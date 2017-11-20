قانوني كردي: قرار المحكمة إلغاء الاستفتاء ينطوي على شائبة قانونية

السليمانية- باسل الخطيب: عد خبير قانوني ودستوري كردي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء استفتاء كردستان ينطوي على «شائبة قانونية»، مؤكداً أن قرار الاستفتاء «لا يخالف» الدستور كونه يتوافق مع الديمقراطية التي أكد عليها الدستور بل هو «أكثر الاساليب» ديمقراطية كونه يستقصي رأي الشعب الذي هو أعلى السلطات وله الكلمة الفصل في تقرير أموره. وقال النائب السابق في البرلمان العراقي والقاضي والأستاذ الجامعي حالياً، إن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء استفتاء كردستان «ينطوي على شائبة قانونية»، مشيراً إلى أن الاستفتاء لذاته «غير مخالفاً للدستور بل يتوافق مع أحكام المادة الخامسة منه التي تنص على أن السيادة للقانون وأن الشعب مصدر السلطات، وتأكيده على الاستفتاء بخمس مواد أخرى منها الرابعة، 126، 140، 142 و144، وأن الشعب هو أعلى السلطات وله الكلمة الفصل في تقرير أموره». وأضاف أن الاستفتاء مبدئياً «عملية ديمقراطية لاستقصاء رأي الشعب أو جزء منه»، مبيناً أن الاستفتاء «يتوافق مع الديمقراطية التي أكد عليها الدستور في عدة مواد لاسيما الأولى منه، بل هو أكثر الاساليب ديمقراطية، ويلاحظ أن المحكمة الاتحادية في قرارها لم تتطرق أو لم تقرر بأن الاستفتاء لذاته مخالفاَ للدستور بل الدافع أو الهدف منه، وهو الاستقلال أو الانفصال».

وتابع مصطفى، أن «الاستقلال أو الانفصال هما المخالفان للدستور الذي أكد على وحدة الدولة العراقية في مادته الأولى وغيرها»، مسترسلاً أنه ما دام قرار الاستقلال أو الانفصال «لم يتخذ فالاستفتاء لا يخالف روح الدستور».