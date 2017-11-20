القاهرة – مصطفى عمارة

اكد مصدرأمني فى تصريحات خاص للزمان ان مصر لن تلجأ الى الحل العسكرى فى قضية سد النهضة اذا استمر الموقف الاثيوبى المتعنت الا بعد استنفاذ جميع الطرق الدبلوماسية لحل الازمة، واضاف المصدر ان هناك اتفاقا لدى مراكز صنع القرار فى مصر ان المسار الفنى واستمرار المفاوضات الحالية لن تجدى بعد ان تبين لمصر ان الجانب الاثيوبى يحاول استخدام المفاوضات لكسب الوقت لحين انتهاء بناء السد وان الازمه تتطلب فى المرحله القادمه تحركا سياسيا على المستوى الدولي والعربي لكشف الموقف الاثيوبى الذى يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولى وان تلك التحركات سوف تشمل عقد اجتماع بين الرئيس السيسى والرئيس الاثيوبى والتحرك فى المحافل الدولية ومجلس الامن واجراء اتصالات مع الدول الداعمه لاثيوبيا ماليا وفنيا لوقف دعمها لهذا المشروع .

و قال المصدر انه فى حالة استنفاذ كل الطرق السياسية والقانونية فان توجيه ضربة عسكرية لم تعد مستبعدة خاصة ان مصر حصلت خلال المرحلة الاخيرة على حاملات طائرات وطائرات هليكوبتر يمكن استخدامها وقت الحاجه لتوجيه تلك الضربة.

فى السياق ذاته اكد عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجيه السابق فى تصريحات خاصه ان مصر هى التى وضعت نفسها فى هذا المازق فكان يجب عليها ان لاتقدم على التوقيع على اتفاق المبادئ الا بعد دراسة كل المخاطر والتعويضات التى سيقدمها الجانب الاثيوبى تعويضا على الاضرار المترتبه على بناء السد واستبعد الاشعل الحل العسكرى لان المنطقة لاتتحمل اى نزاعات عسكرية كما ان الدول العربية لن تقف بجوار مصر.

ومن جانبه قال اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجى ان التدخل العسكرى لهدم سد النهضه امرا مستبعد لان معناه معاداة دول ومحاربتها وسيؤدى الى رد فعل عسكرى وتوقع سويلم ان سد النهضة سينهار بعد بنائه فى اي وقت نتيجة تدفق المياه وستغرق السودان واثيوبيا وستندفع المياه الى مصر حيث سيتم ملء بحيرة السد العالى ، فى المقابل اكد د/ حسام رضا الخبير المائى ان مصر لم يتبق لها سوى الخيار العسكرى بعد استنفاذ الطرق الدبلوماسيه وان القانون الدولى يمنح مصر استخدام الحلول العسكرية عندما يكون الامر خطرا على امنها القومى .