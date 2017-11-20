كردستان يدعو المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الحظر على المطارات في الإقليم

العبادي يرحّب ونيجيرفان يرى قرار الإتحادية عدم دستورية الإستفتاء أحادي الجانب

بغداد – قصي منذر

رحّب رئيس الوزراء حيدر العبادي بقرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية استفتاء اقليم كردستان على الانفصال وإلغاء نتائجه والآثار المترتبة عليه ، فيما عدّ رئيس حكومة الإقليم نجيرفان البارزاني أن القرار قد صدر من جانب واحد.وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان امس(نعرب عن ترحيبنا بالحكم القضائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى يوم 25 ايلول 2017 في اقليم كردستان والغاء الاثار والنتائج كافة المترتبة عليه)، مضيفاً ان (القرار جاء معززا لموقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه). ودعا البيان الجميع الى (احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ اية خطوة مخالفة للدستور والقانون). وفي المقابل، وجه نجيرفان البارزاني انتقادات للقرار . وقال خلال مؤتمر صحفي في اربيل امس إن ( قرار المحكمة الاتحادية صدر من جانب واحد)، مشيرا إلى أن (الإقليم مع تطبيق جميع مواد الدستور لأننا اجرينا الاستفتاء بسبب عدم التزام بغداد بمواد الدستور).وأضاف البارزاني (لقد أبلغنا واشنطن بأننا بحاجة إلى تفسير الدستور العراقي)، مبديا استعداد الاقليم لـ(بدء الحوار مع بغداد). وكانت المحكمة الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق من يوم امس الاثنين عن اصدارها حكما بعدم دستورية استفتاء اقليم كردستان والغاء نتائجه وآثاره. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة الاتحادية اصدرت اليوم حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 ايلول 2017 في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه).واضاف ان (ذلك يشمل ايضا الغاء الاثار والنتائج المترتبة على الاستفتاء كافة).وبحسب نص القرار فقد نظرت المحكمة بأربع دعاوى اشترك في رفعها حزب الوفاء الوطني والنواب حسن توران وارشد رشاد ومحمد الصيهود وعبد السلام المالكي وعمار الشبلي وحنان الفتلاوي للمطالبة بإلغاء الاستفتاء .

وبحسب البيان فأن المدعى عليهم وهم رئيس الاقليم المستقيل مسعود البارزراني ومحافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة لم يحضروا الجلسات. على الصعيد نفسه، كشف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن وجود مشاورات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على مستوى وفود فنية ومهنية في الوقت الراهن، عازياً تأخر إنطلاق الحوار بين الجانبين الى عدم رغبة الطرفين في حضور وفد كردي كبير ما يعطي تصوراً بفشل المفاوضات عند حصول اي تلكؤ. ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن معصوم قوله في مقابلة اجرتها عشية زيارته للكويت الأثنين (لقد اتفق الجانبان على الالتزام بالدستور وبما ان المحكمة الاتحادية رأت ان هذا الاستفتاء لم يكن دستوريا بل يخالف الدستور أذن فقد انتهى الموضوع).واكد ان الجانبين يخوضان حاليا ما وصفه بـ(الحوار الهادئ لحل كل المشاكل القائمة وهي كثيرة بما فيها ملف المنافذ الحدودية) مبينا ان الجانبين مصران على ضرورة انهاء المشاكل بينهما وانه (متفائل بحل الازمة ).وفيما يتعلق بعدم وصول وفد من حكومة الاقليم الى بغداد لبدء المباحثات الثنائية المباشرة حتى الان قال معصوم (ليس لدى الجانبين رغبة بقدوم وفد كبير الى بغداد في الوقت الراهن لانه قد تشهد المفاوضات بينهما تلكؤا هنا او هناك فيتم فهم الامر على انهما فشلا ولم يصلا الى اتفاق).

واكد انهما يعملان حاليا بخطوات عملية هادئة وهناك لقاءات بين وفود فنية ومهنية ليتوج بعد ذلك بقدوم الوفد الحكومي السياسي الكردي الى بغداد.وفي ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور والتي تحدد مصير محافظة كركوك، قال (انها مادة دستورية ولا يمكن ان تسقط بالتقادم بل هي اساسية وقائمة ومن الضروري الوصول الى حل جذري لمشكلة كركوك).ورأى ان تعطيل الانتخابات المحلية داخل كركوك طوال السنوات الماضية بحجة وجود خصوصية للمحافظة هو الذي فاقم المشاكل وعقد الازمة في المحافظة.وكشف عن ان (بغداد وأربيل والمسؤولين في كركوك نفسها يعكفون حاليا على الوصول الى حلول مشتركة) مرجحا ان (يستغرق الامر شهرا واحدا من الآن قبل استتباب الامر كليا في المحافظة وعودة مجلس المحافظة الى الانعقاد وانتخاب محافظ جديد لها خلفا لمحافظها المقال). ودعت حكومة الاقليم امس الاثنين المجتمع الدولي إلى التدخل من اجل حث بغداد على رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية من والى الاقليم من دون شروط.وقالت الحكومة في بيان إن (السياسات التقييدية التي اعتمدتها بغداد ضد أربيل تشكل انتهاكا لالتزامات العراق ومسؤولياته بموجب القانون الدولي والإنساني مشددة على ان واجب العراق كدولة من المفروض ان يحترم ويحمي مواطنيه بمن فيهم النازحون).واشار البيان الى ان (تخفيض ميزانية الاقليم في مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2018 دون إشراك حكومة اقليم كردستان العراق وإغلاق مجاله الجوي والقيود المفروضة على السفر هي من بين اجراءات العقاب الجماعي ضد المواطنين العراقيين)، على حد قوله . ولفت الى ان (نشاط مطاري أربيل والسليمانية حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاساسية للنازحين وسكان الاقليم عموما بما في ذلك الإجلاء الطبي الطارئ للمدنيين والضحايا والعسكريين الذين اصيبوا اثناء معارك دحر داعش)، مضيفاً انه (من المتوقع أن يكون لحظر الرحلات الدولية تأثير سلبي شديد على مصالح المغتربين العاملين في الاقليم وعلى قدرتهم في مواصلة الاستثمار المباشر الذي خلق الآلاف من فرص العمل الضروري للشباب واسرهم).