الكويت الى بنائه للمرحلين من سكنة المنطقة اثر رسم الحدود البرية بموجب القرارات ذات الصلة بحرب الخليج الثانية.

ولان امام البلدين فرصاً واسعة للتعاون وتعزيز المصالح المشتركة، فان عمــــــــلاً مضنياً مازال بالانتظار لا يكتفي بأماني ومواقف المسؤولين الكبار حسب، بل يحتاج الى جهد ميداني مخلص يمكن وصفه بأنه يمثل صفحة منقوصة من ملف (المصالحة المجتمعية)، الذي يعنى به الرئيس معصوم داخل البيئة العراقية، وربما اكتشف، خلال زيارته الى الكويت، انه بحاجة الى خطة مكملة لمشروعه تمتد الى البيئة الكويتية بهدف نسيان ما حصل في الماضي، وغلق بؤر التوتر المجتمعي بين الحدين الملتهبين مجتمعياً عند تخوم البلدين، فما حدث في الماضي مهول ومؤسف، لكن ما سيحدث او يترك في الحاضر دون مراجعة او علاج، هو اكثر خسارة ومدعاة للألم.

ولأن الصحفي ينشغل ، عادة، بالتفاصيل. ولأن الشيطان يكمن في هذه التفاصيل، فأني راقبت مناخاً من عدم الثقة بين فئات مختلفة من الكويتيين الذين صادفناهم خلال هذه الزيارة. وإذ نأسف لوقوع آلاف الضحايا ونحترم معاناة ذويهم (ما زال مصير نحو 373 من المفقودين الكويتيين غير محسوم منذ عام 1990)، فانه يجب التذكير بحقيقة ان مصير المبعدين العراقيين من الكويت وضياع حقوقهم في التملك والجنسية لم يحظ بالاهتمام . فأن البلدين مطالبان بالشروع في حركة تطبيع مجتمعي لا بأس من مشاركة منظمات انسانية (غير منحازة) فيها، من أجل النظر الى المستقبل والعودة بالعلاقات الأسرية وصلات المصاهرة وروح الاخوة الإنسانية، كما كانت قبل آب .1990

وشاركني الرئيس معصوم، رؤيتي في ضرورة البدء بعمل ثقافي واسع من اجل العودة بالاندماجات الثقافية والفنية والتراثية بين العراق والكويت الى ما كانت عليه.

ولم اذع سراً، اني قلت للرئيس، ان الوفد المرافق له كان يحتاج الى إنضمام وزير الثقافة، الذي كان موفداً الى روسيا للمشاركة بمؤتمر دولي يعقد سنوياً في العاصمة الشتوية سانت بطرسبرغ. ويساعدنا في تأكيد اهمية العمل على هذه الفكرة، ما وجدته من حنين لدى بعض الكويتيين لسماع أصوات مطربين عراقيين كياس خضر وناظم الغزالي وحسين نعمة ومائدة نزهت وغيرهم ، وابلغني السفير الكويتي لدى بغداد جاسم الزمانان عن إقبال غير مسبوق من جمهور الكويت على حفل غنائي اقيم قبل أشهر في الكويت للمطرب ياس خضر الذي شارك ايضاً زملاءه الفنانين في تشييع جنازة الممثل الكويتي عبد الحسين عبد الرضا في آب الماضي. وكانت التفاتة ذكية من منظمي مأدبة الغداء الكبرى التي اقامها الأمير الى الرئيس معصوم والوفد المرافق، عندما اشركوا الاوركسترا الكويتية بعزف سلسلة من المقطوعات الموسيقية، مستعيدة ألحان واغنيات مطربي الزمن الجميل: شادي الخليج وعوض دوخي وفيروز وعبد الوهاب وام كلثوم. ان هذه الالتفاتة لا تكتفي بإشاعة مناخ من الاسترخاء والبهجة بين المدعوين حسب، بل تشحذ الاذهان لاستذكار اجواء الاستقرار والمشتركات الثقافية التي كانت شائعة وتغطي فضاء العلاقات الراسخة بين الكويت والعراق، ويسجل مؤرخو الاعلام لتلفزيون الكويت دوره في حماية التراث الغنائي العراقي بتسجيل ابرز اغنيات الراحل ناظم الغزالي، وعدد آخر من المطربين العرب بينهم عبد الحليم حافظ وفائزة احمد ونجاح سلام.

