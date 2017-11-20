مواجهة سورية بالبصرة والشرطة تبحث عن الثأر في الممتاز

النجف تستقبل النفط والأنيق يلتقي ميسان والجنوب يقابل زاخو

الناصرية – باسم الركابي

تتجه الانظار اليوم الى عدد من الملاعب عندما يحل البطل في البصرة بحثا عن استعادة توازنه بعد خسارة لقب السوبر وما خلفته من منغصات في مواجهة صعبة لايريد السيد ان يدفع فاتورة الخسارة الثانية مع الميناء تواليا مع ان اصحاب الارض لايقبلون الا بالحسم .

في وقت تفوح رائحة الثار من لقاء كربلاء الذي يستقبل الشرطة الباحث عن اللقب عبر التعاقدات المهمة والاموال المقدمة من اجل عيون اللقب الغائب من فترة.

ويامل الطلاب في تغيير ملامح الامور التي صاحبت فترة الاعداد المرتبكة ومشاركة الموسم الاخير في ان يتحقق الفوز الاول على ضيفهم نفط ميسان والدخول في الصراع بشكل جدي والتعويل على المدرب الروماني في ان يظهر قدراته في تنظيم صفوف الطلاب التي يامل ان تظهر مناسبة منذ البداية التي يريد ان يعرقلها الضيوف.

ولقاء مهم بين كتيبتي ناظم شاكر وحسن احمد في عكس واقع فريقيهما من البداية وتوجيه رسالة لبقية الفرق عبر مهمة صعبة.

في نفس الوقت تحوم الشكوك عن حضور زاخو الى البصرة لمواجهة نفط الجنوب مع ان الانباء الواردة تعكس جهودا مكثفة مر فيها الفريق والحال للجنوب الذي افتقد لعدد من عناصره ولايريد منها ان تنعكس على خوض اللقاء والانطلاق بقوة من ملعب الزبير .

5 مباريات

تستكمل اليوم مباريات الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما تقام اليوم الثلاثاء الحادي والعشرين من تشرين الثاني الجاري خمس مباريات ابرزها التي ستجري بين الميناء والجوية ويلتقي النجف والنفط في وقت يستقبل كربلاء الشرطة والطلبة نفط ميسان ونفط الجنوب زاخو وتامل الفرق ان تاتي الخطوة الاولى في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث وستكون الفرصة سانحة امام عناصرها في تحقيق البداية المطلوبة ولانها تدرك طبيعة مباريات البداية التي تشكال الاختبارات الحقيقية وتحاول تجنب المشاكل والتاكيد على اهمية تقديم المستوى والعمل على الامساك بنتائجها وفرض نفسها خصوصا التي دخلت المنافسة من اجل اللقب ما يتوقع مشاهدة مباريات مهمة من خلال وجود عدد من الاطراف المنافسة على لقب الدوري والاهم هنا ان تسير المباريات عبر مواعيدها المقرة من لجنة المسابقات التي اكدت على ذلك في اقامة المباريات التي ستقام بواقع واحدة كل اربعة ايام ما يجعل من الفرق ان تواجه واقعا جديدا من خلال التوقيت ما يتطلب الاعتماد على لاعبين مهمين والتاسيس لعمل متوازن وتفعيل جهود جميع اللاعبين واستخدامهم امام ضغط المباريات التي تشكل التحدي الحقيقي امام اصرار لجنة المسابقات في تنظيم المباريات كما اعلنت عنه في دائرة عمل يحرص الاتحاد على تحقيق دوري بالمعنى من خلال تمشية المباريات وتطبيق اللوائح وتحديد مستقبل الدوري في حلحلة المشاكل الممثلة في التاجيلات وغيرها من الاشكالات ما يتوجب على الفرق ان تبذل ما في وسعها في التعاون لاظهار الدوري بافضل حال.

