ساسون ينقذ مارسيليا من براثن بوردو

الإنتر يستعيد الوصافة وفالنسيا يواصل مطاردة برشلونة

{ مدن – وكالات: استعاد إنتر ميلان وصافة الدوري الإيطالي، بالفوز على أتالانتا، بهدفين نظيفين، على ملعب جوزيبي مياتزا، اول امس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ13 من المسابقة.

وسجل القائد، ماورو إيكاردي، هدف النيراتزوري الأول، في الدقيقة 51، وأضاف الثاني في الدقيقة 59، ليواصل إنتر ميلان سلسلة اللا هزيمة، هذا الموسم. وبهذا الانتصار، أصبح رصيد إنتر ميلان 33 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن نابولي، المتصدر، ومتقدمًا بنفس الفارق على يوفنتوس، صاحب المركز الثالث. بدأ الشوط الأول بجس النبض، لينحصر اللعب في وسط الملعب، فيما شهدت الدقيقة التاسعة فرصة لقائد أتالانتا، جوميز، لكن تعامل معه المدافع، ميلان سكرينيار، بشكل جيد. وكانت أول فرصة خطرة على مرمى النيراتزوري، في الدقيقة 16، عن طريق جوسيب إيليستش، لكن تصدى لها الحارس، سمير هاندانوفيتش، بشكل جيد. وشهد الشوط الأول، العديد من المحاولات، من جانب إيكاردي، كانت أولها في الدقيقة 25، عن طريق تمريرة رائعة من فاليرو، لكن المهاجم الأرجنتيني أهدرها. وبعدها بدقائق، استقبل ماورو عرضية من الجناح، كاندريفا، لكنه لم يجد التعامل مع الكرة. وحاول إيكاردي الحصول على ركلة جزاء، قبل نهاية الشوط الأول، لكن تكنولوجيا الفيديو أكدت عدم صحة زعمه.

وبدأ إنتر ميلان الشوط الثاني بشكل أفضل، وشن هجومًا قويًا على مرمى أتالانتا، وهدده بفرصة من إيكاردي، مستغلًا عرضية زميله بيريسيتش، في الدقيقة 46 . وهز إيكاردي شباك أتالانتا، في الدقيقة 51، عن طريق ضربة رأسية.

واستمر النيراتزوري مستحوذًا على مجريات اللعب، حتى أضاف الهدف الثاني، في الدقيقة 59، عن طريق ماورو، بضربة رأسية جديدة. وهدد أتالانتا مرمى إنتر ميلان، لأول مرة في الشوط الثاني، في الدقيقة 69، لكن هاندانوفيتش تألق وتصدى للكرة. وانحصر اللعب حتى نهاية المباراة، في وسط الملعب، بين محاولات من أتالانتا لتقليص الفارق، وتهدئة للقاء من جانب النيراتزوري.

براثن بوردو

على صعيد اخر عاد أوليمبيك مارسيليا بنقطة ثمينة، من عقر دار بوردو، بعدما اقتنص تعادلًَا قاتلًا في الدقيقة الأخيرة، بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء اول امس الأحد، على ملعب ماتموت أتلانتيك، ضمن الجولة الـ13 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي. وبادر أصحاب الأرض بافتتاح باب التسجيل، منذ الدقيقة الثالثة، عبر المهاجم الفرنسي، نيكولا دو بريفيل، بتسديدة قوية أسكن بها الكرة أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الزوار. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل لاعب الوسط الشاب، مورجن ساسون، هدف التعادل القاتل، لينقذ فريق الجنوب الفرنسي من الخسارة الرابعة هذا الموسم. وبهذه النتيجة، بات رصيد بوردو 17 نقطة، في المرتبة التاسعة، فيما أصبح لمارسيليا 25 نقطة، في المركز الرابع.

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر المسابقة منفردا، بـ35 نقطة، حققها من 11 فوزا وتعادلين، فيما يأتي حامل اللقب، موناكو، في الوصافة، بـ29 نقطة، من 9 انتصارات، وتعادلين، وهزيمتين.

لقاء بيلباو وفياريال

من جهة ثانية تعادل أتلتيك بيلباو بهدف لمثله اول امس الأحد، مع ضيفه فياريال في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا على ملعب سان ماميس. وبدأ فياريال بالتسجيل (ق28) عن طريق مانو تريجيروس، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل متأخرا (ق77) عن طريق أريتز أدوريز. جدير بالذكر أنه كان هناك فرصة لفريق الغواصات الصفراء للفوز بالمباراة، حيث أن تريجيروس أهدر ركلة جزاء (ق20). وبهذا التعادل بات لبيلباو 12 نقطة في المركز الـ15 ولفياريال 21 نقطة في المرتبة السادسة.

فالنسيا يقهر إسبانيول

واستمر فالنسيا في عزف نغمة الانتصارات بالليجا بعدما حقق فوزا ثمينا خارج القواعد على حساب إسبانيول بثنائية نظيفة على ملعب كورنيلا إل برات مساء اول امس الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ12 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الليجا. حملت ثنائية الخفافيش توقيع كل من لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوجبيا في الدقيقة 67 من تسديدة قوية، وأمّن المتألق الشاب سانتي مينا الانتصار بهدف ثانٍ قبل النهاية بثمان دقائق بعدما استغل خطأ مدافع إسبانيول في استقبال الكرة على صدره داخل المنطقة لينقض عليها ويحولها بقدمه في الشباك. وبهذه النتيجة يواصل رجال المدرب المخضرم مارسيلينو جارسيا تورال سلسلة الانتصارات في الليجا للمباراة الثامنة على التوالي ليرفعوا رصيدهم لـ30 نقطة ويبتعدوا بفارق 4 نقاط فقط عن برشلونة، صاحب الصدارة، قبل مواجهتهما يوم الأحد المقبل على ملعب المستايا. في المقابل، تجرع الفريق الكتالوني مرارة الخسارة الثانية على التوالي، والخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ13 مؤقتا. وقال حساب ميستر شيب الإسباني للإحصائيات إن نادي فالنسيا حقق الانتصار الثامن على التوالي في الليجا هذا الموسم، وهو رقم تحققه كتيبة الخفافيش لأول مرة في تاريخها بالليجا. وقاد الإسباني مارسيلينو جارسيا، فالنسيا إلى الفوز التاسع له في الليجا هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات دون أي هزيمة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، و6 نقاط عن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الثالث والرابع على التوالي. من جانبها قالت شبكة أوبتا للإحصائيات إن فالنسيا حقق أفضل انطلاقة له في أول 12 جولة في تاريخ مشاركاته بالليجا، بعد أن وصل إلى النقطة 30.