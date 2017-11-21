طين ورشوة وداعش جديد – شامل حمد الله

حكى لي شيخ من العائلة، ان حكيما دخل مدينة مضطربة، وانتبه الى ان راقصة في حانة المدينة هي سبب البلاء، اختطفها ووضعها اسيرة في بيت مقفل، بعد ايام تساءل الوالي عن انعدام الشكوى في مدينته، حيث عادت الحياة الى طبيعتها وانتبه الناس الى مسارات سلوكهم، فقال له مقربون ان حكيما ضيفا قد ازال الفتنة، فقال الوالي اطردوا الحكيم واعيدوا الراقصة، والا فانا وانتم بلا عمل!

عاد الطين وفي الصيف سيكون الحر والغبار ضيفان مستداما البقاء في بلد يعشق ساسة منه مقول” جوع كلبك يتبعك”

اذا كانت عقيدة الاخ المتحكم ترى في التابع كلبا، فلا غرابة ابدا من الوضع والوضع المقبل، فالحمدلله على حكمة الجماعة حيث بات اطفال مصابون بالتلاسيميا بكردستان يموتون فداء لرعونة الجماعة الطيبة القلب، ونتساءل عن الهزات؟

مسبب الاسباب لا يتجلى الا بعقوباته ليس على المتسبب بالازمة بل على الساكتين عن الفراعين الجدد، مع ان الفراعين بمكان ما كانوا اهل نهضة علوم وفن وسياسة، فيما الجماعة اصحاب نكسات.

وبمناسبة الحديث عن الرشا، فهي كمن يفتش بجهاز الكشف لسيارة مسلحة فيبادر ليقول لمن بها اتحمل عطرا؟! الرشا تستبقي الطين والفقر وتجدد عقود الموت عبر تحولها لبديل جاهز لحل كل مشكل، وهي لا تتطلب للتغطية عليها الا تمثيل الشرف، واشهد ان ممثلي الشرف يوازون عددا او يزيدون على مومسات العصر.ويوم يبقى الطين عن سابق اصرار، فمثيلات داعش ستفقس من بيوض في اعشاش النخب.