‎ما  التوحد وما أعراضه؟ ولماذا أصبح أحد أمراض العصر؟

‎ بغداد – الزمان

‎قال باحث علمي عراقي ان مرض التوحد يصيب الاطفال باعمار متفاوته فهو لا يفرق بين الطفل الصغير ولا البنت الصغيرة ‎فيؤثر على اجزاء معينة من المخ مما تجعله غير مسيطر على حالته الجسدية من افراط حركي وعدم رغبته بابداء التعاطف مع الاخرين لعدم قدرته على ايصال اللغة المفهومة اليهم ‎، وقال الدكتور مناف الطائي في حديث للزمان عن هذا المرض الغامض ان التوحد هو اضطرابٌ فى النمو يُعيق بشكلٍ كبيرٍ طريقة استيعاب المخ للمعلومات، ويؤثر على الطريقةِ التى يتحدث بها الشخص، ويصعب على المصابين بالتوحد إقامة صلاتٍ واضحةٍ و قويةٍ مع الآخرين .. لكن التشخيص والعلاج المبكر ساعد العديد من المصابين بمرض التوحد على استعادةِ حياتهم بصورةٍ أقرب للطبيعية الذين تمت معالجتهم ‎هناك اعراض كثيرة اذكر لكم منها ‎اولا:- عدم قدرته على الكلام او الحديث بشكل مباشر مع والديه او مع الاخرين فاغلب المصابين بداء التوحد هذا حالهم حيث لا يستطيع ان يسرد قصه معينه ‎ثانيا :- المهارات الاجتماعية معدومه او تكاد معدومه حيث لا يستطيع على التواصل البصري بينه وبين والديه وبالاخص مع وامه وهذا عكس طفل الطبيعي الذي يكون نظره متواصلا مع امه منذ الصغر ‎لا يستجب على مناداة اسمه فهو لا يألف المناداة لان له وطنا خاصا هو عدم الاحتكاك مع الاطفال الاخرين ‎واهم العلامات عدم اكتراثه من الاخرين فينظر للكل هذه امه وهذا ابوه ‎يجد الصعوبة في البقاء بمكان واحد فيتحرك بعشوائية وبطريقة غير طبيعية ويواصل الإنتقال من مكان لآخر . لا يستجيب للألم ولا للضوء بطريقة طبيعية ، فيمكن أن يكون قليل الشعور بالألم أو أن يتأثر بشكل كبير . يصاب بنوبات غضب فجائية عدوانية على الأغلب ، خاصة بتغيير نشاطه اليومي أو تغيير طريقة بسيطة في حياته ومعيشته ، فهو يحب أن يتكيف مع طريقة واحدة ولا يحب التغيير . ‎واحيانا يكون البعض منهم حركات عدوانية يقوم بالاعتداء على الاخرين لعدم قدرته على الكلام فيشعر بالكبت النفسي فيعبر هذا بالاعتداء ‎حساسية عالية لمن يقوم بلمسه او اذا وضع احدهم يده على راسه تبدا حالة الاشمئزاز لديه ‎ولهذا نجد ولكن في أغلب الحالات المصابة بمرض التوحّد تم وصفها على أنها شديدة الخطورة؛ لأنّها تحمل ميزة عدم القدرة على التعامل مع الآخرين بصورة سهلة، كما أنها تمنع صاحبها من إقامة علاقات مع الآخرين بصورة مطلقة. ‎ويعتمد علاج التوحد بشكلٍ أساسيٍ على التدريب السلوكي الذي يُركِّز على تنميةِ مهاراتِ التواصل الإجتماعية، ومهارات الحياةِ اليوميةِ في أصغرِ سنٍ ممكنة، ويستجيب معظم المصابين لهذا النوعِ من العلاج بالإضافةِ إلى بعضِ أنواعِ العلاجات الأُخرى التي يُحددها الطبيب المتخصص، والأدويةِ المضادةِ للإضطراباتِ العقليةِ مثل السلوك العدواني.

‎ويُعتبر تدريب أفرادِ الأسرةِ على كيفيةِ التعامل مع أعراض المرض وفهم كيف يُفكر الطفل المتوحد وما هو عالمهُ ووسيلةُ التواصل المناسبةِ للطفل جزءً هاماً من خطة العلاج.