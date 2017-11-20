مجلس الأنبار يكشف عن آخر معاقل التنظيم في المحافظة

العراق يعتزم ترحيل 300 من ذوي داعش الأجانب إلى بلدانهم

بغداد – محمد الصالحي

تعتزم الحكومة ترحيل نحو300 من زوجات واطفال عناصر داعش الاجانب الى دولهم الاصلية بحسب ما كشف عنه نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان , فيما استشهد مدنيان اثنان بانفجار عبوة ناسفة وسط الموصل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قبلان قوله امس ان (هذه هي المجموعة الثانية من عملية الترحيل وستتبعها مجموعتان او ثلاث اخرى).واضاف (سيتم نقل ما يزيد على 1200 فرد من عائلات الارهابيين من مركز اعتقال تل كيف شمال الموصل الى منشأة مماثلة في بغداد).يذكر أن مدينة الموصل تم تحريرها في شهر تموز الماضي وفي شهر ايلول قال مسؤول أمني رفيع المستوى عندما وصلت العائلات إلى تل كيف أنها تضم 509 من النساء و 813 طفلا من 13 بلدا مختلفا في أوروبا وآسيا وأمريكا. قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة زرعها إرهابيون تحت الأنقاض في المدينة القديمة بالساحل الأيمن لمدينة الموصل, انفجرت, ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين كانا قريبين من الحادث).وأضاف أن (المدينة القديمة من المدن المدمرة بشكل كامل بسبب الألغام التي زرعها التنظيم قبل انسحابه من الساحل الأيمن لمدينة الموصل).وقال عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي في تصريح امس ان (المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بوجود معسكرات واماكن متعددة يختبئ فيها عصابات داعش تبدأ من صحراء ناحية الرمانة ومنها الى نينوى وصلاح الدين مما يتطلب الشروع بعملية امنية استباقية تضمن تطهير هذه المناطق للحيلولة دون وقوع اي خرق امني).وأضاف ان ( المحاصرين من عصابات داعش في مناطق اقضية عنة والقائم وراوة في الانبار فرت عند اقتحام مناطق صحراء الانبار الغربية). مبينا ان (وادي القذف وحوران مازالا يهددان امن واستقرار المناطق المحررة على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر من عصابات داعش في تلك المنطقتين).