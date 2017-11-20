الياسري :من آليات عمل الهيئة رفع الخطوط الحمر

إنطلاق فعاليات ونشاطات أسبوع النزاهة

بغداد – صباح الخالدي

اكد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري ان الفساد لم يعد مشكلة تعاني منها بعض الدول بل غدت ظاهرة عالمية يضرب العديد من دول العالم لان الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة لانه كلما زاد الارهاب زاد الفساد. وقال الياسري في كلمته لمناسبة انطلاق فعاليات اسبوع النزاهة التي تقيمها الهيئة وحضرتها (الزمان) امس ان (احترام المال العام ومكافحة الفساد باتت مسؤولية وطنية من قبل الجميع للمساهمة في تنفيذها لان الفساد يخلف اثارا خطيرة في كل مفاصل المؤسسات وان القضاء على الظاهرة لا يتحقق عبر الشعارات بل عبرة ارادة صلبة تترجم الى منظومة متكاملة وخلاف ذلك لافائدة منها)، واضاف أن (مكافحة الفساد من مسؤولية كل الجهات ذات العلاقة في الدولة وليس الهيئة فقط بتضافر جهود مجلس النواب من خلال اختيار دقيق لتولي من يتسنم قيادة الوظائف في الدولة وتجنب البلد من الوقوع في الفساد اضافة الى جهود اجهزة الرقابة في الهيئة وديوان الرقابة وكل من موقعه).

خطوط حمر

واوضح الياسري ان (الهيئة وضعت اليات عمل برفع الخطوط الحمر في عملها والتحقيق مع المسيئ واحالته الى القضاء دون ان تخشى احد مهام كان موقعه لان الجميع متساوون امام القانون وتسعى الهيئة الى تعزيز قيم النزاهة كمنهج وسلوك وثقافة وان انطلاق اسبوع النزاهة يعد اكمالا لمسيرة الهيئة من خلال الفعاليات التي تترجم هذا الهدف).

فعاليات متنوعة

وتضمن منهاج الاحتفال تكريم عدد من المتمزين من دوائر الهيئة بشهادات تقديرية كم عرض فيلم على الحضور عن نشاطات الهيئة في المجالات كافة وقدم مجموعة من الاطفال في روضة الاقحوان فعالية بالمناسبة اضافة الى القاء قصائد القيت خلال الاحتفال عن اهمية ودور النزاهة الاخلاص في العمل ودعوة المجتمع الى نبذ الفاسدين هذر وحضره الاحتفال عدد من اعضاء مجلس النواب ومسؤولين من مختلف وزرات ومؤسسات الدولة.

ويذكر ان الاسبوع ينطلق تحت شعار (سيكون وطنيتي نزاهتي) حيث تشهد الفعاليات ورش عمل وندوات حوارية وتثقيفية للتعريف بقانون الهيئة ورؤية رئيس الهيئة حسن الياسري)، واضاف ان (الاسبوع يتضمن كذلك معارض تشكيلة وعروضا مسرحية وان مكاتب تحقيقات الهيئة في المحافظات ستشارك بالفعاليات بهدف ترسيخ قيم النزاهة بين شرائح المجتمع المختلفة)، ودعت الهيئة في بيان سابق (مؤسسات الدولة كافة والمنظمات للمشاركة في فعاليات الاسبوع لتجسيد دور النزاهة كقضية وثقافة في بناء الوطن).

ويذكر ان الياسري شارك مؤخرا في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في العاصمة النمساوية فيينا.

وتابع البيان ان (الياسري دعا في كلمته خلال المؤتمر دول العالم لتأليف تحالفٍ دوليٍّ مناهضٍ للفساد وإلى كشف سجلات الشركات العالمية والإفصاح عن اسماء مالكيها والمستفيدين من عقودها)، واضاف إنَّ (جهود مكافحة الفساد لن تثمر ما لم تتوفَّـر إرادةٌ سياسيَّةٌ جدِّيَّةٌ، وقضاءٌ شجاعٌ، ومواطنٌ ناضجٌ يدعم الأجهزة الرقابيَّة)، واضاف الياسري ان (من المعيب على دول العالم أنَّ سارقاً ما يسرق مال الشعب في دولٍ ما ثمَّ يحتمي بجنسية دولةٍ أخرى وتقوم تلك الدولة بتوفير الحماية والدعم له رغم سرقته لقوت شعوبٍ أخرى)، واشار البيان الى ان (المؤتمر استجاب لمقترحين من مقترحات الياسري وضمنهما في البيان الختامي للمؤتمر).