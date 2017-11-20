غاليلو والبارزاني أمام محكمتين – نوزاد حسن

ان تنحني للعاصفة افضل من ان تواجهها..؟هذه حقيقة يعرفها الجميع.لكن هل حمل بيان الاقليم الذي اقر ما قضت به المحكمة الاتحادية برفض الاستفتاء،والتاكيد على وحدة الاراضي العراقية شيئا من المرونة المطلوبة للانتهاء من الازمة مع الحكومة الاتحادية.

في الحقيقة تفاءل الكثيرون بهذه الخطوة الكردستانية المهمة لكن قضية البيان الناعم الذي صدر من الاقليم كان في نظري يقدم نصف الحقيقة ويخفي النصف الاخر منها.اذن ما هما نصفا الحقيقة.؟هما ببساطة شديدة وجهة نظر السيد البارزاني في مقابل وجهة نظر الراحل جلال الطالباني.البيان بهذا المعنى موقف كردستاني يمثل بالدرجة الاولى راي السيد الطالباني الذي كان ينظر الى اقامة الدولة نظرة واقعية تراعي الاوضاع السياسية في المنطقة.وقد اشار الراحل مام جلال في تصريح تلفزيوني ان من حق الشعراء ان يتحدثوا كما يشاؤون عن الدولة الكردية ضاربا المثل بحزب العمال الكردستاني الذي تنازل عن حلم الدولة الى المطالبة بمكتسبات محددة كحق الكورد في الحديث بلغتهم ومنحهم الحرية وما الى ذلك.

وجهة نظر مام جلال واضحة جدا في بيان حكومة الاقليم.اما وجهة نظر السيد البارزاني فتكاد تختفي تماما منه.فالبارزاني الذي اصر على اجراء الاستفتاء،ورفض ان يسمتع الى جميع المناشدات التي صدرت من الاتحاد الاوربي وامريكا والامم المتحدة ناهيك عن ايران وتركيا هل يوافق في نهاية المطاف على قرار المحكمة الاتحادية.لا اظن انه يوافق على التراجع خطوة واحدة عن حلم الدولة الكردية.

من الواضح ان اتفاق حكومة كردستان لا يمثل راي البارزاني وكثير من قياديي حزبه المخضرمين.ولعل ما يثبت كلامي هو اللقاء الذي اجرته قناة امريكية معه فاكد مرة اخرى خيبة امله بموقف الامريكان الذي تفاجأ به البارزاني والذي صرح في وقت سابق انه سيقيم علاقة الاقليم بالولايات المتحدة،وان كنت لم افهم ما كان يقصده البارزاني بالتحديد.

لا اعرف لماذا شعرت ان رئيس الاقليم الذي تنحى عن منصبه كرئيس للحكومة كان يشبه غاليلو الى درجة كبيرة.فقد كان غاليلو مؤمنا بكروية الارض الى درجة ايمان البارزاني بامكانية اقامة دولة كردية في هذه المنطقة المشتعلة.اعتقد غاليلو انه يستطيع ان يقنع القضاة الذي يحاكمونه برايه لكنه فشل.وطلب منه ان يتخلى عن فكرة كروية الارض لانها لا تتفق مع الكتاب المقدس.كان غاليلو يعرف انه سيحرق اذا لم يتنازل عن فكرته،وقرر في النهاية ان يرفض الحقيقة العلمية التي آمن بها حفاظا على حياته.وحين خرج من غرفة القضاة همس لنفسه في حزن ولكنها تدور مع ذلك.

في ذلك البيان كان صوت البارزاني يهمس بثقة كاملة قائلا لكن الدولة الكردية ستقام مع ذلك، وان كان بيان الحكومة الكردستانية يمثل وجهة نظر الراحل مام جلال.

نوزاد حسن

بغداد