قائمة الأزهر لتحديد المختصين بالفتوى تفجر صراعاً حاداً 

القاهرة -مصطفى عمارة

اثارت القائمة التى اعلن عنها الازهر التى تشمل 50 اسماً من العلماء الذين لهم حق الفتوى جدلا واسعا داخل المؤسسة الازهرية خاصة بعد ان خلت القائمه من عدد من العلماء المعروفين من امثال د/ احمد كريمه وسعاد صالح واسامة الازهري وسعد الهلالى وسالم عبد الجليل وغيرهم على الرغم من عدم الاعلان رسميا عن اسباب استبعاد بعض هؤلاء العلماء المعروفين لدى الراى العام الا ان مصدرا بمشيخة الازهر طلب عدم ذكر اسمه كشف فى تصريحات خاصة للزمان اسباب هذا الاستبعاد ،حيث قال ان استبعاد الشيخ سالم عبد الجليل جاء بعد تفسيره لاحد اياته القرانيه بان المسيحيين مشركين بالله وهو ماثار غضب الاقباط ووقفه عن الظهور فى الفضائيات اما د/ احمد كريمه فجاء بسبب ميوله الشيعية والتى يمكن ان تحدث مشكلات خاصه مع الدول الخليجيه . اما د/ سعد الهلالى فجاء بسبب فتاويه المثيره للجدل والتى لم تلقى قبولا من الراى العام اما اسامه الازهرى فراجع الى وجود حساسيات بينه وبين شيخ الازهر وفى اول رد فعل من الاسماء المستبعده على اعلان تلك القائمه قال د/ احمد كريمه استاذ الفقه المقارن فى تصريحات خاصة ان تلك القائمه تمثل اهانه للعلماء وضمت اسماء دون ضوابط وتجاهلت اصحاب العطاء ممن يتصدون لقضايا الناس منذ سنوات واضافت د/ سعاد صالح ان القائمه انتصت من نصف المجتمع والدور الوطنى الذى تقوم بها المراه فهناك سيدات فى الازهر مشهود لهم بالكفاءه العلميه وانا على سبيل المثال متخصصه فى الفقه المقارن منذ 35 عام ومايحدث اليوم هو تكميم للافواه وعدم تقدير لدور المراة .

وفى محاولة لتخفيف الانتقادات الموجهة الى تلك القائمة قال د/ عبد الحليم منصور عميد كليه الشريعة والقانون ان القائمة المعلنة تمت بالتنسيق بين الازهر والمجلس الاعلى للاعلام لتنظيم عملية الفتوى وان هذه القائمة ليست نهائية وليست حجرا على حرية الرأي فيمكن لعلماء الدين التحدث فى الامور الدينية بكل حرية دون حق الفتوى . فيما كشف مصدر بوزارة الاوقاف انه تم الاتفاق بين مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام ووزير الاوقاف فى الاجتماع الذى جمع بينهما على اضافة اسماء اخرى الى القائمة وعلى راسها اسامة الازهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية ود/ اسامه العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب والدكتورة امنة نصير استاذة العقيده والفلسفه وعضو مجلس النواب ود/ محمد ابو هاشم وكيل الازهر السابق . من جانبه رحب اللواء شكرى الجندى وكيل لجنة الشئون الدينيه بمجلس الشعب ترحيبه بتلك القائمه والتى من شانها تنظيم عملية الفتوى وعدم السماح بخروج الاراء الشاذه من بعض غير المتخصصين فيما اكد مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام فى تصريحات خاصه ان المجلس الاعلى لن يتولى معاقبة المخالفين وسوف يترك تلك المهمه للازهر ولكنه سيحاسب القنوات التى ستخرج عن هذا القرار واضاف انه سيعرض قائمة العلماء التى طرحها وزير الاوقاف على مشيخة الازهر لابداء الراى فيها .