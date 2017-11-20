مهرجان سويدي للنساء فقط.. والسبب؟

ستوكهولم- الزمان

بعد موجة من بيانات التحرش الجنسي الحقيقية والكاذبة ،أعلنت ممثلة سويدية، إقامة مهرجان موسيقي في مدينة غوتبرغ آخر الصيف المقبل يقتصر حضوره على النساء، تجنّباً لحوادث تحرش واغتصاب كالتي سجلت في عدد من المهرجانات السابقة. وقالت الممثلة الهزلية إيما كنيكار، على موقع إنستجرام، إن المهرجان سيقام بين 31 من أغسطس و1 سبتمبر 2018. وقررت تنظيم هذا المهرجان المخصص للنساء، بعد إعلان إلغاء دورة 2018 من مهرجان السويد للموسيقى، إثر سلسلة من الشكاوى حول تحرّشات جنسية واغتصاب، شابت الدورات السابقة. وأوضحت، أن الفكرة من مهرجان ستيتمانت «توفير مساحة آمنة للنساء» الراغبات في حضور مهرجان يخلو من الحوادث المماثلة. وقالت في حديث للإذاعة السويدية الرسمية: إنه «أمر مهم جداً، وقد أظهرت ذلك أيضاً حملة مي تو أيضاً»، التي أطلقت في الـ15 من أكتوبر لتشجيع ضحايا الاعتداءات الجنسية على البوح وكشف المعتدين.