المرجعية الدينية تتدخل لإعادة نازحي صلاح الدين إلى مناطقهم

بغداد – صباح الخالدي

كشفت العتبة الحسينية عن إجرائها مفاوضات مع الجهات المعنية في محافظة صلاح الدين بشأن إعادة النازحين إلى قرى قضاء آمرلي شرقي المحافظة فيما حذرت عضو مجلس ديالى نجاة الطائي مما اسمته النزوح الثاني بعد 2003 في المناطق الحدودية داخل المحافظة. وقال مسؤول شعبة التبليغ الديني في العتبة فاهم الإبراهيمي في تصريح امس ان (العتبة الحسينية بعثت وفداً لغرض حل بعض الخلافات بين شيوخ العشائر والحكومة المحلية لإعادة نازحي نحو 37 قرية من قرى آمرلي).وأشار الى أن (المبادرة جاءت بناءً على طلب من محافظ صلاح الدين ورئيس مجلس المحافظة واعضائه بإجراء حوارات تجريها العتبة الحسينية لغرض إعادة النازحين وحل بعض المشاكل العالقة).

إرسال وفد

وأضاف أن (ممثل المرجعية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي وجه بإرسال وفد لإجراء اللازم). مؤكداً أن (وفد العتبة الحسينية سيتوجه إلى قرى أخرى شمالي العراق لإعادة الإيزيدين النازحين إليها).وكان محافظ صلاح الدين احمد الجبوري أعلن عن الموافقة على عودة عشرات الأسر النازحة إلى ثلاث مناطق في المحافظة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش وتوفير الحماية الأمنية الكافية لها.فيما أعلن نواب من صلاح الدين، أن مئات الآلاف من النازحين منعوا من العودة الى مناطقهم المحررة بالمحافظة على الرغم من تحريرها قبل نحو ثلاثة أعوام، وطالبوا القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بتوجيه أمر لفصائل الحشد الشعبي الماسكة للأرض للإسراع بإعادته وقالت عضو مجلس ديالى نجاة الطائي في تصريح امس ان (قرى في ناحيتي مندلي وقزانية الحدودتين تعانيان من شح قاس في مياه الشرب والسقي منذ أكثر من 5 أسابيع متتالية بسبب التجاوزات الكبيرة على الأنهر).وحذرت من (نزوح ثاني بعد 2003 للقرى والمناطق الحدودية في ديالى بسبب الجفاف الذي لا يقل عن ضراوة تداعيات الإرهاب، كون الجفاف قد يؤدي لموجة نزوح قسرية كبيرة).ودعت الى(ضرورة معالجة أزمة المياه المتفاقمة في ديالى في ظل قلة الأمطار الموسمية ومنع حصول أي حركة نزوح للأهالي، خاصة في القرى الحدودية).