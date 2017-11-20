20 مليون يورو تعطّل صفقة النادي الكتالوني

{ مدريد – وكالات: لم يفقد نادي برشلونة الأمل في تدعيم صفوفه بنجم فريق باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، في مدة الانتقالات الشتوية. وأشارت تقارير صحفية في فرنسا أبرزتها صحيفة (10 سبورت)، إلى أن مسؤولي النادي الكتالوني، كانوا على وشك ضم النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجاري. وأضافت أن إدارة برشلونة تستعد بعرض جديد قيمته 50 مليون يورو، لضم اللاعب الأرجنتيني في يناير/ كانون الثاني المقبل. إلا أن هذا المبلغ يبدو بعيدًا عن خطط إدارة النادي الباريسي لبيع دي ماريا، حيث تحاول التخلص من اللاعب الأرجنتيني مقابل 70 مليون يورو، في إطار محاولات تفادي أي عقوبات ممكنة بشأن اختراق لوائح اللعب المالي النظيف. ولفتت إلى أن النادي الباريسي يسعى أيضًا لتحقيق مكسب من بيع دي ماريا، الذي انضم إلى صفوفه قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 63 مليون يورو.