برلماني كردي يدعو لعدم إستغلال نكسة الإستفتاء للإنتقاص من حقوق الإقليم:

الشهامة تستدعي إقرار النخبة الكردستانية الحاكمة بـفشلها وتنحيها

السليمانية – باسل الخطيب

عد نائب بالبرلمان العراقي عن حركة التغيير، أن استفتاء الانفصال كان قراراً (خاطئاً) أضر بالكرد واستفز الدول الإقليمية، وفيما عد أن (الشهامة) تتطلب من النخبة الكردستانية الحاكمة (الاعتراف بفشلها) والتنحي عن السلطة، دعا الحكومة العراقية والجهات السياسية لعدم (استغلال النكسة) الكردية للتعامل بمنطق الغالب والمغلوب للانتقاص من الحقوق الكردستانية والتطبيق الانتقائي للدستور، وأكد أهمية الانفتاح على الخليج العربي ضماناً لاستقرار العراق والمنطقة وحفظ التوازن الإقليمي.

وقال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي، كاوة محمد، إن للكرد (ثلاثة حقوق بموجب دستور 2005 الذي شاركوا بصياغته على أسس توافقية بين المكونات العراقية، هي أن يكونوا شركاء بإدارة البلد وصناعة القرار السياسي، حصتهم في الثروات والموازنة وتطبيق المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها)، مشيراً إلى أن الكرد (يسعون لذلك منذ 2003 من دون تحقيقه أو حل جذري للمشاكل العالقة مع المركز بل بالعكس حدثت أخرى عقدت الأمور أكثر علماً أن الطرفين يتحملان مسؤولية عدم تطبيق الدستور وتأزيم العلاقة بينهما).

وأضاف أن قرار الاستفتاء (الخاطئ وغير المدروس، عقد الأمور كثيراً وأضر بالكرد وموقعهم بالعملية السياسية كما استفز الدول الإقليمية؛، مبيناً أن حركة التغيير +أكدت للمعنيين ذلك وناشدتهم الاستجابة لدعوات الأصدقاء تأجيله في ظل عدم توافر الظروف الملائمة عراقياً وإقليمياً وعالمياً، برغم أن ذلك لا يعني كونها ضد إقامة الدولة الكردية لكن الأولى بالقيادة السياسية الكردستانية في المرحلة الراهنة التركيز على استحصال الحقوق الدستورية ولملمة البيت الداخلي وتقوية المؤسسات الشرعية وإعلاء سيادة القانون ومحاربة الفساد لتأمين وتعزيز الاقتصاد لتهيئة أرضية مناسبة على أساس الإجماع الكردي، لأن الدولة تبنى قبل أن تعلن وليس العكس).

ودعا الحكومة الاتحادية والجهات السياسية العراقية إلى (عدم استغلال النكسة السياسية التي تسببت بها الطبقة الكردستانية الحاكمة، ضد الكرد وأن لا يتعاملوا مع الكرد بمنطق الغالب والمغلوب وكسر الإرادة إنما التركيز على تطبيق الدستور بحذافيره وليس بصورة انتقائية، وعدم الانتقاص من حقوقهم الدستورية)، مؤكداً أن الكرد (يتلمسون وجود توجهاً قوياً في بغداد بهذا الاتجاه تجلى بتكرار استعمال مصطلحات غير دستورية وعدم الاعتراف بإقليم كردستان ككيان بحسب المادة 117 من الدستور ، وهو ما انعكس أيضاً على مسودة قانون موازنة 2018 التي تناقش حالياً في مجلس الوزراء).

توجه خطير

وحذر محمد، من (تمرير تلك المسودة بصياغتها غير الدستورية التي خفضت نسية الكرد من 17 إلى 12.67 بالمئة في إجراء غير مقبول لأن تلك النسبة أقرت بموجب اتفاق بين الطرفين عام 2006 نص على تخصيصها لحين إجراء الإحصاء السكاني العام في العراق)، محملاً الحكومة الاتحادية (مسؤولية عدم إجراء الإحصاء السكاني بذرائع غير واقعية). وأوضح أن الحكومة (تعاملت مع كردستان في مسودة الموازنة مع ما أسمته حكومات محافظات الإقليم برغم وجود حكومة كردستانية تحت خيمتها حكومات محلية)، معتبراً أن هذا +التوجه الخطير يضر بالعراق ككل ولحمته الوطنية ويحدث شرخاً بين الكرد وعرب العراق بعامة والشيعة منهم بخاصة؛. وطالب النائب الكردي، بـ(الحذر من وجود متطرفين في الجانبين لا يريدون معالجة الأزمة الراهنة لخلق احتقان قومي طائفي وإحداث شرخ بين العرب والكرد ما يضر بالعراق ووحدته واستقراره)، داعياً إلى (حوار جدي بين الحكومتين العراقية والكردستانية يستنبط الدروس والعبر من الفشل المزمن في معالجة المشاكل السابقة، للوصول إلى حلول جذرية ودستورية بشأن حقوق الكرد وتشريع القوانين التي ترسخ ذلك لاسيما تلك المتعلقة بالنفط والغاز، المجلس الاتحادي وتطبيق المادة 140، ما يتطلب إرادة قوية من الطرفين). ورأى أن على الكرد (مراجعة ما حصل منذ 2003 وحتى الآن لتشخيص الفشل وامتلاك جرأة الإقرار بالخطأ الذي تسببت به النخبة السياسية الحاكمة وبناء الإقليم على أسس جديدة وسليمة تؤمن مشاركة الجميع باتخاذ القرار السياسي، وعدم التحكم بمفاصل الحكم من قبل حزب أو اثنين وفقاً لمصالحهما، وتفعيل المؤسسات الشرعية لاسيما البرلمان، وإعلاء سيادة القانون ليكون فوق الجميع بدون استثناء، وتوحيد القوات الأمنية والبيشمركة، وإعداد خارطة طريق للأمور المالية والاقتصادية تضمن الشفافية والخضوع لمحاسبة البرلمان وباقي الجهات الرقابية، ما يؤمن قوة الإقليم ويعزز موقفه التفاوضي مع بغداد أو غيرها).

