قبل أن تأكل نارُكم حطبَكم

علي السوداني

وهذا ما سيحدث عاجلاً وليس آجلاً ، فلقد استوت ونضجت الطبخة وجلس القِدر على أربعة وخامسهم سيأتي من مصطبة الإحتياط التي فيها من اللاعبين عتاة من صنف الأساس .

حربٌ شيعية سنّية لا تبقي حجراً على حجرٍ ، ولا زرعاً ولا ضرعاً ولا نهراً جارياً مثل صدقةٍ طيبة . سيقع الأمر وستجتمع على حدوثه المقدمات التي جاءت بالنتائج ، وسيكون الراعي الرسمي لهذه الكارثة الكونية ، هم الزناة العتاة الوحوش الهمج الجشعون الحرامية المستعمرون المستوطنون الأمريكان والبريطانيون والإسرائيليون والإيرانيون ، والخامسة هي دكان الماسونية الطامس الغاطس الساكت مثل وكر شرٍّ يفتح عيناً وينام بالعين الثانية .

لقد اكتملت الآن معادلة الحرب الجهنمية بين الطرفين الغبيين ، فقام محور الشيعة على حيله ووقف محور السنة على طوله ، وهنا ولد الجواب الشافي الوافي عن سؤال الرعية القديم ، لماذا لم تقع حرب بين إيران وأمريكا ولماذا لم تضرب اسرائيل إيران التي بينها وبين القنبلة النووية زعلة صغيرة ستلغي الاتفاق النووي مع الكبار وتسهر ليلةً لتفاجىء الأرض بهديتها النووية الماحقة . هنا صارت إيران القوية الغنية المتنفذة المرعبة ضرورة أمريكية اسرائيلية ماسونية بقانون التخادم وتبادل المنفعة وفي تكوين الأساس القوي لمعادلة حرب السنة والشيعة التي سيكون وقودها كل العرب العائشين القائمين بين جرف الخليج العربي شرقاً وشواطىء المحيط الأطلسي غرباً ، وعندما ستنفتح بوابات الجحائم العظمى ، فلن يكون بمقدور أحد إيقاف صياح جهنم أطعموني فهل من مزيد ؟!

من علامات هذه الساعة المصائبية هي ذلك الهجوم الشرس الذي تشنه أشهر وسائط الدعاية والإعلام وفوهات اليمين المتطرف الجائفة في أمريكا وبريطانيا واسرائيل والمانيا وفرنسا ضد الحليف الغني المهم الذي يتململ ناشداً الهروب من طور المحمية ، المملكة العربية السعودية .

بنهاية هذه الكارثة ، ستتفسخ عشرات ملايين من جثث العرب وستساهم في تغذية أرض الشرق بمزيد من مكونات النفط وزيوته وغازاته ، وسترجع شركات الموت الغربية كلها فتسيطر على الثروة وعلى الأرض وعلى ما تبقى من الناس المهزومين الذين سيقبلون بالغزاة من أجل وصلة أمن وسلام وراحة حتى لو كان الأمر في خيمة لجوء مستقرة مطمئنة .

أقول قولي هذا بعد أن شفتُ وسمعت وقرأت ولمست هذا العطب الكبير الذي ضرب الضمير والغيرة والصدق والوعي والقلب والعقل وآدمية الإنسان على هذه الأرض الطيبة .

أما النجاة من هذا الفخ الشرير فسهلة جداً ولا تكلف الناس غير تفعيل الوعي والعقل وشرايين الحب ، وتذكّر أن العرب الأمجاد كانوا هم أعمدة العلم والحكمة والحلم ، وقد صنعوا للبشرية كلها بركات أعظم امبراطوريتين هما الأموية والعباسية وعبر البحر في الأندلس المجيدة .

لا تقتلوا أنفسكم وأطفالكم ولا تحرقوا أرضكم وزرعكم ، بسبب وبدفع من قصص تأريخية مندرسة سخيفة منفوخة ساذجة ، تمّ تأليف جلّ فصولها بعد وقوعها بمئات السنين !!