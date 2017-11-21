جمال البداوة وجمال الحضارة

العرب اهتموا في تراثهم بالجمال، وقد تغنى الأدباء في أشعارهم وقصصهم وحكاياتهم بالجمال ، وكان وصفهم للجمال يدل على ذوقهم، وسعة خيالهم،ومشاعرهم الرقيقة،ووصفوا الجمال بصورة رائعة،وكان للمرأة الجميلة نصيب من قصائدهم،وحكاياتهم، العيون من مواصفات الجمال،قال الشاعر العربي :-

عيون المها بين الرصافة والجسر

جلبن الهوى من حيث أدري ولا ادري

العيون بالوانهاالمختلفةالتي تسحر الناظرين وتسحر المعجبين، يذكرني بقول الشاعر :-

ماكنت أدرك أن العيون وسحرها

حتى رمتني في الهوى عيناك

الجمال البدوي الخالي من مساحيق التجميل،بأستثناء بعض الموادالتي توجد في(دكان )العطار،كان ذلك في الزمن الماضي،وجمال البداوة محمود ، لأنه جمال طبيعي ،الفرق بين جمال البداوة والحضارة ، كما قال الشاعر:-

حسن الحضارة مجلوب بتطرية

وفي البداوة حسن غير مجلوب

زرقاء اليمامة اشتهرت بقوة النظر (صاحبة العيون الجميلة)،.

واليوم هل توجد عيون كعيون زرقاء اليمامة؟ الأن انتشرت معاهد التجميل في معظم ارجاء العالم ،وهي شركات تربح أرباحا خيالية،تنتج مواد تجميلية، فالمرأة عندما تذهب الى مراكز التجميل تستطيع تغير صورتها حسب طلبها،.

لعيون حسب اللون الذي تفضله، وكل شيء حسب الرغبة، تخرج من المركز ، وكأنها (ملكة جمال)، لكن هذا جمال مؤقت، ومعذرة للمرأة لأن هذه الأمور خاصة بها، وتعتبرها تدخلا في حياتها الخاصة.

ومن حق المرأة أن تهتم بمظهرها، وأن تقييم الجمال يختلف من شخص الى أخر شتان بين جمال البداوة وجمال الحضارة.

وتبقى المرأة جميلة بصفاتها واخلاقها ، وهي شريكة الرجل، تتحمل المشاكل والمصاعب في الظروف القاسية، و(وراء كل عظيم امرأة)، وتبقى عيناك غابتا نخيل ساعة السحر.

محمد صالح ياسين الجبوري