الميناء والجوية

وسيطير البطل الجوية الى البصرة لمواجهة الميناء بحثا عن استعادة كبريائه الذي تخدش امام الزوراء بعدما تنازل عن كاس السوبر للغريم وما تعرض له من انتقادات و مشاكل ربما تزيداذا ما جاءت نتيجة اليوم عكس رغبة الانصار عندما تظهر الخبرة السورية التدريبية من خلال فجر ابراهيم الذي سيقود اصحاب الارض واحسان السيد مع الجوية .

ويبحث الضيوف عن محواثار تلك النكسة وخسارة احد الالقاب في ثوان عندما سيكون امام مواجهة لاتقل صعوبة عن تلك المباراة التي يشعر اللاعبين بالام نتيجتها القاسية وهو يبدا الخطوة الاولى في الدوري من ملعب لايرحم واكثر ما يقف مع اهله .

ويدرك حسام السيد الذي يعود لمواجهة اخر فريق عمل معه قبل ان يستلم الجوية مرة ثانية ويعلم ان المباراة لاتظهر سهلة رغم ما يمتلكه من لاعبين معروفين وتشكيلة ثابتة تعلم انها مطالبة في الدفاع عن اللقب ما يجعل منها اللعب تحت ضغط النتائج وتحديد ملامح المشاركة اول باول والاهم ان تاتي البداية المطلوبة التي يرى الانصار ان تظهر من اللقاء الاول امام الميناء والمرور من ملعب صعب ولان الفريق سبق وتعرض وعادبالنتائج المخيبة مع ان الامور تختلف اليوم من خلال وجود التشكيلة الثابتة والمنسجمة والمتالقة بغض النظر عن الخسارة الاخيرة.

ويحرص السيدعلى تجاوز اثارها وانعكاسها الفني كما ينبغي ولحسم المباراة واهمية الانطلاق منذ البداية امام مهمة الموسم ممثلة في الدفاع عن اللقب المحلي وابقاءه في خزانة النادي والعمل نحو منافسات بطولة الاتحادالاسيوي التي تحمل الاهتمامات في الدفاع عن اللقب والعمل على تحقيق الثالث بفضل الاوراق الرابحة هي نفسها من لعبت وقادت في الموسم الاخير للقبين مهمين وقدمت مستوى واضح تكلل بالحصول على لقبي الدوري المحلي والاسيوي.

تشكيلة مهمة

ولدى الجوية تشكيلة مهمة معززة بالاسماء التي تعلم اهمية مباراة اليوم وعكس نفسها خصوصا في مواجهات الذهاب التي اكثر ما تظهر صعبة حتى مع الفرق الصغيرة.

ويتذكر الانصار الذي حصل في السماوة والعمارة والنجف وفي اغلب المواسم حيث ملاعب المحافظات التي تشكل عثرة حقيقية بوجه الفريق الذي يحاول تغير الامور والانطلاق بالنتائج الايجابية من ملعب البصرة الذي يشكل التحدي الحقيقي للمهمة مع انه يمتلك مقومات اللعب والمنافسة ولانها مباراة مهمة للفريقين ويريد الجوية خوضها بحذر شديدلان الميناء يمر في وضع مناسب عبرفترة الاعداد ممثلة في المعسكر الخارجي بتونس والعودة قبل ايام تحضيرا للدوري الذي سيستهله في مواجهة البطل والتطلع لبداية مثمرة عبر جهود اللاعبين الذين بامكانهم تحقيق التفوق بعد اضافة عدد من الاسماء المعروفة من خلال المدرب فجر ابراهيم الذي سيقودالميناء امام ابن جلدته احسان السيد لحساب الجولة الاولى في مهمة تسقط عندها كل الاعتبارت فقط التفكير في تحقيق النتيجة التي ينتظرها البصريين من خلال التعامل مع ظروف اللعب حيث الارض والجمهور واستغلال الحالة النفسية التي يمر بها البطل بعد السقوط المر في ملعب كربلاء لكن اللقاء يشكل التحدي للميناء والمدرب في خوض اللقاء الاول وعكس الامور كما تتطلبها المهمة التي تتعلق بالاداءوالنتيجة التي يتطلع اليها الميناء الذي دعم صفوفه بعدد من التعاقدات بعد الوقوف على اخطاءمشاركة الموسم الماضي ما يجعله مطالبا امام جمهوره في عكس المستوى وحسم المهمة والعمل على التعامل بجد واهمية استثنائية على تحقيق النتيجة التي ينتظرها جمهوره الذي اكثر ما يهتم بمباريات الفرق الجماهيرية وهو يعلق اماله على اللاعبين الذين يدركون اهمية نتيجة الحولة الافتتاحية والاهم الاستفادة من مباريات الميدان لتداخل المواجهات لكل الفرق التي سيلعب كل منها سبع مباريات في الشهر الامر الذي يحصل لاول مرة بسبب تاخر انطلاقة الدوري والعمل على تحقيقه من هذا الموسم ورهان الاتحادد في اقامته كما يجب ولو اعلان ذلك متاخرا ولان الفرق اكثر ما تخشى مباريات الافتتاح كونها لاتعكس المستوى الحقيقي وحالة الانسجام التي تظهر الافضل عند الجوية بين عموم الفرق اذا ما القينا نظرة على واقع الفرق وهو ما يعول عليه السيد في حسم المهمة التي تظهر صعبة على الفريقين .

