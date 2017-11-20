الرئيس العراقي يتلقى تأكيدات كويتية بحل جميع المشكلات

معصوم: إستفتاء كردستان تراجع أمام وحدة العراق

رئيس الجمهورية يتلقى تأكيدات كويتية بحل جميع المشكلات

الكويت – موفد الزمان

حظي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بإستقبال حافل خلال زيارته الى دولة الكويت امس الاثنين التي كانت أول زيارة لرئيس عراقي الى الكـــويت بعـــــــــــد احداث 1990 والتي أجرى خلالها جولة مباحثات رسمية مع امير الكويت وكبار المسؤولين وأكد خلالها تلقيه تأكيدات برغبة الكويت واستعدادها لحل جميع المشكلات المتعلقة بخور عبد الله وتقديرها لظرف العراق.وأقام أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ظهر امس مأدبة غداء على شرف الرئيس معصوم والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وشهدت الزيارة مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك كان ابرزها العلاقات الثنائية والملاحة في خور عبد الله والملفات الحدودية الامنية والنفطية وملف التعويضات والمفقودين ودعم عملية اعمار المدن. وتأتي الزيارة فيما تواصل الكويت بناء مشروع اسكان لاهالي حدود ابي الخصيب في محافظة البصرة من المقرر انهاؤه في عام 2019 . واشاد معصوم خلال مؤتمر صحفي في الكويت حضرته (الزمان) امس استغرق ساعة كاملة اكد خلاله اهمية القضايا العالقة بين بغداد واربيل بالاضافة الى موقف العراق ازاء الأزمات التي تعيشها المنطقة وطبيعة علاقته مع ايران.

ووصف معصوم أمير الكويت بـ(رجل المصالحة) في اشارة واضحة الى الجهود التي بذلها الصباح لرأب الصدع بين البلدان العربية وقال انه اجرى مباحثات ايجابية للغاية مع امير الكويت ووجد لدى الجانب الكويتي استعداداً لبحث جميع القضايا بما فيها الحدود البحرية والتعويضات. ومضى قائلاً ان (الكويت ابلغتنا أنها على استعداد لحل جميع المشاكل المتعلقة بخور عبد الله، ولديها رغبة بذلك، وقد وجدنا مرونة واستعداداً وتقديراً لظرف العراق)، مشيراً الى ان (الكويت قدمت الكثير من المساعدات للعراق)، لافتاً الى ان(مؤتمر المانحين سيعقد بموعده بداية العام المقبل في الكويت).ورداً على سؤال عما اذا كانت الكويت قد اتفقت مع البنك الدولي ودول أخرى على توفير المبلغ اللازم لإعادة إعمار المناطق المتضررة المقدر بـ100 مليار دولار، إن (المبلغ كبير وهذا يعتمد على منح الدول ومدى قدرتها على الدفع)، مضيفاً إن (العراق بمفرده غير قادر على توفير هذا المبلغ الكبير، ونحن إلى الان لا نستطيع أن نعلن عن تفاصيل مؤتمر المانحين). وبشأن الأزمة بين بغداد واربيل، قال ان (قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء يعد قراراً باتاً حتى ان لم يقنع البعض)، مضيفاً ان(من كان مع استفتاء الاقليم تراجع أمام وحدة العراق)، مستدركاً (الكرد لا يشعرون بالانكسار لكن الدستور بحاجة لتعديل).

