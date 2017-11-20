الأمن النيابية تحذّر من تجمعات داعشية قرب الطوز وتدعو الحكومة إلى التحرك

الحشد لـ (الزمان): تحرير ألبو كمال تطور ستراتيجي ضد الإرهاب

بغداد – محمد الصالحي

وصفت قيادة الحشد الشعبي وصول القوات السورية الى منطقة البو كمال المحاذية للحدود العراقية بـالخطوة الاستراتيجية في محاربة الارهاب مشيرة الى ان تلك الخطوة ستسهم في تسهيل تنفيذ خطة مسك الحدود.

وقال القيادي في الحشد كريم النوري لـ(الزمان) امس ان (صول القوات السورية الى مدينة البو كمال وتطهيرها من داعش تعد نقطة استراتيجية في القضاء على الارهاب للعراق وسوريا).واضاف أن (الخطة الامنية التي يعتزم العراق تطبيقها لمسك الحدود بعد تحرير جميع المناطق الغربية في الانبار ستكون سهلة للغاية كون الطرف الاخر من الحدود مؤمنا من الجانب السوري). وتابع ان (عدم تسلل الدواعش من سوريا باتجاه العراق وتنفيذهم عمليات إرهابية سينعكس بالإيجاب على الاوضاع الامنية الداخلية في جميع المناطق حتى في بغداد). وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية نيازي معماري اوغلو في تصريح امس ان (هناك تجمعا كثيفا وكبيرا لعصابات داعش الارهابية شرق مدينة طوز خورماتو خلف السلسلة الجبلية وتحديدا في غابات قرية بلتانة). موضحا أنه (قبل قليل قامت طائرات مجهولة بالحوم فوق المنطقة وانزال اشخاص الى المنطقة، وقبل أيام نفس الطائرات قامت بحمل اشخاص من المنطقة).

رصد مسلحين

واضاف أن (عدد عناصر داعش في تلك المناطق، ومن خلال الرصد، يتراوح مابين 400-800 مقاتل وهم يتدربون بتلك المناطق وبشكل علني). داعيا القائد العام للقوات المسلحة والاجهزة الاستخبارية الى (التدخل فورا ومعالجة هذا الامر الخطير قبل تفاقم المشكلة وهجوم تلك الزمر على المدنيين وارتكاب مجازر في طوز خورماتو).ومن جانبه قال القيادي في الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني، في تصريح امس ان (هناك معلومات استخبارية دقيقة وردتنا تفيد بأن 200 عنصر بتنظيم داعش ينتشرون على شكل مجاميع في المناطق الجبلية الممتدة من اقصى شرق ديالى إلى شمال شرق قضاء طوزخورماتو). وأضاف أن (تلك المناطق استغلها داعش كونها متروكة وانسحبت منها البيشمركة). مشيرا إلى أنهم (طالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بالايعاز لطيران الجيش بقصف تلك المجاميع).

مقبرة جماعية

الى ذلك عثرت قوات اللواء 88 بالحشد الشعبي على مقبرة جماعية داخل ابار نفط تضم رفات مدنيين اعدمهم تنظيم داعش قرب جبال حمرين. وذكر بيان لإعلام الحشد امس ان (مفارز اللواء الثامن والثمانين، عثر أمس على آبار فيها مقابر جماعية في منطقة الكيصومة قرب قرية اذربان شمال جبل حمرين). ودعا البيان وزارة الصحة إلى (إرسال فريق طبي مختص لجمع عينات الحمض النووي DNA للتعرف على جثث الضحايا). ومن جابه قال قائد عمليات كركوك، اللواء علي عمران، في تصريح امس ان (القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات كركوك نفذت عملية واسعة لمطاردة عناصر داعش الفارين بعد استعادة الحويجة الشهر الماضي، حيث تمكنت من قتل اكثر من 30 ارهابيا في مناطق شمال قضاء الحويجة ومنطقة عارضه البتيرة وشمال ناحية الزاب ودمرت مضافات للتنظيم وأحزمة ناسفة). فيما خرجت تظاهر في ناحية السعدية بمحافظة ديالى طالبت ببقاء قوات الحشد في الناحية وقال مدير الناحية احمد الزركوشي في تصريح امس ان (المئات من أهالي ناحية السعدية خرجوا في تظاهرة سلمية وسط الناحية للمطالبة ببقاء وتثبيت الفوج الأول من لواء 101 في الحشد الشعبي داخل الناحية لدوره الفعال في دعم الأمن والاستقرار). وأضاف، أن (إدارة الناحية ستنقل مطالب المتظاهرين الى الجهات المختصة).