تتويج هندية ملكة جمال العالم 

بكين – وكالات ‎توجت فتاة هندية تدعى مانوشي تشيلار، بلقب ملكة جمال العالم لعام 2017، خلال المسابقة التي أقيمت في مدينة سانيا الصينية. ‎شبكة “سكاي نيوز” نقلت عن موقع “هندوستان تايمز”، أن مانوشي، البالغة من العمر 21 عاما، تنافست مع 108 ملكات جمال أخرى من مختلف دول أنحاء العالم، وواجهت منافسة شرسة من متسابقات من إنجلترا وفرنساوكينيا والمكسيك. ‎مانوشي تشيلار – التي توجت بلقب ملكة جمال الهند لعام 2017 – طرح عليها سؤالا خلال مرحلة “سؤال وجواب” جاء فيه “ما هي المهنة التي تستحق أعلى راتب ولماذا؟.. فأجابت قائلة: أعتقد أن الأم تحظى باحترام كبير، لاأعتقد أن الأمر كله يتعلق بالمال ولكن بالحب والاحترام الذي تقدمه لشخص ما، أمي هي مصدر إلهامي في حياتي، يجب أن تحصل على أكبر نسبة من الاحترام.

‎يذكر أن ستيفاني ديل فالي، من بورتوريكو، قد حصدت لقب ملكة جمال العالم لـ2016.