الحكم بالإعدام على داعشي إشترك في قتل مدنيين بديالى

ضبط عصابتي مخدرات في البتاويين والزعفرانية

بغداد – قصي منذر

تمكنت قوة من قيادة عمليات بغداد من اعتقال عصابات مخدرات في العاصمة، فيما تعهدت بـالقضاء على تلك العصابات تماماً من خلال عمليات الملاحقة، ومن جانبه حذر مجلس محافظة ديالى من تحول المناطق الحدودية في المحافظة الى بؤر لترويج المخدرات، داعيا الى دعم مضاعف لمفارز مكافحة المخدرات في تلك المناطق. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي في تصريح امس ان (قوات أمنية تابعة لقيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال عدة مجرمين يشكلون عصابات للمتاجرة بالمخدرات في منطقتي البتاويين والزعفرانية). وأضاف انه (تم أيضا اعتقال مورد رئيسي لهذه العصابات، وبحوزته مواد مخدرة ضمنها الكريستال). متعهدا (بمحاسبة كل من يورد ويتعاطي المخدرات والقضاء على تلك العصابات تماما).

بؤر مخدرات

ومن جانبه قال رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني في تصريح امس ان (المناطق الحدودية في المحافظة تعاني من تحديات في اطار بروز تجارة وترويج المخدرات من خلال شبكات وعصابات بدات تنشط في السنوات الاخيرة).وحذر من (تحول المناطق الحدودية الى بؤر لتجارة المخدرات داعيا وزارة الداخلية الى دعم مضاعف لمفارز مكافحة المخدرات في تلك المناطق).الى ذلك قال بيان لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية امس ان (محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم وفق أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005). مبيناً أن (الحكم صدر بحقه لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين في (27 آذار 2005) عندما كان ينتمي الى تنظيم القاعدة الإرهابي بإطلاق النار على عدد من المواطنين في منطقة التحويلة ضمن قضاء الخالص في محافظة ديالى، ما أدى الى استشهاد ثلاثة مواطنين).ولفت البيان الى أن (القصد من الجريمة هو زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الخوف والفزع في نفوس الناس تحقيقاً لغايات إرهابية). مضيفاً أن (أوراق الدعوى سوف ترسل الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية عليها، وللمدعين بالحق الشخصي حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بتعويض).

تصديق قرار

فيما قال بيان لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية امس ان (محكمة استئناف البصرة الاتحادية أصدرت بصفتها التمييزية قراراً بتصديق حكم صادر عن محكمة الجنح في قضاء الفاو بحبس متهم حبساً بسيطاً لمدة ستة أشهر). مبيناً أن (محكمة الجنح أصدرت الحكم بحق المتهم استناداً لأحكام القرار رقم 570 لسنة 1982، وذلك لقيامه بإطلاق عيارات نارية خلال تشييع جثمان أحد أقاربه في قضاء الفاو).ولفت البيان الى أن (المحكمة قررت أيضاً مصادرة البندقية المستخدمة في اطلاق النار). مضيفاً أن (المحكمة ردت طعون المتهم بوقف تنفيذ العقوبة لاستهانة المدان بأرواح المواطنين وأمن المجتمع).