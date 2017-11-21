قانون مجلس النواب الجديد – طارق حرب

يومٌ 20/11/2017 تولى مجلس النواب الجديد القراءة الجديدة لمقترح قانون مجلس النواب الجديد واذا كانت سلطة التشريع التي قررها الدستور للبرلمان بالنسبة للمقترحات التي يعدها البرلمان مطلقة طبقا للمادة الستين من الدستور فاننا لنا ملاحظات كثيرة على مقترح القانون هذا من اهمها:-

1- ان مقترح القانون هذا والذي تضمن

اكثر من خمسين مادة قرائت بجلسة واحدة في حين ان قوانين كثيرة لم يقرأ وتعثرت وتوقفت حتى ولو كان من مادة واحدة او مادتين فقط على الرغم من ان القانون الجديد اكثر من الامتيازات والحقوق بشكل لا يوصف

2- ان مقترح القانون الجديد لا يدخل في شكل مقترح يتولى البرلمان كتابة مسودته وقراءته وتشريعه وانما يدخل في اختصاص مجلس الوزراء طالما انه يتضمن وجوها وجنبات مالية كثيرة والتشريعات ذات الجنبة المالية تكون في شكل تشريعات تعدها الحكومة طبقا لاحكام الدستور وما قررته المحكمة الاتحادية العليا لان الحكومة ادرى واعرف بالمسائل المالية ومن اختصاصها ذلك في اغلب الانظمة الدستورية في العالم

3- ان الظروف المالية التي يمر بها العراق لا تسمح بامتيازات وحقوق مالية بسبب انخفاض اسعار النفط وبسبب نفقات محاربة داعش وبدلا من ان يساهم البرلمان في اتخاذ اجراءات لتقليص الانفاق او للابقاء على ما موجود فان البرلمان الموقر يسير في اجراءات تشريع نفقات وامتيازات جديدة تحمل الموازنة التزامات مالية باهضة وهكذا وكأن البرلمان يعيش في مكان اخر غير العراق

4- ان البرلمان يعيش ايامه الاخيرة اي ان انتهاء ولايته ستكون خلال ستة اشهر او اقل اذا طرحنا مدة العطلة ومدة سابقة لموعد الانتخابات في 15/5/2018 وهي فترة الدعاية الانتخابية لمن سيعيد ترشيح نفسه ولا مبالاة واضحة ممن سوف لن يرشح مجددا وبالتالي من غير المقبول ان يتولى البرلمان تشريع مثل هذا القانون وهو في مثل هذا الوقت والاولى ترك ذلك للمجلس في دورته الجديدة

5- ان اغلب من وردت اسماؤهم وصفاتهم في مقترح القانون الجديد من اصحاب الدرجات الخاصة بدون ملاحظة احكام المادتين (61/ خامسا و80/ خامسا) من الدستور والتي جعلت موضوع اصحاب الدرجات الخاصة من اختصاص مجلس الوزراء وليس البرلمان كما ورد في القانون الجديد حيث المجلس او رئاسته بشكل دقيق هي التي تتولى ترشيح اصحاب الدرجات الخاصة وتعيينهم

6- كان القانون الجديد مسرفا في اعداد اصحاب الدرجات الخاصة وفي مناصبهم بحيث ان مدير مكتب يكون بدرجة وكيل وزارة وعدد كبير من المدراء العامين وهذا ما لا يمكن قبوله مع جيش المستشارين الذي استحدثه القانون الجديد

7- لا يمكن ان يتم ترك تحديد الحقوق والامتيازات الى تعليمات رئاسة البرلمان كما فعل القانون الجديد لا سيما وانها امتيازات مالية ولا نعلم هل ان وراء ذلك الخشية من ذكرها في القانون ومايترتب على ذلك من اثارة للرأي العام

8- ان قانون مجلس النواب النافذ حاليا رقم (50) لسنة 2007 يكفي ويفي والتوسع والاكثار لم يكن بناء على حاجة حقيقية وانما لحاجة اخرى لا تتحملها الظروف الحالي

وختاما فاننا ندعوا اصحاب الشأن فينا وولاة امورنا الى التريث في هذا القانون لما يحيط به ما ذكرناه وما لم نذكره وان وجدنا في جلسة امس رغبة من النواب في تشريعه حيث لم تكن سوى ملحوظة خجلى اوردها احد النواب بشكل موجز لم تحتمل حتى الرد وكان اسرع القوانين قراءة على الرغم من كونه يحتوي على اكثر من خمسين مادة.

بغداد