وبشأن النواب الذين صوتوا في الاستفتاء، قال محمد، إنهم (أخطأوا التقدير لكنهم ليسوا أصحاب القرار بعكس اللجنة العليا المعنية برئاسة مسعود بارزاني، التي تتحمل مسؤولة الفشل)، مشدداً على أن الحركة (ضد معاقبة أولئك النواب أو منعهم من حضور الجلسات، كما أن الكتل الكردستانية والنواب الكرد ترى أن فرض عقوبات يؤزم الوضع أكثر بين بالمركز والإقليم).

وبخصوص إقليم كردستان، رأى أن وضعه الحالي +نتاجاً طبيعياً لاسلوب إدارة الحكم فيه منذ عام 1991 وحتى الآن، كونه لم يكن بعقلية إدارة دولة أو الحرص على شعب كردستان؛، معتبراً أن النخبة الحاكمة التي ما تزال هي نفسها تتحكم بشؤون الإقليم (أثبتت فشلها على الأصعدة كافة، وتجاهلها المطالبات والتحذيرات الشعبية والسياسية المعارضة لاسيما من حركة التغيير والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني، بل ومن أصدقاء الكرد في مختلف دول العالم). وتابع أن النخبة الحاكمة (لم تحترم سيادة القانون والشرعية، وقد تجلى ذلك باستمرار رئيس الإقليم بمنصبة برغم انتهاء ولايته منذ 2013، وتعطيل البرلمان وشل الحكومة، وطرد وزراء مهمين كوزير البيشمركة ونحن نقاتل داعش، والمالية والإقليم يمر بأزمة اقتصادية خانقة، فضلاً عن طغيان المزاج الشخصي بإدارة الحكم وفقاً لمصالح شخصية وحزبية ضيقة، ما اوصلنا إلى الاستفتاء وتجاهل المناشدات والتحذيرات العديدة والملحة بشأنه من دول صديقة وعظمى، ليكون القشة التي قصمت ظهر البعير).

إعتراف بالفشل

وأكد النائب الكردي، أن (الشهامة تتطلب من النخبة السياسية الحاكمة أن تعترف بفشلها وتتنحى عن السلطة لفتح الباب أمام بروز جيل جديد من السياسيين القادرين على إدارة الحكم بنحو رشيد، وليس توزيع اتهامات الغدر والخيانة على مختلف الجهات الخارجية والداخلية، وفقاً لنظرية المؤامرة في تكرار بائس لتجارب دكتاتوريات سابقة منها نظام صدام حسين)، مستطرداً من هنا تأتي دعوة حركة التغيير لـ؛تشكيل حكومة انقاذ وطني لإنقاذ ما يمكن انقاذه، خصوصاً بعد فشل الحكومة الحالية بملف التفاوض مع بغداد، وتركيزها على الحصول على مكتسبات حزبية ومناصب وامتيازات على حساب الحقوق الدستورية للكرد، وسوء التعامل مع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وحتى عند مباشرتها بيع النفط مباشرة فشلت أيضاً في بناء اقتصاد حقيقي قوي واستثمار الواردات لمصحة شعب كردستان بل بالعكس زاد الوضع المعيشي بؤساً ولم يتم دفع ربع رواتب الموظفين في توقيتاتها الشهرية؛.

