إطلالة

المادة 140 مفتاح الحل – حسين الجاف

لم يفت الوقت بعد على الرغم من قرع طبول الحرب من قبل بعض الذين لا يحبون العراق … ويريدون إعادة عجلة التاريخ الى الوراء الى ايام اقتتال الاخوة والانفالات والضرب بالكيمياوي والتهجير والتعريب والتبعيث السيئة .. فلا زالت ابواب القلوب الخيرة مفتوحة للوصول الى صيغة تفاهم .. فالكل يبكي على الدستور ويتأوه على عدم تطبيقه ,, والكل أخطأ في التباطؤ في عدم تفعيل هذه المادة القانونية الكبيرة الحاسمة الفاصلة … لكن الحرص على العراق والحرص على وحدته الوطنية العتيدة والحرص على مستقبل الكرد والحرص على مستقبل التآخي التاريخي بين العراب والكرد .. يحتم علينا جميعاً النزول عن (البغلة العرجاء) كما يقول أهلنا البغادة الى عالم الواقع فالعراق الآن في خطر ومستقبله يتهدده اطماع الجيران وأهواء المحتلين وثرواته متعرضة للنهب من قبل الجميع… جميع الساسة إلا من رحم ربك.. ولن ابرأ المتباكين على مستقبل الكرد من اقترافهم للاخطاء الكبيرة التي اوصلتنا الى يومنا هذا ..ولن ابرأ الذين صحوا من غفوتهم اليوم لتطبيق القانون وبسط سلطة الدولة على كامل التراب العراقي .. ولا ادري هل كان العراق قبل هذه الصحوة المفتعلة خارج سلطة العراقيين خلال الفترة التي مضت والعديد من ابناء كردستان العزيزة على رأس السلطة من رئيس الجمهورية نازلاً ومروراً بالوزراء والنواب ووكلاء الوزارات والمدراء العامين .. وللتاريخ ودون تملق او مراهنة أقول إن العرب ( أهل الدين والكتاب المنير ) هم أقرب الشعوب المتساكنة مع الكرد الى قلب الانسان الكردي الواعي .. فهو اقرب له من التركي ومن الفارسي ومن الاذربيجاني وإنطلاقاً من هذه القاعدة الذهبية اقول للجميع الكرد بخاصة .. نعم أنتم مظلومون.. ظلمتكم الجغرافية وظلمكم التاريخ وظلمتم أنفسكم ايضاً بلهاث بعضكم وراء وعود زائفة لأناس غير شرفاء سواء اكانوا دولاً او أفراداً فالكرد لم يثوروا بقيادة المرحوم الشيخ محمود الحفيد (الملك) ولا بقيادة المرحوم الملا مصطفى البارزاني .. من اجل ان يكون فلان وزيراً وعلان وكيل وزير .. انهم ثاروا ضد الظلم الذي لحق بهم طبقياً وقومياً وسياسياً..

واليوم .. لا أرى الأجواء بالعتمة والقتامة التي يُشيع لها البعض المقنط فأبواب الحوار لا تزال مفتوحة ولا تزال شمس العراق تطل علينا جميعاً بنورها ودفئها وحنانها .. وعلى الحكومة العراقية .. بإعتبارها محط أنظار جميع ابنائها وموئل امالهم .. ومنهم الكرد – ان تجهد نفسها وتسرع بفتح ابواب الحوار مع الطرف الكردي .. بكل اكيافه بالطبع وطي هذه الصفحة المؤلمة التي اوشك غبارها ان يعتم على آمال العراقيين في رؤية مستقبل بلدهم الزاهي .. وتشكيل اللجان الفنية والقانونية .. للبحث الجاد في تطبيق المادة (140) من خلال الفقرات الثلاثة المؤكدة فيه وهي ( التطبيع) و ( الاحصاء) و ( الاستفتاء) واخراس الاصوات العميلة للاجئين التي تهول من إمكانية عدم تطبيق هذه المادة الدستورية ..

وإذا كان فليكن احصاء (1957) هو الحكم الفيصل للجميع . انا ادري هناك ابواقاً مسعورة ممولة من قبل اعداء العراق .. من الاجانب تقوم بالنباح كلما ارادت الدولة العراقية القيام.

جادة في مجال تطبيق المادة (140 ).

واتمنى على الله لوكانت عندنا اجهزة استخبارية وطنية جادة للبحث في حيثيات اعداد تطبيق هذه المادة لوجدنا يد الاجانب الخبيثة وراءها فلك الله ياعراقنا العزيز ولك الله يا شعبنا العراقي المظلوم فيما يجري تحت الطاولة وفوقها من تآمر على مستقبلك فكركوكنا عراق مصغر .. ووطن للتعايش والمحبة واهلها المظلومون من كل المكونات ذاقوا الامرين على يد من حكموهم وفي كل العهود .. اذكر المرحوم القاص العراقي الكبير جليل القيسي .. وهو كركوكلي الاصل والولادة قال لي عن نفسه:

انا عربي سني وزوجتي آثورية مسيحية وامي كردية سنية وابني متزوج من عربية شيعية وبنتي متزوجة من كردي سني .. وهكذا .. فمن اين لي الفكاك من كل هذه العُرى الكريمة ؟ .. كما ان لي اصهارا تركمانا رحم الله قاصنا الكبير جليل القيسي .. وحفظ الله عراقنا المفدى وكركوك العزيزة من كيد الكائدين .. وهيأ لنا جميعاً الفرصة السانحة لبناء غده المشرق .. إنه سميع الدعاء .