النجف والنفط

ومباراة اخرى مهمة سيشهدها ملعب النجف بين اصحاب الارض وضيفهم النفط الذي يسعى لعكس اسلوب لعبه المميز الموسم الماضي والنتائج التي قدمها التي كادت تمنحه اللقب حتى الى ما قبل اربع جولات قبل ان يخسر لقاء الحسم مع الجوية الذي كان وراء ذهاب اللقاء لينهي الدوري في الموقع الثاني الافضل عبر جميع مشاركاته ويعود ذلك للدور المهكم للمدرب حسن احمد الذي يستمر مع الفريق للموسم الثالث وادخله في فترة اعداد مبكرة مؤكد جاءت التعاقدات لتعويض من انتقل من اللاعبين بعدما سلطت عليهم الاضواء في المشاركة الاخيرة وفي مقدمتهم ايمن حسين الذي اغرته ادارة الشرطة بالعقد فضلا برغبة الظهور الابرز في اللعب مع احداقطاب الكرة العراقية.

الوجوه الواعدة

ويظهر النفط من خلال الجهاز الفني في تشكيل يعتمدعلى الوجوه الواعدة املا في الاستمرار في مشاركة اكثر اهمية بعد الذي حققه في الموسم الاخير عندما استمر حتى الجولة الاخيرة في الواجهة بعد تقديم الاداء المميز في تقدير المراقبين لما يمتلكه من لاعبين قدموا الاداء المميز قبل ان تتاح لهم فرصة تمثيل المنتخبات الوطنية وقبل ان يظهر النفط الفريق القوي عبر مستويات ثابته والسؤال هل باماكنه تقديم نفسه مرة اخرى بنفس المستوى الذي حقق له الموقع الثاني بعد الاحتفاظ بعدد من اللاعبين وما قام به المدرب الذي اختص في التعامل مع اللاعبين الواعدين مستغلا امكاناته المالية امام موسم سيكون صعب بكل تفاصيله من حيث واقع المباريات التي تشكل تحديا من خلال اللعب مباراة كل اربعة ايام في تغير شامل على مستوى المنافسىة والقرار الذي فرضه الاتحاد بوقت متاخر من اجل اخراج الدوري عن سياقات التنظيم التقليدية ما يتوجب على الفرق ان تستغل جهوداللاعبين وهو ما يسعى اليه النفط عبر السيطرة على الامور منذ اللقاء الاول الذي يخطط له ناظم شاكر في خطف النقاط كاملة لعكس قوة الفريق الذي شكله عبر انتدابات قام بها بنفسه من خلال تبادل الثقة مع الادارة التي تعول على قدراته واللاعبين في تحقيق موسم مناسب من خلال الاستفادة اولا من مباريات الارض بدا من مواجهة النفط التي ستكون الاختبار المهم فيما يتعلق تقديم الفريق المستوى والنتيجة بين جمهوره والرغبة في بناء العلاقة الوطيدة من خلال تحقيق الاهم في مهمة لاتظهر سهلة امام قوة النفط لكن شاكر يامل في اظهار قوة النجف التي خضعت لفترة اعداد مناسبة عبر معسكر خارجي لكن تبقى الاهمية على التعاقدات المرتكز للفريق الساعي لافتتاح مشواره في قطع الطريق على النفط.

