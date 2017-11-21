عقيدة حرة أم موروث إجتماعي ؟

يولد الانسان بثانية من الحرية المطلقة وبعدها تحوطه دوائر الاسم ودين الاهل وعادات المجتمع ليس الامر خاطئا ابدا فهذه طبيعة الحياة البشرية فلابد من مسلك للدخول الى الحياة منه لابد من دين يتواصل الانسان مع الله مهما كان ذلك الدين او المعتقد لابد من سلوك طريق ما الى حين ان يصبح الانسان قادرا على التفكير واتخاذ القرار السليم فيما يخص دينه و معتقده الشخصي.

في مجتمعنا اليوم يولد الفرد المسلم بعقيدة اسلامية سنية او شيعية تبعا لعقيدة الوالدين ولكننا نجد في حالات ليست بالقليلة ان الفرد يلزم باتباع ذلك المذهب فحتى بعد ان يكبر ويصبح قادرا على التفكير والتوصل فكريا الى المذهب الحق بما يتناسب مع منطقه فأن اتخاذه لمذهب غير مذهب الوالدين والمحيطين امر ليس بتلك السهولة !

فأنه سيواجه تبعات ليست بالهينة تتمثل في ان تتخلى العشيرة عنه و سوء العلاقة مع الاهل والمحيطين وربما اسوأ ,الامر الذي يبتعد كليا عن المبادئ التي ينادي بيها الدين الذي ينتمي اليه كلا المذهبين فأن تصرف كهذا لا يتطابق مع اية ” لا اكراه في الدين “

وخاصة في دين يرفض ان تكون العبادة فيه مجرد ميراث ” هذا ما وجدنا عليه اباءنا ” فحتى لو فرضنا ان الشخص يقوم بممارسات دينية صحيحة فأن القيام بها لمجرد ان الوالدين كانا يقومان بها بدون معتقد حقيقي صادق منطقي هل سيؤدي الى رضا الله ؟ هل هذا ما يريده الله ؟.

بعيدا عن الجانب الديني الفلسفي الا يعتبر ذلك اسلوبا من اساليب تقييد حرية الفكر والمعتقد والتي تعتبر من اهم الحريات التي نص عليها الدستور !

ان الفرد العراقي لا يمارس حريته الدينية والفكرية بالوجه الحقيقي لهذه الحرية .

ان هذه المسألة ليست مخالفة قانونية حتى تحل بالقانون بل هي مسألة ثقافة مجتمعية على المجتمع ان يعي تلك الحرية و ان يدع الافراد يمارسونها بدون اي ضغوط عرفية او اجتماعية فأن مجرد انتمائي لعشيرة معينة لا يجعلني بالضرورة من اتباع مذهبها فقد اكون اليوم سنيا ثم افهم شيئا في المذهب الشيعي يجعلني في اليوم التالي انتمي اليه او بالعكس فهي مسألة فكرية .

انها دعوة للتحرر الفكري واعني بهذه العبارة ان الفرد في اصله واصالته حر الفكر حر المعتقد ما دام معتقده لا يؤذي الاخرين ولا يعتدي على حرياتهم فأن كبت هذه الحرية وغلق الطرق امام العقل للتفكير كان ذات يوم سببا في نشوء الجماعات الاسلامية الارهابية في العراق .

واظنه الوقت المناسب لفهم هذه الثقافة وتطبيقها فالمرحلة القادمة يجب ان تشهد انتعاش الفكر وتقبل الاخر مهما كان دينه او مذهبه .

حوراء فاضل حسين