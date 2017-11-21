بصريون يطالبون بتوفير فرص عمل في السيبة والنفط لـ (الزمان): أولويات التعيين وفق تخصيصات الدرجات وحاجة الشركات

بغداد- شيماء عادل

اكدت وزارة النفط ان اولويات التعيين في الحقول والشركات لابناء المحافظات فيها وفق تخصيصات وزارة المالية للدرجات الوظيفية وحاجة الشركات للعاملين ، فيما تظاهر عدد من المواطنين في البصرة قرب حقل السيبة النفطي للمطالبة بتوفير فرص عمل. وقال المتحدث بأسم الوزارة عاصم جهاد لـ (الزمان) امس ان (الوزارة تعتمد السياقات الاصولية في التعيين وحسب توفر الدرجات الوظيفية المقررة من قبل المالية ووفق حاجة الشركات النفطية في المحافظات للعاملين).

توفر درجات

واضاف ان (في حال توفر الدرجات الوظيفية تقوم الوزارة وبالتعاون مع الحكومات المحلية لاختيار الاعداد المطلوبة للتعيين في الشركات او الحقول)، لافتا الى ان (الوزارة حريصة على توفير الدرجات الوظيفية وبشكل دوري وحسب الحاجة)، واوضح جهاد ان (سبب قيام الشباب بتنظيم تظاهرات هو للبحث عن فرص تعيين في الدوائر الحكومية). وتظاهر العشرات من أبناء الناحية قرب حقل السيبة الغازي للمطالبة بتوفير فرص عمل. وقال مدير الناحية أحمد هلال الربيعي في تصريح امس إن (العشرات من أبناء الناحية تظاهروا قرب الحقل الغازي للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في الحقل القريب من مناطق سكناهم)، مبيناً أن (المتظاهرين يعتقدون بأن لهم الأولوية بالعمل في الحقل، لكن ما يؤسف له أن الشركات النفطية لا تأخذ بقرارات وتوجيهات الحكومة المحلية، لذلك تقوم بتشغيل موظفين من محافظات ومناطق أخرى)، ولفت الربيعي الى أن (المتظاهرين لم يتمكنوا من الحصول على موافقة أمنية بالتظاهر قرب الحقول والمنشآت النفطية).

وتابع ان (هناك مفاوضات بين ممثلين عن المتظاهرين وإدارة الحقل ، ونأمل أن تؤدي الى تفاهمات جيدة للطرفين).

صيانة طريق

الى ذلك أعلنت الشركة العامة لغاز الجنوب عن موافقة الوزير جبار اللعيبي على صيانة الطريق الرابط بين جسري الزبير ومحمد القاسم في المحافظة. وقال مدير الشركة حيان عبد الغني في تصريح امس ان (الطريق الذي سيتم صيانته يبلغ طوله 8 كيلو مترا)، مشيراً إلى إن (نسب استحصال مبالغ الصيانة تم توزيعها على الشركات النفطية لجبايتها وتنفيذ المشروع). وعن استثمار غاز الناصرية اكد عبد الغني ان (الشركة وقعت عقدا مع احدى الشركات لاستثمار غاز الناصرية بطريقة التأجير).

مبينا ان (العقد يتضمن استغلال الغاز المصاحب للاستخراج النفطي عوضا عن حرقه)، وتابع ان (الشركة التي تم التعاقد معها ابتدأت فعليا بتنفيذ العقد بتحريك معداتها نحو الموقع ليتم بدء العمل خلال شهر واحد فيما تصل باقي المعدات تباعا لاستثمار 100 مقمق يوميا من الغاز في الحقل).

معربا عن (نية الشركة طرح مشروع اخر لاستثمار جميع الغاز المنتج من حقول الناصرية والغراف بطاقة 200 مقمق يوميا بشكل دائمي).

مؤكدا ان (اللعيبي اوعز باكمال جميع العقود وتجهيزها بحيث تكون قيد التنفيذ خلال نهاية العام الجاري او بداية الربع الاول من السنة المقبلة).

فيما اعلن مدير قسم المشاريع والتصاميم في الشركة منذر عبدالواحد عن التعاقد مع شركة التصاميم وتنفيذ المشاريع إحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن لغرض اعداد التصاميم الخاصة بمشروع جسر الزبير الجديد.

وقال عبد الواحد في تصريح امس ان (موقع العمل لمشروع الجسر سيشهد خلال الأيام المقبلة اجراء تحريات للتربة من خلال سحب 5 عينات 3 في حوض شط البصرة و2 على الضفاف).

مشيراً الى (وضع آلية عمل المحكمة من اجل تنفيذه).