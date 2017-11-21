تحديد طرق لتسديد قروض الموظفين وخبير لـ (الزمان) : على الرافدين زيادة مبلغ سلفة الزواج إلى 7 ملايين دينار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا الخبير الاقتصادي مناف الصائغ مصرف الرافدين الى زيادة مبالغ سلفة الزواج للموظفين الى 7 ملايين دينار لتغطي جزءا من نفقات الزواج .

وقال الصائغ لـ (الزمان) امس ان (سلفة 3 ملايين دينار للموظفين المقبلين على الزواج ليست ملائمة ولا تسهم بتلبية نفقات الزواج في ظل الضرف الذي يعيشه العراق), واضاف انه (لابد ان يكون مبلغ السلفة 7 او 10 ملايين دينار كحد ادنى حتى تساعد الموظف الذي يعتزم الزواج).

مبينا ان (المبلغ الحالي لا يغطي الحاجة لمعالجة موضوع بعض من الشباب بسبب ظروف الحياة والتضخم). الى ذلك أعلن المصرف عن طرق تسديد السلف البالغة نحو 3 ملايين دينار بأقساط شهرية. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان امس إن (سلف الزواج للموظفين البالغة 3 ملايين دينار يكون تسديدها بأقـــــساط شهرشية من الشهـــــــر التالي لتسلم السلفة).

وأضاف أن (التسديد يكون عن طريق أدوات الدفع الالكتروني أو صك من دائرة المستلف الى المصرف مانح السلفة بعد استقطاع مبلغ القسط مع الفائدة الشهرية من راتبه).

شالتسديد نقداً

مشيرا الى انه (في حال عدم الاستقطاع من الراتب يتم تسديده نقدا من قبل المستلف). من جانب اخر افاد تقرير للبنك المركزي بانخفاض الودائع المالية المصرفية لعام 2016. وقال التقرير أن (الودائع المالية لعام 2016 حسب مؤشر هير فندل – هيرشمان سجلت انخفاضا لتصل الى 62.4 تريليون دينار مقارنة بمبلغ قدره 63.3 تريليون دينار في عام 2015 وانخفاض حجم الموجودات المصرفية من 222.8 تريليون دينار الى 221.2 تريليون دينار).مبينا أن (معظم الموجودات تتركز في المصرف ما يعني وجود احتكارا من قبلها سينعكس سلبا على المصرف والجهاز المصرفي بشكل عام).

لافتا الى ان (معظم الودائع الحكومية تركزت في المصرف بواقع 2392 نقطة من أصل 3050 نقطة كما هو الحال بالنسبة للموجودات).

مؤشرات سلامة

مؤكدا (ارتفاع رؤوس أموال المصارف الى 11.7 تريليون دينار عام 2016 بعد أن كانت 10.1 تريليون دينار في عام 2015 نتيجة تأسيس 8 مصارف خاصة جديدة منها 7 مصارف إسلامية وواحد مصرف تجاري أجنبي).

وأوضح التقرير أن (مؤشرات السلامة المالية اوضحت ان معدل نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي بلغت 128 بالمئة في العام ذاته مقارنة بالنسبة نفسها في عام 2015 والبالغة 106بالمئة)، وتابع أن (تلك النسبة المرتفعة تعكس قدرة وكفاءة الجهاز المصرفي وهي أعلى من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل البالغة 8 بالمئة والنسبة التي وضعها البنك المركزي البالغة 12 بالمئة).

مشيرا الى (ارتفاع نسبة القروض للقطاع الخــــــاص الى الناتج المحلي الإجــــــمالي بواقع 9.2 بالمئة في عام 2016 ما يكشف مدى ضعف مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي).