ديالى تسرّع عمليات تدقيق أسماء النازحين لإعادتهم إلى مناطقهم

مجلس الوزراء يعتزم وضع خطة لإعمار المناطق قبيل مؤتمر الكويت

بغداد – محمد الصالحي

شدد الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق على ضرورة حصر الاضرار في المناطق المحررة قبل انعقاد المؤتمر الدولي للدول المانحة في الكويت مطلع العام المقبل, فيما قرر مجلس محافظة ديالى اعتماد مبدأ التدقيق الامني المباشر للنازحين. وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء امس ان (الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ترأس اجتماعا لحصر الاضرار السكنية في المناطق المحررة بين الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هبيتات).

حصر الاضرار

وأكد العلاق بحسب البيان (ضرورة انجاز حصر الاضرار قبل الورشة المقرر عقدها تمهيدا للمؤتمر الدولي للدول المانحة المقرر عقده في الكويت منتصف شهر شباط المقبل). واستعرض الجهاز المركزي للإحصاء الية تصنيف الاضرار في نحو 96 منطقة تابعة لسبع محافظات، متبعة من خلال مقارنة الصور الفضائية للمناطق المحررة بين عامي 2010 والعام الذي انهت فيه القوات العراقية تحرير المنطقة، إضافة الى تقدير سعر متر البناء قياسا بالعام 2014.الى ذلك قال عضو مجلس محافظة ديالى عمر الكروي لـ (الزمان) امس (جرى اعتماد مبدأ جديد لتسريع وتيرة تدقيق ملف الأُسر النازحة الراغبة بالعودة الى مناطقها المحررة من الناحية الامنية بالتنسيق مع قيادة عمليات دجلة).وأضاف أن (مبدأ التدقيق المباشر يتضمن وجود ممثلي الوكالات الامنية المختصة بتدقيق ملفات النازحين في مقر عمليات دجلة بحيث يتم نقل الملفات بين الوكالات بشكل مباشر للتدقيق دون اي تأخير مما يسهم في تسريع وتيرة الحسم واعطاء اذونات العودة).

تدقيق ملفات

وبين أن (اعتماد المبدأ الجديد سيكون له اثر ايجابي في تقليل الفترة الزمنية للتدقيق الامني لملفات النازحين والاسراع بعودتهم الى منازلهم وانهاء مأساة انسانية للكثير من الأُسر).وتسببت احداث حزيران 2014 في نزوح عشرات الاف من العوائل من مناطق مترامية في محافظة ديالى قبل ان تنجح القوى الامنية المدعومة بالحشد الشعبي في تحريرها واعادة الجزء الاكبر من النازحين اليها. الى ذلك قال مصدر امس ان (شخصية عشائرية معروفة في قرية الاصلاح بناحية جلولاء اطلق سراحها بعد مضي 13 يوما على خطفها من قبل مجهولين يشتبه بانهم تابعون لتنظيم داعش). واضاف ان (فريقا امنيا مختصا يحقق في الحادثة بالوقت الراهن لمعرفة المزيد عن اسباب الخطف ومن يقف وراءها).