لا تحكم الإ بعد أن تفهم – لؤي الشقاقي

لاتستخلص النتائج حتى تعرف الحقائق

فالحكم على المظاهر خطيئة

دائماً يهمنا ما نرى وغالباً نطلق الاحكام على حسب ما نراه فقط ونقرر بدون فهم الدوافع والاسباب الحقيقية وراء ما نرى من افعال واحياناً نكتفي بما نسمع فقط بدون ان نرى حتى ونطلق الاحكام ظلماً وتصبح ودستوراً واحياناً نظلم اشخاصاً ونعطي عنهم صورة وانطباعاً ويلصق بهم وهم منه براء، وكل ما تقدم هو اخطاء كبيرة غالباً نندم عليها لكن بعد فوات الاوان، بل وندفع احياناً اثمانا غالية لها ونتمنى لو يعود بنا الوقت لنتدارك ما فات ولكن هيهات ولات حين مندم

قصة رجل يضحي بزوجته لينقذ نفسه من الغرق

أي نوع من الرجال من يفعل ذلك؟؟

في احد الفصول أخذ الاستاذ يخبر تلاميذه قصة عن يخت راح يغرق في عرض البحر وعلى اليخت زوج وزوجته وقارب النجاة لا يتسع إلا لشخص واحد، تعرض المركب لحادث ولم يكن هناك إلا قارب نجاة يتسع لشخص واحد “من البديهي ان تقول ان الرجل ضحى بنفسه من اجل زوجته” لكن الرجل ترك زوجته ورمى بنفسه إلى قارب النجاة، وقفت المرأة في اليخت الغارق وصرخت بجملة واحدة لزوجها، هنا توقف الأستاذ وسأل طلابه “ماذا قالت برأيكم لزوجها” أجاب معظم التلاميذ بحماس: “أكرهك، خدعت فيك، انت لست رجلا والخ” ولكن الاستاذ لاحظ أن أحد التلاميذ كان غارقاً في الصمت فطلب منه رأيه فأجاب الصبي “أعتقد أنها قالت له اعتنِ بطفلي”، تفاجأ الأستاذ من رد الصبي وسأله “هل قرأت هذه القصة من قبل”، هز الصبي رأسه وقال “لا، ولكن ذلك ما قالته أمي لأبي قبل أن تتوفى من جراء مرض أصابها”، قال الأستاذ للصبي “جوابك صحيح”، المركب غرق والرجل عاد إلى منزله حيث ربى ابنته وحده، بعد سنوات عديدة توفي الرجل فوجدت ابنته مذكراته بين أغراضه، وفي هذه المذكرات ذكر الأب أنهما ذهبا في رحلة بحرية ليرفه عن زوجته بعد أن شخص الأطباء حالة الأم وقالوا أنها تعاني من مرض قاتل، في تلك اللحظة اضطر الأب إلى اخذ فرصة النجاة الوحيدة، وقد كتب في مذكراته “كم تمنيت لو غرقت معك في أعماق البحار ولكن حباً بابنتنا الصــــــغيرة استطعت أن أتركك تنامين إلى الأبد في أحضان البحر وحدك” انتهت القصة وعم الصف الصمت المطبق عرف الأستاذ أن تلاميذه فهــــموا المغزى من هذه القصة.

قصتنا مفادها أن هناك تعقيدات وتفاصيل كثيرة تكمن وراء الأشياء التي يصعب علينا أن نفهمها لمجرد رؤيتنا لها، كما تشير القصة إلى أن علينا ألا نركز على ظواهر الاشياء ونحكم على الآخرين بدون أن نفهمهم أولاً ونعرف دوافعهم.

أولئك الذين يدفعون الفاتورة لا يفعلون ذلك لأن لديهم فائضاً من المال بل لأنهم يعتبرون الصداقة اهم من المال، وأولئك الذين يبادرون إلى العمل لا يفعلون ذلك لأنهم أغبياء بل لأنهم يعرفون مفهوم المسؤولية، وأولئك الذين يعتذرون أولاً لا يفعلون ذلك لأنهم اخطأوا بل لأنهم يقدرون الناس المحيطين بهم، وأولئك الذين يرغبون في المساعدة لا يفعلون ذلك لأنهم يدينون لأحد بشيء بل لأنهم يعرفون معنى التعاون والتكافل وتقديم الخير للجميع ، كل هؤلاء يعرفون الحياة ويفهمون معناها .