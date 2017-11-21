كلام * كلام

أنتِ طالق ! – فيصل جاسم العايش

ليس ثمة أبشع منها . هذه الكلمة التي يقذفها الرجل من فمه في وجه زوجته لتصبح في ثانية من الوقت محرمة عليه ، فتتفكك الاسرة ويتحطم سور البيت ويذهب الابناء الى المجهول ، انها كلمة (أنتِ طالق) من أبغض ما أنتجته اللغة من كلمات !.

والسبب معروف لا يحتاج الى كثرة تقص ولا الى تحقيق ، فالرجل غاضب من فعل ما، قد يبدو كبيراً تارة وقد يبدو صغيراً تارة اخرى ، ومهما يكن السبب فأن الامر صار محتوماً لا خلاص منه الا ببعض الفتاوى التي تجيز الطلاق لمرة ومرتين ، او بفعل الغضب الذي افضى الى هذه الحالة ، ولكن الامر يصبح مؤكداً حين يتجه الزوج الى المحكمة ليعلن الفكاك النهائي من هذا الزواج ، وليستبدل بطاقة الاحوال المدنية حيث يتم إزالة كلمة متزوج من حقل الزوجية ليكتب بدلاً منها كلمة مطلق!.

تشير الاحصائيات التي توفرها بين آونة واخرى الدوائر المختصة في الجهات المعنية بالواقع الاجتماعي كوزارة العدل او وزارة العمل الى تنامي ظاهرة الطلاق في الاوساط الاجتماعية بطريقة ملفتة للنظر ، مؤداها ضمور حالة الانسجام بين الزوج والزوجة وموت الالفة والمودة واملحبة التي كان ينبغي لها ان تستمر حتى نهاية العمر .

والاغرب من كل هذا ان حالات الطلاق هذه اكثر ما تتفشى كما تشير هذه الاحصائيات هي بين المتزوجين الجدد من الشباب ، ولعل اغلب اسبابها هي الواقع الاقتصادي والسكاني في ظل غياب الموارد المالية التي توفر سبل العيش الكريم وضنك الحياة في السكنى والمعيشة مما يولد هذا التنافر بين الرجل والمرأة ، فيستحيل معها أي علاج ، رغم وجود الباحثين والباحثات في علم الاجتماع داخل الدوائر العدلية في محاولة لرأب الصدع ، الا ان كل الجهود تذهب سدى امام تعنت احد الطرفين او تدخل عائلتيهما ، حيث لا تنفع ابداً اي محاولة يبذلها الساعون الى فك الاشتباك!.

إذا إنهارت الاسرة إنهار المجتمع ، وهاهي الارقام التي تعلنها الدوائر المعنية في تصاعد مستمر تنبئ عن خلل واسع وكبير في داخل البنية الاجتماعية ، حيث سينشأ جيل محروم من الامومة والابوة ، ضائع في دروب الحياة ومسالكها الصعبة فلا ام ولا اب يوجهونهم للذهاب الى المدارس وتلقي العلوم والمعارف حيث تنشأ ظاهرة اخرى لاتقل خطورة عن الطلاق ذاته وهي ظاهرة الامية في الاوساط التي ينبغي ان تنهض مستقبلاً في بناء البلد الذي تنهدّ اركانه يوماً إثر يوم .