وفي ما يتعلق بالأزمة الخليجية، أكد معصوم أن (العراق مع وحدة الخليج وليس مع طرف ضد آخر، وهذه العلاقات لابد من الحفاظ عليها)، مضيفاً أنه(ليس من مصلحة العراق أن تكون هناك مشكلة في الخليج وهو مع وحدة الخليج وهذا من مصلحته)، مشدداً على ان(العراق لن يكون ساحة لتسوية الخلافات). ورداً على سؤال بشأن تحفظ العراق على البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، قال معصوم أن (لكل دولة خصوصيتها، وكل من إيران وتركيا وسوريا والأردن ودولة الكويت والسعودية جيران لنا، ولا نريد ان نقحم نفسنا مع طرف ضد آخر)، مؤكدًا إن (الحوار هو الحل الوحيد لجميع المشكلات)، مشيراً الى ان(العراق لن يكون جزءاً من أي قتال ضد إيران). وتابع (لا نريد إقحام انفسنا مع طرف ضد طرف وهذا ينطبق على السعودية التي لدينا معها علاقات جيدة وتطورت بشكل مطرد في المدة الاخيرة ونحن لسنا ضدها). وتابع (أما الخلافات الحاصلة بين السعودية وايران، فنقولها بصراحة نحن لسنا مع ايران ضد السعودية ولا العكس ولنا خصوصيتنا ومن الضروري الحفاظ عليها، وفي الوقت نفسه نحن حريصون على إقامة افضل العلاقات مع البلدين).ونفى وجود تدخل من ايران وتركيا على سيادة العراق في المناطق المتنازع عليها .وفي الشأن السوري، قال ان (أمن سوريا من أمن العراق والعكس صحيح) مضيفًا ان (إزاحة الرئيس السوري بشار الاسد والبحث عن بديل أمر غير منطقي او وغير واقعي وغير صحيح)، لافتاً الى ان (حل الازمة يكون باجراء انتخابات نزيهة بإشراف أممي ليبقى الشعب هو مصدر السلطة في سوريا). وعقد معصوم والوفد المرافق له مع أمير الكويت بقصر بيان ظهر الاثنين بحضور ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين. وتناولت المباحثات بحسب نائب وزير شؤون الديوان الأميري علي جراح الصباح (استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين الكويت والعراق بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك)، مضيفًا ان (المباحثات سادها جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة الصعد).

واقام الامير مأدبة غداء كبرى على شرف الرئيس كان اللافت فيها مشاركة الفرقة السمفونية الكويتية بمعزوفات من الزمن الجميل كأغاني شادي الخليج وعوض دوخي فضلا عن عبد الوهاب وفيروز وام كلثوم . وقد اقام الوفد العراقي المرافق مع الرئيس في قصر بيان الاميري. وكان سفير الكويت لدى بغداد في استقبال المستشارين ورؤساء تحرير الصحف والفضائيات الذين رافقوا الرئيس في زيارته. وكان مقررا وجود وزيرة الصحة لكنها لم تحضر من دون معرفة السبب برغم ادراج اسمها في دليل الزيارة. وحرص الامير على لقاء الوزراء العراقيين المرافقين لمعصوم في قصر بيان على انفراد وبحث معهم بعض الموضوعات المشتركة. من جهته، استقبل معصوم بمقر إقامته بقصر بيان رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة الكويتيين كلا على حدة واستعرض معهما (العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة ، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية). من جهته، أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي عن عودة الطائرات الكويتية للهبوط في المطارات العراقية منتصف الشهر المقبل. ونقل بيان للمكتب الاعلامي للوزارة عن الحمامي قوله بعد لقائه بنظيره وزير الدولة لشؤون الخدمات والاسكان ياسر حسن ابل في اطار اللقاءات التي اجراها الوفد العراقي في الكويت ان(عودة الطائرات الكويتية للهبوط في المطارات العراقية منتصف الشهر المقبل)، مبديا (ارتياحه لهذه الخطوة التي تعبّر عن بدء صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين). بدوره، أكد الوزير الكويتي (وقوف الكويت شعبا وحكومة مع العراق في اعادة الاعمار وفي جميع الجوانب)، مباركا (الانتصارات على داعش ودحره). وجرى خلال اللقاء (التباحث في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشاريع المستقبلية بين البلدين في ما يخص قطاع النقل). الى ذلك ، أبلغ الحمامي (الزمان) انه بحث خلال اللقاء موضوع احتجاز 5 طائرات عراقية من زمن النظام السابق واشار الى ان من واجب الفنيين انهاء المفاوضات بهذا الشأن. بدوره، بحث وزير الداخلية قاسم الاعرجي مع نظيره الكويتي منح سمات الدخول والمنافذ المشتركة في اطار اللقاءات التي شهدتها الزيارة امس بالاضافة الى امن الحدود وموضوع المحتجزين والمسجونين العراقيين. واعرب رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي عن ثقته بصدقية الوعود الكويتية وقال الاعرجي لـ(الزمان) امس انه التقى بوزير الخارجية ورئيس هيئة الاستثمار الكويتيين وبحث معهما التعاون المشترك وأكد انه لمس صدقية الوعود لدى الجانب الكويتي بالاضافة الى الرغبة في الاستثمار بالعراق.