حرب الشائعات في العراق بعد 2003 (2) – جاسم محمد شبيب العيسى

الذي يجري في العراق منذ عام 2003 وحتى الان يعد من اخطر مراحل التحول السياسي التي مر به فبعد ان كان تحت نظام الحزب والرجل الواحد يشهد الان نظاماً اخر حددته المادة الأولى من الدستور العراقي الصادر عام 2005م وهي (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي) وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق، ويشهد أيضا احداثاً سياسية واجتماعية واقتصادية وامنية وعسكرية كان للشائعات دور كبير في توجيه مسار الكثير من الاحداث فيها، وكان لتطور استخدام الانترنت وتزايد المواقع الالكترونية ودخول الاعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي ان دفعت العديد من الافراد والجماعات والمؤسسات الى ان تمارس صناعة الشائعات وبثها تحقيقا لأهدافها في المجالات كافة، ويمكن ان نرسم خارطة للجهات التي ماست وما زالت تمارس دورا كبيرا في بث الشائعات داخل المجتمع العراقي من المؤسسات الإعلامية والالكترونية وبشكل بسيط كالاتي :

1- وفي بداية الامر وتحديدا بعد عام 2003م مارست مؤسسات اعلامية كبيرة مثل البي بي سي البريطانية BBCC والسي ان ان CNN دورا كبيرا في عملية بث الاخبار ونقلها من ساحات المعارك في العراق ومدنه، وقد لمع بريق(سي أن أن) مع تهديدات حرب الخليج الثانية 1991م في العراق وتنسيقها وتعاونها مع البنتاغون وقادة الحرب الامر الذي اعطاها نجومية اكثر مع اشهر مراسلي الحرب منهم بيتر ارنيت وكرستين امان بور وميري كالفن ومراسلين عالميين منهم بوب سايمون من(سي بي اس) و (البي بي سي) و (ان بي سي) الامريكية و(زرت دي اف) الالمانية ، كان مراسلو (سي ان ان) واخرون يستمرون في التغطية الاعلامية و التصوير في اثناء تعرض المناطق المحيطة بفندق الرشيد للضربات الجوية منها وزارة الخارجية والتصنيع العسكري بالرغم من تحذيرات ونداءات المرافقين الأمنيين لهم حتى اضطر بعضهم الى ترك الشبكات التلفزيونية تصور الضربات الجوية في حديقة وباحة فندق الرشيد ليلا مع فتح انارة التصوير والنزول الى ملجأ الفندق خلال الغارات الجوية، وان هناك تسريبات من أروقة الدائرة القريبة من صدام أشارت فيما بعد إلى وجود اتفاق سري بين(سي أن أن) والبنتاغون بعدم ضرب فندق الرشيد لتعطي فرصة إلى القناة المذكورة على وجه التحديد وباقي وسائل الاعلام بتغطية مجريات الحرب، اما (السي ان ان) فقد كانت تقوم بتقديم التغذية العكسية للبنتاغون عن طريق تقاريرها المباشرة بإعطاء حجم الإضرار لبعض الأهداف او المسافات التي تقع فيها الصواريخ عن الاهداف الأخرى ( ويسمى هذا في المعرفة العسكرية بتصحيح الضربات، وتقوم به المراصد الأرضية عادة ولا يمكن استخدام الأجهزة بدلا عن الراصد الأرضي المعني) (1) حتى ان الصحفي بيتر ارنت اعترف في معرض تعليقه على التغطية الإعلامية الغربية لحربي الخليج الثانية والثالثة في منتدى ( الاعلام والحرب ) الذي استضافته دبي في شهر تشرين الأول عام 2003 بالاتي “إن الحكومة الأمريكية مارست ضغوطا واسعة على وسائل الإعلام، وحاولت التأثير عليها حيث فرضت على الصحفيين المشاركة في الصفوف الأمامية للمعركة، وخضعوا لتدريب على استخدام الأسلحة، بحيث تصبح قدرتهم أقل على نقل الحقيقة بموضوعية”، وكان عدد من الصحفيين التابعين لبعض الفضائيات، قد غطى أخبار الحرب، عبر تنقله بالمدرعات الأمريكية، فيما نصبت بعض الفضائيات كاميراتها على مقدمة الدبابات، التي كانت تتحرك باتجاه بغداد والمدن العراقية الكبرى(2).

