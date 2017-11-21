أبيض.. أسود

التنمية السياسية وعشوائيات الأحزاب – مازن صاحب

أشار اعلان لمفوضية الانتخابات الى تجاوز عدد الأحزاب المسجلة حدود 120 حزبا، ويأتي هذا الرقم بعد أكثر من عقد ونيف من التغيير السياسي من نظام شمولي الى نظام ديمقراطي دستوري برلماني اتحادي.

يتجسد فن السياسة في إدارة الدولة ويمكن تعريف التنمية السياسية بعدة تعاريف اكاديمية من بينها (تحقيق زيادة سريعة وتراكمية خلال فترة من الزمن محددة وقصيرة نسبياً وتستهدف إحداث تغييرات نوعية بالإضافة إلى التغييرات الكمية عن طريق الجهود المنظمة) .

مقارنة ذلك بواقع التنمية السياسية خلال السنوات الماضية يؤكد تراجع مفهوم الديمقراطية الى نموذج المحاصصة ومفاسد السلطة التي وزعت على القيادات الحزبية الحاكمة على عكس المفترض في تعزيز اليات الحكم الرشيد، حتى بات الحديث عن ضعف الاستراتيجيات الحكومية او تلك التي يتطلب ان ينهض بها مجلس النواب في الجانبين التشريعي والرقابي لردم الفجوة ما بين ما ورد في الدستور من فقرات تنظم بدستور، لم تنجز حتى الان في دورتين برلمانيين واليوم الثالثة قريبة من انتهاء مدتها القانونية، والسؤال لماذا هذا التراجع في التنمية السياسية مقابل تزايد عدد الأحزاب الى هذا الرقم المتضخم؟

تؤشر تجارب الدول الى ان المرحلة الانتقالية لا تتجاوز دورة برلمانية واحدة ، لكن العراق الجديد ما زال في طور الشرنقة السياسية ولم يظهر أي تقدم في الانتقال الى نموذج دائمي في عقد اجتماعي مقبول.

من اول شروط هذا الانتقال، الحصول على نسبة مشاركة من الأصوات الوطنية بنسبة لا تقل عن 7-10 بالمئة للأحزاب التي تقدم على خوض الانتخابات، وثاني هذه الشروط ان تكون هذه الأحزاب ممثلة لجميع فئات الشعب في القائمة التأسيسية، على ان يكون هذا التمثيل واضحا في انتماء الأعضاء المؤسسيين الى ثلثي الجغرافية البشرية للشعب، وثالث هذه الشروط ان لا تكون هناك ميولا طائفية او شوفينية لمنهاج الحزب، وان يتحلى المؤسسون بالنزاهة وعفة اليد ومعروفون بالنشاط المجتمعي المدني الإنساني .

لكن ..جميع هذه الشروط اختفت من مسودة قانون الأحزاب العراقية، وانتهى الوضع الى نموذج من عشوائية الأحزاب التي تشارك في الانتخابات في تحالفات من تحت الطاولة لذات الأحزاب التي وصفتها المرجعية الدينية الرشيدة بان (المجرب لا يجرب) فالكثير من هذه الأحزاب لا تشكل إضافة نوعية للتنمية السياسية في العراق وهو يخرج معافى من الحرب على الإرهاب الداعشي، كذلك لا تحقق هذه الكثرة المتكاثرة من الأحزاب ما يمكن ان ينتهي الى تشكيل برلمان عراقي متجانس يخرج من معطف مفاسد المحاصصة، وهكذا سيتوقف الناخب امام صندوق الاقتراع وهو يتفحص قوائم انتخابية بأسماء شتى ، لكن بذات النمط الحزبي المتجذر في استعادة أرباح المحاصصة من جديد ما بعد الانتهاء من اعلان الانتخابات لتستعيد ذات الأحزاب التي نزعت جلودها الى ذات العرين الطائفي والقومي المتعصب ، فيما الجميع يتحدث عن حلول وطنية وعراق جديد بلا محاصصة !!

بغداد