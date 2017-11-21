الناصري: مشروع الإستثمار للطاقة يعود للحكومة

أهالي ذي قار يتظاهرون ضد خصخصة الكهرباء

ذي قار – باسم الركابي

شهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار تظاهرة انطلقت من ساحة الحبوبي قبل ان يتجمع المتظاهرون امام مبنى المحافظة رفعوا خلالها شعارات ضد خصصة الكهرباء وما ذهبت اليه الامور من خلال رفع اجور الكهرباء الشهرية التي اثارت استياء المواطنين واصحاب المحال التجارية،مطالبين بمراعاة الواقع الحالي والازمة المالية وانعكاسها على مجمل الامور مجددين رفضهم لجباية المبالغ التي ارهقت كاهل الاغلبية بحسب هتافاتهم في التظاهرة التي انتهت بلقاء المحافظ يحيى الناصري بمجموعة من المتظاهرين وبين ان الامور في هذا القطاع تخص وزارة الكهرباء.

إستثمار كهرباء

وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مشروع استثمار الكهرباء في المحافظة هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصرا لذا ندعو بغداد الى الاستماع الى مطالب المتظاهرين وعدم ارهاق كاهل المواطنين)، واضاف البيان ان (الناصري يشد على ايدي ابناء المحافظة في مطالبهم المشروعة والتي عبروا عنها بصورة حضارية وسلمية من خلال التظاهر ة التي شهدتها مدينة الناصرية وهي دليل الحرص والوطنية العالية لدى ابناء المحافظة)، موضحا ان (المطالب المعلنة والتي ترفض مشروع الاستثمار في مجال تاهيل وجباية قطاع الكهرباء تقع ضمن اختصاص الحكومة المركزية حصرا، بعيدا عن صلاحيات الادارات المحلية للمحافظات ومنها ذي قار، وقد تم التصويت على المشروع في وقت سابق في مجلسي النواب و الوزراء). وتابع ان (المحافظة سعت منذ عام 2016 ولغاية الان الى التقليل من اثار هذا القرار المركزي والتركيز على إلغاء الديون المترتبة بذمة المواطنين، وقد نجحت بذلك عبر اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بالعمل على ايقاف استيفاء الديون السابقة لجميع المواطنين من الاستخدامات المنزلية والتجارية)، واشار الناصري الى انه (اتصل هاتفيا بمكتب رئيس الوزراء لنقل مطالب المتظاهرين في هذا الشان وقد تعهدت رئاسة الوزراء بالعمل على ايقاف الديون السابقة ومراعاة ظروف اهالي المحافظة الاقتصادية). وتابع انه (في الوقت الذي تضم فيه الحكومة المحلية صوتها الى صوت المتظاهرين في مراعاة الواقع الحالي تقديرا لتضحيات اسرهم فهي تامل ان تكون مطالب ابناء المحافظة على طاولة جميع المسؤولين وممثليها في البرلمان ووزارة الكهرباء من اجل مراعاة الكثير من الجوانب والاهتمام بتحسين واقع الخدمات وعدم ارهاق كاهل المواطنين بأية مبالغ اضافية)، واضاف انه (مع سلطة القانون وتوجهات الحكومة الاتحادية وبرامجها للنهوض بواقع الخدمات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكننا نطالبها في الوقت ذاته بان تأخذ على محمل الجد مصالح الاسر الفقيرة وذات الدخل المحدود ودعمها بكل ما تستطيع تقديرا لتضحياتها في حماية وبناء العراق).