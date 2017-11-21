إعتقال 11 من أعضاء التنظيم في قضاء راوة

الحكم بالإعدام على ثلاثة دواعش متورطين في إعتداءات بالأنبار

بغداد – محمد الصالحي

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ثلاثة احكام بالإعدام شنقاً حتى الموت على ثلاثة ينتمون لتنظيم داعش نفذوا العديد من العمليات الارهابية في مناطق متفرقة من البلاد، فيما اكدت قيادة الحشد الشعبي في الانبار اعتقال 11 عنصرا بتنظيم داعش بعملية دهم وتفتيش.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (المتهمين اعترفوا بارتكابهم العديد من العمليات الارهابية في مناطق متفرقة من البلاد تحقيقاً لغايات ارهابية).واوضح ان (المتهم الاول اشترك في الهجوم على قضاء الفلوجة والاشتباك مع القوات الامنية في عدة معارك منها معركة الملعب ومعركة الثيلة ومعركة حي الشهداء ومعركة حي المعلمين في محافظة الانبار).وتابع ان (المتهم الثاني قام بتفخيخ عجلة بالاشتراك مع متهمين اخرين وتفجيرها على القوات الامنية خلال عملية تفكيكها). مضيفا ان (المتهم الاخير كان يقوم بتزويد التنظيم الارهابي بالادوية والمستلزمات الطبية الاخرى). واكدر ان (المحكمة اصدرت قراراتها وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب). وقال مصدر أمس ان (القوات الامنية تمكنت من اعتقال 11 من عناصر عصابات داعش ممن يمثلون خلاياه النائمة بعملية دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة من قضاء راوة).

ضبط مخبأ

واضاف أن (القوات الامنية تمكنت ايضا من ضبط مخبأ للأسلحة والذخائر) مبينا ان (القوات الامنية داهمت المناطق المشتبه بها بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود خلايا نائمة في المنطقة المحررة يرومون القيام بعملية ارهابية ضد القوات الامنية والقوات الساندة لها).واوضح أن (القوات الامنية نقلت المعتقلين الى احد المراكز الامنية القريبة من مكان الحادث للتحقيق معهما ومعرفة المزيد من التفاصيل عن اختباء بقية عناصرهم). وقال مصدر امس ان (القوات الامنية تمكنت من اعتقال امرأة ترتدي حزاما ناسفا اثناء محاولتها تفجير نفسها بالقرب من منزل ضابط في الشرطة وسط قضاء حديثة غربي الانبار). واضاف أن (القوات الامنية اغلقت بالكامل مكان الحادث، فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول العجلة المفخخة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية والقوات الساندة لها).

نقل انتحارية

مبينا أنه (تم نقل الانتحارية وسط اجراءات امنية مشددة الى احد المراكز الامنية للتحقيق معها). وفي محافظة صلاح الدين (تمكنت القوات الأمنية من تدمير عجلتين تابعتين لعصابات داعش الإجرامية نوع بيك آب كانتا ترومان عبور خطوط الصد قرب صحراء بيجي شرق صلاح الدين). وأضاف،أن (القوات الأمنية مازالت متمركزة قرب خطوط الصد تحسباً لأي طارئ أو هجوم قد يشنه مجرمو داعش من صحراء صلاح الدين الغربية).ومن جانبه قال المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كولونيل ريان ديلون في تصريح امس (على الرغم من أنه لم يتبق أراضٍ في قبضة داعش في العراق، إلا أن لديهم سوريا، ولديهم وجود هناك ولم يهزموا بشكل كامل، ونحن نعمل مع الحكومة العراقية بالفعل لما نستطيع تقديمه، ونعقد مناقشات دائما عن شكل تواجد التحالف الدولي في العراق). وأضاف (نحن بالتأكيد نرى أن نحافظ على الحياد والإبقاء على بعض أشكال الوجود لنتمكن من الاستمرار في تدريب القوات العراقية، أما في سوريا فنحن مستمرون في محاربة داعش الذي يسيطر على بعض المناطق، وقرار البقاء في العراق وكذلك في سوريا في يد حكومتنا).وأشار الى (اننا نرى أن نحافظ على الحياد والإبقاء على بعض أشكال الوجود في العراق؛ لنتمكن من الاستمرار في تدريب القوات العراقية). وبين ان (استراتيجيتنا هو العمل مع ومن خلال شركائنا، مثلا العمل مع القوات العراقية، هم من يحددون أين سيقاتلون، وأين سيكون محور كل فرقة قتالية، وبواسطة أجهزة التحالف نساعدهم والمعلومات الاستخباراتية، والتدريب، وكذلك بالغارات الجوية).وتابع (بهذه التدريبات التي قدمناها لنحو 124 ألف مقاتل عراقي، وسنواصل العمل والتدريب للمزيد، لتحديد مناطق القتال الأكثر أهمية، وكيفية كشف التهديد والتصرف وتجنب التهديد قبل وقوعه لحماية المدنيين، ولذلك خطتنا هو مساعدة العراق للقضاء على داعش).