القليعات قلب الدمار في الموصل القديمة

الدفاع المدني ينتشل 900 جثة من تحت الأنقاض
الموصل – سعد الصائغ
اتسمت معركة الموصل قبل تحريرها بالقصف المكثف من قوات التحالف الدولي وقصف جوي مكثف يالمدفعية والهاونات على المناطق السكنية في معالجة لقناص على احدى الابنية وجرى تدمير البنى التحتية وشل الحركة الاقتصادية 100/ بالمائة فاي سياقات معركة صحيحة ؟ أليس القطعات العسكرية التي قامت بما يسمى بالتحرير مدربة على قتال المدن وكيفية معالجة الاهداف بأقل الخسائر ، ليس كما حدث في الجانب الايمن من المدينة ان الاحصائية الاولية في منطقة القليعات ومن مصدر عسكري موثوق كانت انتشال فرق الدفاع المدني جثامين (900) شهيد • منطقة القليعات الاكثر تدميرا في الموصل القديمة : تقع منطقة القليعات على نهر دجلة وسميت بهذا الاسم نسبة الى الحصن الاشوري العسكري الذي انشئ سنة 1080 ق.م وتم انشاءه من قبل الاشوريين حول نينوى لحمايتها واصبح فيما بعد النواة لمدينة الموصل والقليعات هي اولى المناطق التي سكنها اهل الموصل ذات العمق التاريخي والاثري القديم .
متحف الموصل القديمة المدمرة : ادعو المعنيين في التراث والاثار ومنظمة اليونسكو لجعل منطقة القليعات متحفا ،وذلك بالقيام بتسيج المنطقة المطلة على نهر دجلة والقريبة من الجسر العتيق وباتجاة منطقة الميدان بعمق 500 م الى الداخل ليكون هذا المتحف شاهدا على مافعله المدمرون للموصل و اضافة للمتحف الاعمال التي قام بها الدواعش من قتل وتدمير وسبي وحرق وسرقة كل ماهو اثاري وقديم .