وكان اول وسيلة اعلام عربية تقتني جهاز (الفيديو تيب) الذي شرع عام 1962 بتسجيل النتاج التلفزيوني والانتهاء من حقبة البث المباشر على الآليات التقليدية، منذ تأسيس التلفزيونات في البلدان العربية واولها في بغداد عام .1956

يحتاج البلدان ، اذن، الى استئناف الاسابيع الثقافية وتبادل زيارات الوفود الفنية واقامة المعارض التشكيلية ومعارض الكتب والانتاج السينمائي المشترك، وعرض جميع النتاجات الفكرية التي تؤكد المشتركات بين الشعبين، فليس انجع من الثقافة مؤثرا يملك قدرات رسم المستقبل والابتعاد عن التطرف والبحث عن فرص اللقاء والحوار والتسامح. واقترح ، في هذا السياق، تأسيس كيان ثقافي مؤسسي مشترك بين البلدين لوضع استراتيجية ثقافية تنأى عن أي ميول ذات توجهات سياسية، وتكرس منطلقاتها واهدافها في خدمة التقارب والوسطية والاعتدال، وتتولى اشاعة قيم حسن الجوار والتآخي وطي آلام الماضي.

واني ارى ان هذا المشروع قابل للولادة، على ارض الواقع، اذا ما تم تبنيه من قطبي الحقبة التاريخية في علاقات البلدين، اللذين دشنا مرحلة ستنهض على ركام الخوف والهواجس، التي لا معنى لها ولاحقيقة لوجودها بعد زوال الاسباب والمسببات. فالشعبان العراقي والكويتي، كانا ضحايا مزاج سياسي ساد وباد. والى ذلك اذكر وصفا اطلقه الرئيس معصوم على أمير الكويت مؤداه ان (الأمير رجل المصالحة) .

{{{

اعود الى الشيطان ، أقصد التفاصيل التي يدس الصحفي أنفه فيها، ويؤسفني القول ان زملائي في الوفد الاعلامي وقعوا ضحية تعسف وتشدد لا معنى له ولا موجب من بعض العناصر الامنيين في البلد المضيف، لحظة هبوط الطائرة على أرض المطار الأميري. فقد تعرضوا الى معاملة لا تليق بوفد زائر وذلك عند محاولتهم اللحاق بزملائهم ودخول قاعة استقبال الرئيس معصوم من قبل الأمير الصباح ، وتحولت قضية إدخال حقيبتين تعودان لحماية معصوم وثالثة لدى حماية وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الى نوع من الاحتجاز ادى الى حرمان بعض اعضاء الوفد الاعلامي من رصد مراسم الاستقبال، والى احتكاك يعكس اعتقاداً بأن النفوس ما زالت مشحونة بعوامل وتمظهرات الماضي، وان القادمين (الجدد) الى الكويت يظلون موضع الشك والريبة ولو هبطوا الى الارض مع رمز سيادي عراقي كبير. واظن جازماً أن هذا الموقف لو جرى مع صحفيين مصريين او لبنانيين لانقلبت الدنيا ولتحولت الزيارة (الودية والدعوة الكريمة من الأمير) الى عامل ازعاج وتفجير في علاقة البلدين.

وقد يكون هناك ما يوجب مشروعية هذا التشدد مع سائحين أو ركاب طائرة عادية، لكنه سيظل يفتقر الى اللياقة الدبلوماسية بالنسبة لمعاملة تشمل صحفيين رفيعي المستوى رفقة رئيس بلادهم.

كما توالى تعامل تشريفات الديوان الاميري مع المجموعة، ذاتها، وكأنهم اعضاء وفد من الدرجة الثانية او لعلهم تصوروا اعلاميي العراق مرافقين فائضين عن الحاجة أو يستخدمون ديكورات في الزيارة الرفيعة، فيما هم لا يعرفون مقدار احترام ومحبة الرئيس معصوم للصحفيين على اختلاف مستوياتهم. ولو اطلع هؤلاء على طبيعة الرابطة، كثيرة التميز، بين الاعلاميين والرئيس لتحاشوا إلحاق الضرر بأي اعلامي عراقي في المستقبل.

إننا قرأنا مشاهد عابرة من التجاهل وتجنب التفاعل مع هذا الوفد، ما يعكس الأهمية القصوى للشروع بعمل حكومي يشمل البلدين، يبدأ من القواعد أو البنى التحتية المجتمعية، لتمهيد الطرق امام تسويات رسمية فوقية تسهل، على عجل، تحقيق انجازات باهرة وتجنب أي ضغوطات تواجهها من القوى الكامنة او النائمة، التي لا تريد لحقائق الجغرافيا ان تسود، فيما تشدد على حوادث التاريخ الاستثنائية، لكي تظل سماء العلاقات ملبدة بالاوجاع والظلم والاهدار، ثم لا أمل بإنقشاعها. وكنت اسأل نفسي في طريق العودة الى المطار من قصر بيان الاميري المؤلف من 49 قصراً وقاعــــــة كبرى للمؤتمرات وملحقات رفيعة، هل يشعر (مثيرو الفتنة) و(فوهات التطرف)، بالارتياح لرفع الاعلام العراقية الى جانب الكويتية في شوارع العاصمة، ترحيباً بقدوم الرئيس معصوم؟