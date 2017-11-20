القليعات قلب الدمار في الموصل القديمة

الدفاع المدني ينتشل 900 جثة من تحت الأنقاض

الموصل – ‎سعد الصائغ

‎اتسمت معركة الموصل قبل تحريرها بالقصف المكثف من قوات التحالف الدولي وقصف جوي مكثف يالمدفعية والهاونات ‎على المناطق السكنية في معالجة لقناص على احدى الابنية وجرى تدمير البنى التحتية وشل الحركة الاقتصادية 100/ بالمائة فاي سياقات معركة صحيحة ؟ أليس القطعات العسكرية التي قامت بما يسمى بالتحرير مدربة على قتال المدن وكيفية معالجة الاهداف بأقل الخسائر ، ليس كما حدث في الجانب الايمن من المدينة ‎ان الاحصائية الاولية في منطقة القليعات ومن مصدر عسكري موثوق كانت انتشال فرق الدفاع المدني جثامين (900) شهيد ‎• منطقة القليعات الاكثر تدميرا في الموصل القديمة : ‎تقع منطقة القليعات على نهر دجلة وسميت بهذا الاسم نسبة الى الحصن الاشوري العسكري الذي انشئ سنة 1080 ق.م ‎وتم انشاءه من قبل الاشوريين حول نينوى لحمايتها واصبح فيما بعد النواة لمدينة الموصل والقليعات هي اولى المناطق التي سكنها اهل الموصل ذات العمق التاريخي والاثري القديم .

متحف الموصل القديمة المدمرة : ‎ادعو المعنيين في التراث والاثار ومنظمة اليونسكو لجعل منطقة القليعات متحفا ،وذلك بالقيام بتسيج المنطقة المطلة على نهر دجلة والقريبة من الجسر العتيق وباتجاة منطقة الميدان بعمق 500 م الى الداخل ليكون هذا المتحف شاهدا على مافعله المدمرون للموصل و اضافة للمتحف الاعمال التي قام بها الدواعش من قتل وتدمير وسبي وحرق وسرقة كل ماهو اثاري وقديم .