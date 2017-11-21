شياطين الحروب تحوم بينا – خالد الخزرجي

على مايبدو أن ألغرب قد وضع منطقتنا ألعربية في ألشرق ألاوسط ساحة للحروب وألفوضى وألدمار وتجارب لأسلحتها ألحديثة .. فمنذ أحتلال ألعراق لم تعرف منطقة ألشرق ألاوسط ألتي نحن جزء منها نعمة ألسلام وألامن وألاستقرار … نار مستعرة تزيد أوراها ألولايات ألمتحدة ألامريكية ألتي عبرت ألبحار وألمحيطات لتضع لها موطىء قدم قوي بعد أن تحقق حلمها بغزو ألعراق ألكويت لتستقر بين أحضان ألعرب بعد أن فتح ألبعض من حكامها أراضي وأجواء وسماء بلدانهم على مصراعيها من أجل أغتيال ألعراق .. ثم جرت تداعيات هذا الاحتلال ومخططاته على سورية وأليمن وليبيا ولبنان وكل محيطنا ألعربي .. وخصوصا دول ألخليج ألعربي … ألتي سلمت كل شؤونها لهذا ألذئب ألجائع ألمتعطش لثروات ألعرب ودمائهم … وأمتدادا لما حصل للعراق ويحصل أليوم في ألدول ألعربية أعلاه … نشهد أليوم ريحا عاتية سوداء تحيط بمنطقتنا تريد أحراق ماتبقى منها ..؟؟ حجز وأعتقال لوزراء وامراء وتغيير ببعض ألمناصب في ألمملكة ألعربية ألسعودية وألدعوة لرعاياها مع ألكويت وألبحرين ألى مغادرة لبنان فوراً

وبألتأكيد فأن قطر ستكون جزءا من دائرة ألخطر ..؟؟ ولا نعلم ماذا سيكون دور ألثلاثين ألف عسكري تركي فيها ..؟؟ ولن تنأى ألامارات نفسها من هذه ألطبخة ألمسمومة .. وأسرائيل تقوم بمناورات عسكرية ضخمة… وحزب ألله يسحب قواته من سورية ويعلن ألاستنفار

وأشتداد ألهجمة ألأعلامية ألغربية ألأمريكية على أيران … وأعلان سعد ألحريري أستقالته من رئاسة ألحكومة أللبنانية … سماء ملبدة بغيوم سوداء تحمل ألشر لا نعرف متى ستصب جام غضبها على هذه ألمنطقة ألتي يفقد حكامها العقل وألحكمة في أدارة شؤون بلادهم وعلاقاتهم ألخارجية .. ومصالحهم وأمنهم .

وبأختصار فأن محور ألصراع ألرئيسي ألذي يغذيه ألغرب والولايات ألمتحدة ألامريكية تحديدا …سيكون بين أيران وحزب ألله أللبناني وألحوثيون في أليمن ومن تحالف معهم

وبين ألمملكة ألعربية ألسعودية وألامارات وألبحرين.. وقد تكون أسرائيل جزءا من هذا ألمحور ومن تحالف معهم …. وبتحليلي ألمتواضع جدا أقول أذا ما أشتعلت ألحرب بالسيناريو ألذي أشرت أليه أعلاه .. فلن يكون هناك رابح ومنتصر من هذه ألمواجهة …. فالكل سيخرج خاسر … وألرابح ألوحيد ألذي سيجني ألأموال وتزداد عصاه ألغليظة قوة وهيمنة هي ألولايات المتحدة ألامريكية … وألخوف كل ألخوف أن تخرج هذه ألحرب أذا ماوقعت عن محيطها أو تتدخل قوى كبرى أخرى كداعم لهذا الطرف أو ذاك …. ولكن ألى متى ستبقى منطقتنا ألعربية ساحة للحروب وألخلافات وألتناقضات ألتي تدفع ثمنها شعوبنا ألعربية ألمغلوب على أمرها .

وسؤالي للحكام ألعرب .. هل كان حالكم بهذا ألوضع ألمتأرجح لو كنتم كتلة متوحدة عسكرياً وأقتصادياً … هل تستطيع قوة في ألعالم تهديد وجودكم وأمنكم ألقومي ..؟

كم من عاديات ألزمن تريدون أن تطحن بكم أكثر وأكثر كي تعتبروا وتصحو من سباتكم …

قلتها بعشرات ألمقالات ونبهت وأقولها ألان أن ألذئاب تحوم حول أسوار بلدانكم .. جائعة تريد أجسادنا متعطشة لدمائنا وثرواتنا ومستقبل أجيالنا …. فمتى تتعظون ..؟