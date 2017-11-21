صراخ بعد منتصف الليل – ثامر مراد

كانت القرية البعيدة تسبح في هدوءٍ تام تغتسل على ضوء القمر في ليلة صيفية مقمرة. البيوت – الطينية – تهجع في تناسقٍ جميل على ضفاف الفرات والأشجار الكثيفة تحيط بها من الجهات كافة . إعتاد أبناء القرية أن يناموا على سطوح المنازل ينشدون نسمات هواء هابة من جانب الفرات لتزيل حبات العرق المتدفقة من جميع الأجساد بسبب حرارة الصيف اللاهب. لم تكن الطاقة الكهربائية قد وصلت الى تلك المنازل المنسية . كان ذلك في بداية الستينات. على حين غرة إنطلقت صرخات بعد منتصف الليل من حنجرة إحدى نساء القرية – يبوه.. يبوه..يبوه…” كمن أصابهُ مسٌ من الجنون إستيقظتُ على صرخات الأستغاثة المنطلقة من بيت قريب عرفتُ مكانه في نفس اللحظة. كنتُ في المدرسة الأبتدائية في ذلك الوقت . في لحظات قليلة إنطلق رجال القرية كلهم صوب مصدر الصراخ وإنطلقتُ معهم أتعثر في ظلام الأشجار المنتشرة على جانبي الطريق. عرفنا أن – غازية العبد – هي التي كانت تصرخ وتقول بأن – الحَرْكَةْ قد سُرِقت- و ” والحركة ” هي إسم البقرة الجميلة العزيزة جداً لأنها مصدر اللبن والحليب والمعيشة لأبناء البيت – وحتى أنا كنتُ قد تذوقتُ لبنها الرائع مراتٍ عديدة . كانت الفتاة المسكينة تلطم خدها بقوة لاتتوقف عن البكاء. تجمع رجال القرية وراحوا يقتفون أثر السارق الى مكان بعيد ولكن دون جدوى. بعد عدة أيام وصل خبر من شخصٍ ما بأنه كان قد توصل الى معرفة السارق وذكر بأنه يطلب فدية معينة لأعادة البقرة الجميلة. وإستمرت المفاوضات أسابيع وعادت البقرة وشاهدنا آثار جروح على جسدها تدل على أن السارق كان يضربها بالسكين لتسرع الخطى.

كان يوم عودتها بمثابة عرس كبير. ظلت تلك الحادثة تخاطب ذهني وأستعيد أحداثها كلما ذهبتُ الى القرية البعيدة في زيارة خاطفة بعد أكثر من أربعين عاماً.

بعد تلك الحادثة عرفت كم أن – الحلال- أي ألأبقار وألأغنام وماشابه ذلك عزيز على أهلة لا بل كل شيء عزيز عند أهله . لو كنتُ قاضياً لحكمت بالأعدام على أي سارق يسرق أو يرتشي أو يصادر حقوق الآخرين . حقاَ أن السرقة لذنبٌ عظيم . جنبنا الله عزوجل كل شي ينتمي الى الحرام وليخسأ كل من يسرق قوت الشعب وأموال الوطن مهما علا شأنه.