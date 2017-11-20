المحكمة الاتحادية في العراق تقضي بـعدم دستورية استفتاء كردستان

بارزاني:القرار أحادي الجانب ونطالب بالحوار مع بغداد

بغداد- اربيل – فريد حسن وكريم عبد زاير

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاثنين حكما بـ»عدم دستورية» الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية. وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان «عدم دستورية الاستفتاء (…) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه «. وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطا أساسيا للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر الـ»نعم». واعتبرت المحكمة في قرارها أن «الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفاً وفقا لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على +جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة+». وأضافت «بناء عليه فإن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء (…) لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه». ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان بقرار المحكمة الاتحادية العليا، ، استنكر رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل قرار المحكمة، قائلا إنه «نهائي ولا يمكن إلغاؤه، وللأسف اتخذ بشكل آحادي» دون مشاركة ممثلين عن الإقليم، مجددا في الوقت نفسه الاستعداد للحوار مع بغداد.

من جانبه، قال القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني عبد السلام برواري إن قرار المحكمة «غير دستوري وكان متوقعا»، متهما إياها بـ»تحولها إلى أداة سياسية». واعتبر برواري أن «إجراء استفتاء هو من صلاحيات الأقاليم وممارسة لحق دستوري، وكل الإجراءات المتخذة من قبل بغداد باطلة ومخالفة للدستور».