ترويج الشائعات

22- وسائل اعلام عربية منها صحف وقنوات فضائية مثل قناة الجزيرة والعربية وصحيفة الشرق الأوسط وموقع ايلاف الالكتروني كان ولا يزال لهم دور مؤثر في ترويج الشائعات بالاتفاق مع الاعلام الارهابي ، فمثلا نقلت قناة الجزيرة القطرية هذا الخبر وهو “سيطر تنظيم الدولة الإسلامية بالكامل على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب بغداد، وفرت كافة القوات الحكومية من المدينة” في انحياز واضح لتنظيم داعش الارهابي وكذلك تُفسَّر هذه الجملة على أن الجزيرة تحاول اظهار القوات الحكومية العراقية بأنها ضعيفة وغير قادرة على المواجهة.

التفرقة السياسية

او تحاول بث التفرقة السياسية والمذهبية بين الشعب العراقي مثلا استضافت في برنامجها “ما وراء الخبر” الناطق السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف غوردن الذي ذكر أن واشنطن “قلقة” من حصول أعمال عنف ضد السنة في تكريت من “مليشيات” الحشد الشعبي وبثت هذه الحلقة في 1/4/2015م، وعندما يكون الغرب هو من يقوم بصناعة الشائعات وبثها تجد بعض وسائل الاعلام العربي انها تطيعه طاعة عمياء فمثلا كانت صحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية أول مصدر غربي أشاع هذا الخبر فقد ذكرت في عددها الصادر في 12 تشرين الأول 2014 م أن “عشرة آلاف داعشي يقتربون من بغداد، وهم على بعد 25 كيلومتراً تقريبًا عنها”. وكذلك فإن ساسة أمريكيون ساروا على خطى الصحيفة البريطانية منهم رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي فقد أعلن أن داعش يكاد يصل الى مطار بغداد الدولي وكذلك فإن السفارة الأمريكية حذرت رعاياها من السفر عبر مطار بغداد الدولي، فضلا عن ذلك فإن وسائل اعلام عربية متعددة اتبعت النهج نفسه حيث بثت قناة “العربية الحدث” السعودية أخباراً عن هجمات شنها داعــــــش على مطار بغداد الدولي ونقلت القناة أن هذه الهجمات تسببت بتوقف حركة الملاحة الجوية في المطار(3).

33- كما نشطت وسائل إعلامية ومواقع الالكترونية محلية والتي تحمل مسميات متعددة وتتبع جهات معروفة وغير معروفة محلية وعربية وإقليمية وعالمية على ترويج كل ما يروع ابناء الشعب العراقي ويبث في انفسهم الخيبة والاحباط عن طريق الشائعات مرة بتهويل الامور والنفخ فيها وتكبير ما هو صغير، ومرة اخرى بتجاهل ما هو كبير ومحاولة تسخيفه وكله لغرض حجب الحقيقة عن الشارع العراقي فمثلا وصف المجاميع الارهابية المسلحة بالثوار أو المجاهدين أو المسلحين ومحاولة تصوير الجيش العراقي بانه جيش طائفي تابع لحزب الدعوة الحاكم او رجال الميليشيات، او بث شائعات أخرى فمثلا تنسيب الهجمات كلها التي حدثت عام 2007م على سبيل المثال الى تنظيم القاعدة في بلاد النهرين وتصوير مسلحي هذا التنظيم على انهم رجال خطرون (4) ومع دخول تنظيم داعش الإرهابي وسيطرته على محافظات في العراق نشطت تلك المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية في ترويج الاكاذيب وشحن الشارع العراقي بالطائفية السياسية والدينية المقيتة بالتعاون مع أعداء العراق لتنفيذ ما تسمى (حروب الجيل الرابع ) التي ترمي الى زعزعة استقرار الدول التي تستهدفها الولايات المتحدة الامريكية وشركائها ومنها العراق عن طريق وسائل عديدة منها نشر الفتن والقلاقل واثارة الاقتتال الداخلي ويتم ذلك باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا والاتصالات بهدف القضاء على العراق وجعله دولة فاشلة وميتة وتقسيم العراق على أسباب دينية وعرقية (5) ويواجه العراق مع الصمت الحكومي وعدم وجود خطة إعلامية محكمة الشائعات الالكترونية في المواقع وأدوات الاعلام الجديد ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي من جهات متعددة فضلا عن الماكنة الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي التي بنيت أصلا على الكذب والافتراء ونـشر الشائعات لبث الخوف والرعب في الاخرين .