الفريق الصعب

ويرى اهل النجف اهمية تحقيق الفوز لاول على احدالفرق المنافسة التي قدمت موسم واضح على عكس النجف الذي لم يكن موجدا في مواقع المقدمة وبقي بعيد عنها حيث التاسع قبل ان تاتي تغيرات الادارة في ابعادالمدرب عمادمحمد واناطت المهمة بناظم شاكر في ان يحقق هدف المشاركة عبر التعامل بشكل خاص مع مباريات الارض جريا على العادة والاهتمام في مباريات الذهاب التي تشكل صعوبات امام الكل ويعرف شاكر رغبة جمهور النجف الذي ينتظر الهدية الاولى لكي يفتح الطريق دون توقف وفي ان يظهر النجف لائقا بالمعنى.

وينتظر ان يرتق الفريقان الى مستوى المباراة لما يمتلكلان من لاعبين خضعوا لفترة اعدادمن اجل عكس جهودهم في منافسات الدوري وطموحات تحقيق النتيجة المطلوبة في افتتاح الموسم في المبارة المتوقع ان تشهد مشاركة وجوه جديدة بعد انتقال امثالهم لفرق اخرى.

كربلاء والشرطة

ومتوقع ان تحضى مباراة كربلاء والشرطة ليس باهتمام جمهوريهما حسب بل لمتابعي الدوري عندما يتطلع كربلاء الى تكرار سيناريو اللقاء الاول عندما تبحث عن الثار ومحواثار تلك الخسارة التي تعرض لها الشرطة في نفس الملعب والتي فتحت الباب امام اصحاب الارض في تغير الامور والتوجه بقوة في المنافسات وتحقيق النتائج التي حققت البقاء لهم بمقعدهم الذين يعودون اايوم للدفاع عنه في مهمة صعبة تظهر مخاوف الموسم الماضي امام جمهوره في البداية التي نزف فيها الكثير من النقاط ولايريد ان يصعب الامور مرة اخرى عبر التعامل الجدي مع مباريات الارض التي اكثر ما استفاد منها في المشاركات الاخيرة ولايريدان يكون اقل شانا امام قوة الشرطة التي تظهر افضل من المرة الاخيرة بعدما ذهبت ادارة بنيان لتشكيل فريق متكامل من خلال تعاقدات كبيرة ماليا اغلب اللاعبين المعروفين وتسابقهم للانظام للشرطة والدفاع عن مشاركاتها بعد ثلاثة مواسم فاشلة في تحقيق رغبة الجمهور الكبير امام السعي في المشاركة الجديدة التي شاءت الصدف ان يخوض اللقاء الاول مع كربلاء الذي الحق به الخسارة الاولى مفاجاة الموسم الماضي والتي عرقلت من المهمة.

تشكيلة جديدة

الشرطة سيلعب اليوم بتشكيلة جديدة مدججة باغلب لاعبي المنتخب والاسماء التي حرصت الادارة على انتدابها والتطلع الى دور استثنائي في منافسات تقدر صعوباتها التي اهتمت من اليوم الاول لانتخابها وبقيت منشغلىة في ترتيب الامور عبر مشاركة تليق به كفريق يشارك من اجل اللقب الذي يعول فيه على عمل المدرب البرازيلي واللاعبين وفي ان يقدم الكل ما لديهم في مشاركة لايمكن ان تخرج عن الصراع على اللقب الهدف الذي صرفت من اجله المليارات ما يضع على عاتق اللاعبين مسؤولية كبيرة في ان يغيروا وجهة المشاركة منذ مباراة اليوم والاهم يريد بنيان ان تاتي الانطلاقة والاستمرار فيها للنهاي.

