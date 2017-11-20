القاهرة تستأنف إصدار تأشيرات السياحة للعراقيين

بغداد وبيروت تتحفّظان وطهران تعد بيان الخارجية العرب بلا قيمة

بغداد – شيماء عادل

القاهرة – مصطفى عمارة

اعلن العراق تحفظه على بعض فقرات البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة اول امس الاحد، فيما استأنفت مصر اصدار تأشيرات السياحة للعراقيين بعد توقفها لإسباب امنية. وقال مصدر في وزارة الخارجية لـ (الزمان) امس ان (العراق تحفظ على فقرتين من البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة). من جهتها دانت وزارة الخارجية الإيرانية اجتماع القاهرة ووصفته بعديم القيمة. واكد البيان الصادر عن الوزارة أن (جزءا أساسيا من الأزمات التي تعانيها المنطقة ناتج عن السياسة السعودية) على حد تعبيره. لافتا الى ان (حل تلك الأزمات لا يمكن عن طريق إصدار بيان لا قيمة له، وإنما من خلال الكف عن اتباع سياسات الكيان الصهيوني) على حد زعمه. وحظي مشروع قرار وزراء الخارجية العرب بالاجماع بأستثناء العراق ولبنان . وقال مصدر في تصريح امس ان (وزراء الخارجية ناقشوا خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد في القاهرة سبل التصدي للتدخلات الايرانية في بعض الدول)، واضاف ان (اللجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي لتلك التدخلات ستجتمع لوضع صيغة مشروع القرار الذي سيعرض على الوزراء)، وتابع ان (وزير الخارجية اليمنى هشام شرف تطرق فى كلمته الى الدور الايرانى الداعم للحوثيين). ويأتي قرار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عدم المشاركة شخصياً في اجتماع القاهرة في ظل أزمة سياسية يعيشها لبنان منذ تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته بشكل مفاجئ من الرياض بعد توجيهه انتقادات لاذعة الى حزب الله وايران لتدخلهما في صراعات المنطقة لا سيما اليمن وسوريا. من جهة اخرى اعلنت الخارجية العراقية عن استئناف مصر إصدار تأشيرات السياحة للعراقيين. وقال بيان امس ان (السلطات المصرية استأنفت استقبال معاملات إصدار تأشيرات السياحة بعد ان توقفت خلال المدة الماضية)، واضاف ان (تلك الخطوة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم قطاع السياحة والاقتصاد لكلا البلدين)، مشيدا بـ(دور العمل الدبلوماسي الاستثنائي من قبل الجانبين في تذليل مثل تلك العقبات). وكانت الخارجية المصرية قد اعربت عن اسفها للاجراء الذي اتخذته الاجهزة الامنية شركات السياحة العراقية. الى ذلك تلقى وزير الخارجية إبراهيم الجعفري رسالة من نظيره البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة تتضمن توجيه دعوة رسميَّة لزيارة المنامة. وقال بيان امس ان (الجعفري استقبل السفير البحريني لدى بغداد صلاح المالكي وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين)، واكد الجعفري ان (سياسة العراق الخارجيَّة تحرص على إقامة فضلى العلاقات مع الأشقاء العرب ودول المنطقة والعالم)، داعياً الى (تكثيف الجهود لتفعيل المصالح المشتركة ومواجَهة المخاطر المشتركة وكذلك تغليب صوت الحوار والتعاون من اجل تجنـب الصراعات والأزمات)، مشيرا الى ان (الحضور الدبلوماسي الفاعل من شأنه تقريب وجهات النظر بين الدول العربية وحفظ وحدتها لتفويت الفرصة أمام محاوَلات شق الصف العربي وهدر ثرواتها). وحمل المالكي رسالة من ال خليفة الى الجعفري تضمنت (دعوة الجعفري زيارة المنامة فضلا عن الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين)، مؤكدا (حرص البحرين على إقامة فضلى العلاقات مع العراق).