وبالحديث عن الشائعات التي استخدمتها التنظيمات المسلحة او ما تعرف بفصائل المقاومة والتنظيمات الإرهابية نتحدث عنها بالخصوص عن حرب الشائعات التي استخدمها تنظيم داعش الإرهابي الذي اتخذ اسم تنظيم الدولة الإسلامية بسبب امتلاك التنظيم ماكنة إعلامية ضخمة مكونة من اذرع عديدة استخدمت وسائل الاتصال والاعلام كلها ومنها المنظومة الالكترونية وتكنولوجيا الاتصال لتحقيق أهدافها في التوسع وإرهاب العالم ، كما انشأ التنظيم جيشا الكترونيا احتل صفحات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية وغرف الدردشة مستهدفا اهداف عدة في مهام منفصلة وفي اطار خطط اعدت لهذا الغرض حتى انهم جعلوا من المتعاطفين معهم في العالم العربي واوروبا وغيرها من الدول ينظمون لهذا الجيش الالكتروني عن طريق ارسال المعلومات وإعطاء أفكار ووجهات نظر في مجالات عمل وخطط التنظيم.

تصدير افكاره

واعتمد التنظيم على الشائعات بشكل كبير في تصدير أفكاره وتوجهاته الى الدول والمجتمعات ولاسيما في العراق وسوريا اللتين ربط التنظيم اسميهما بوجوده وتوسعه ونشر أفلاماً وثائقية بعنوان “سلسلة صليل الصوارم” بأجزائها المتعددة وغيرها من الإصدارات الأخرى تُظهر العمليات التي قام بها التنظيم في المناطق المختلفة التي كانت تجري فيها المواجهات العسكرية التقليدية قبل سيطرته على مناطق واسعة من شمال العراق وأجزاء كبيرة من سوريا وقد شملت تلك الأفلام الوثائقية رسائل نفسية ومعنوية إعلامية كبيرة أُرسلت بصورة احترافية لكي تخترق عقلية الجندي العراقي لتخويفه وتدميره نفسيّاً وتعمل مثل هذه الأفلام أدوات حرب إعلامية وتبث شائعات عن هزائم الجيش الكبيرة في معارك متعددة وتضخّم عدد القتلى العراقيين ومن ثمَ تقوّض العقيدة العسكرية الدفاعية والهجومية للجيش العراقي ، وقد اتبع تنظيم داعش هذه الاستراتيجية قبل سقوط الموصل عن طريق تصويره عمليات قتل وإعدام جماعي وذبح ودفن جنود أحياء ونشر إصدارات إلكترونية وإيصالها إلى أكبر عدد من الناس عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، ولم تقابل هذه الحالة بعمليات إعادة تثبيت المعنويات العسكرية للجيش العراقي من الحكومة العراقية ونتيجة لذلك استطاع التنظيم أن يربح جزءاً من حرب الشائعات التي شكلت عاملا مهما في تقدمه في الموصل بسبب عدم وجود دفاعات إعلامية عراقية تستطيع مواجهة هجماته لا سيما الإصدارات الإلكترونية المتعلقة بعمليات اغتيال وقعت على طريق بغداد – الموصل وداخل المدينة في وضح النهار فضلاً عن عمليات التفخيخ وزرع العبوات الناسفة مع الإفادة من التأثير الكبير للحرب النفسية والإعلامية واطلاق الشائعات التي شنها عبر شبكات التواصل الاجتـــــــــــــماعي، وسنستعرض في الحلقة القادمة انواع من الشائعات التي بثت بعد عام 2003م.

المصادر

1- جاسم محمد، اعلام الدولة والاعلام الدولي في معارك تحرير الكويت، دويتشه فيله إذاعة صوت المانيا الناطقة بالعربية ، 29/3/2012 للمزيد http://www.dw.com/ar/

2- للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة http://www.alyaum.com/article/1120352

3- قناة الاتجاه الفضائية، تقرير بعنوان الاعـــــــــــلام الغربي والعربي ودوره في العراق، 31/5/2015

http://aletejahtv.org

4- موقع BBC باللغة العربية، العراق 2003-2013 رحلة في الكلمات، 20/3/20133? للمزيدhttp://www.bbc.com/…/2…/03/130320_iraq_language_of_war.shtml

5- حازم أبو دومة، الهدم من الداخل استراتيجية حروب “الجيل الرابع” لتقسيم الشرق الأوسط ، مقال منشور في جريدة الاهرام اليومي 2/3/.2015