كما وعد جمهور الشرطة الذي مل الانتظار بعد ثلاثة مواسم فاشلة خاصة قبل الاخير عندما لم يكمل الفريــــــــق المنافسات في وقت المـــــــدرب راضي شنيشل .

ويامل جمـــــــهور الشرطة ان تشكل الاسماء اضافة مع بداية الموسم وان تضع اللقب نصب عينها بقيادة المدرب البرازيلي المطالب بتقديم مفارز الشرطة في كل الواجبات والاهم خارج المقر.

الطلاب ونفط ميسان

وينتظر جمهور الطلاب من لاعبيهم الظهور بالمستوى الافضل في اول اخنبارات المرحلة الاولى واهمية ايقاف مرور نفط ميسان وتقديم المستوى الفني عبر صفوفه التي يفترض ان تكون جاهزة كما يجب ومن شانها ان تغير من مسار الامور واستعادة دوره بعدما ابتعد عن دائرة الصراع على اللقب منذ موسم 2002 قبل ان يتعرض باستمرار للضغوطات المالية المشكلة التي ظهرت هذه المرة مع فترة الاعداد امام مطالبات اللاعبين بمستحقاقاتهم المالية. من جانبه يكون الضيوف قد اكملوا التحضير للمواجهة التي تمثل التحدي لكتيبة عدي اسماعيل الذي يامل ان تاتي المنافسة والنتائج المقنعة في الوصول الى هدف المشاركة حيث البقاء في موقع افضل من الذي انتهى به الموسم الماضي مع انه وقف بجراءة بملعبه الذي خدمه كثيرا لكن الامال تبقى معقودة على اللاعبين في العودة بالنتيجة الاولى وقهر الطلاب وتعكير الاجواء عندهم.

الجنوب وزاخو

ويستقبل نفط الجنوب زاخو ويامل فيها اصحاب الدار ان تاتي البداية المطلوبة وكسر عقدة نتائج التعادلات التي ظهرت في الجولات الاولى من الموسم الماضي وتامل ادارة الفريق في ان يظهر اللاعبين بفاعلية وتحقيق الخطوة الاولى والتوجه بقوة للمنافسات امام دوري سيكون صعب وشاق امام عدد المباريات التي ستواجه الفرق التي تدلرك صعوبات حقيقية من دون الاعتماد على لاعبين قادرين على العطاء ومعهم البدلاء ولو نادرا ما يظهر هكذا تشكيل مع اغلب التي تعاني الضائقة المالية في وقت تكون الفرق الجماهيرية وممن تمتلك الامكانات تعاقدت مع الافضل من اللاعبين في وقت يظهر رهان اغلب الفرق على الوجوه الواعدىة لحل مشاكل المنافسة خصوصا تلك التي تسعى لتحقيق اهدافها وفريق الجنوب الذي سيقوده عادل ناصر يامل ان يتوازن في النتائج ايابا وذهابا امام تداخل المباريات وصعوباتها وقد تقف بالضد امام طموحات وتطلعات بعض الفرق ما يدفعها الاول ان تحقق الفوائد من مباريات عقر الدار في وقت يظهر حديث زاخو الذي مهم ان يتواجدفي البصرة هو العودة نقاط الفوز وان يظهر بالمستوى على خلاف المشاركة الاخــــــــيرة التي كادت ان تطيح بطموحات الـــــــــبقاء التي حققها عمادعودة في النفس الاخير.

ومؤكد ان الفريق خضع الى معالجات للاخـــــــــــــــــطاء التي حدة من تقدمه جراء تدني النتائج المخيبة المتطلع الى الفوز وفي عكس نفسه وفي نفي شائعات عدم اللعب وهذا الاهم.