وبشأن برلمان كردستان، قال محمد، إنه حركة التغيير (تطالب منذ تشكليها عام 2009، بتطبيق النظام البرلماني في الإقليم، انسجاماً مع دستور العراق، كونه الأنسب لاسيما بعد تجربة التوجهات الحزبية والشخصية والقفز على الدور الرقابي والتشريعي للمجلس واعتبار اعضاء النخبة الحاكمة أنفسهم ومناصبهم فوق القانون والمؤسسات الشرعية)، مسترسلاً من هذا المنطلق (لا يمكن عودة الرئيس الشرعي للبرلمان د. يوسف محمد، الذي منع من ممارسة مهامه في سابقة خطيرة لم تحدث في اعتى الدكتاتوريات العالمية، لا لشيء إلا محاولته تعديل قانون رئاسة الإقليم برغم أنه استند في ذلك إلى طلب خمس كتل برلمانية، هي التغيير، الاتحاد الوطني، الجماعة الإسلامية، الاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية). وذكر أن الحركة (لا تنظر لعودة رئيس البرلمان من منظور شخصي ضيق، برغم أنها تشكل حقاً وليست منة من أحد، إذ ينبغي أن توجد إرادة قوية من باقي الكتل السياسية لتفعيل دور البرلمان وتمكينه من ممارسة مهامه التشريعية والرقابية بفاعلية، لأننا لا نقبل أن يكون المجلس ديكوراً أو أداة لتبييض فساد أحزاب السلطة وشرعنته).

وبصدد الانفتاح العراقي على الخليج العربي، قال محمد، إن الحركة تدعم بقوة الانفتاح العراقي على الخليج العربي لاسيما دوله المحورية المتمثلة بالسعودية والإمارات، كونه يصب في استقراه كما استقرار المنطقة وحفظ التوازن الإقليمي، لاسيما أنها متأزمة وتشهد العديد من الحروب والتدخلات الخارجية؛، مضيفاً أن الحركة طالما أكدت على أهمية (العمق العربي والخليجي للعراق، ودعت لتشجيع دول الخليج العربي للإسهام بإعادة إعمار المدن المنكوبة وإصلاح الاقتصاد العراقي الذي تضرر كثيراً بسبب الحروب والإرهاب).

شهادات تاريخية ليهود العراق تكشف الجذور السرية للحركة الصهونية

دور بارز في تطوير المؤسسات الأمنية والإستخبارية الإسرائيلية

بغداد – رحيم راضي الخزاعي

بين مدة واخرى يعود يهود العراق الى الواجهة السياسية والاعلامية في الوسط الاسرائيلي لاسباب عديدة الهدف منها جعل الاجيال الجديدة على دراية بمجريات الاحداث السياسية في القرن الماضي من اجل ابراز الدور الذي أدته الاجيال الاسرائيلية السابقة في انشاء وقيام الدولة المزعومة وما عليهم ان يفعلوه في الوقت الحاضر والمستقبل لغرض اكمال الطريق نحو تحقيق هدف تثبيت الوجود وهذا اسلوب يحمل بين طياتة الكثير من الاهداف السياسية .

وفي هذا السياق اقدمت الدوائر الاسرائيلة مؤخرا بعقد العديد من الندوات واللقاءات مع مجاميع من اليهود العراقيين الذين سلطوا فيها شهاداتهم التاريخية المهمات التي نفذوها خلال خدمتهم الطويلة في الاجهزة الاستخبارية الاسرائيلية وكيف اسهموا في بناء تلك الاجهزة الحساسة والتي من خلالها عملوا في بناء اسرائيل وتثبيت وجودها في المنطقة . ولكي يكون الجيل الجديد في اسرائيل على دراية بتاريخ تلك الحقب الزمنية .. قامت تلك الدوائر باستعراض تاريخ اليهود في بغداد خصوصا بعد متصف القرن التاسع عشر وكيف كان اليهود في تلك الحقبة يسيطرون على الحياة التجارية والمصرفية والتعليمية وكذلك التركيز على تسنم العديد منهم المناصب والوظائف المهمة في الدولة العراقية في الحكومات العراقية المتعاقبة ولاسيما منصب وزير المالية في سنوات العشرينيات والذي تقلدته احدى الشخصيات اليهودية البغدادية في ذلك الوقت وهو الاقتصادي اليهودي العراقي ساسون حزقيل. ولايفوت تلك الدوائر من التطرق الى الاحداث السياسية المهمة التي حدثت في بغداد لا سيما احداث الفرهود والتي تطرقوا اليها حسب وجهة نظرهم وما يعتقدون بان ما جرى كان مدبرا ضد اليهود وممتلكاتهم وما جرى في تلك الاحداث وفق الروايات اليهودية البغدادية في حينها في حين نقلت مصادر اخرى روايات وقصص الاحداث بروايات مغايرة . وفي احدى تلك اللقاءات المتعلقة بسرد الشهادات التاريخية ليهود العراق والمتعلقة بكشف ذكرياتهم في المساهمة في اقامة اسرائيل ذكراحد هؤلاء اليهود العراقيين بانه بعد وصولة اسرائيل عام 1951 قام رجال المخابرات بتجنيده للعمل في احدى دوائر الاستخبارات التي يطلق عليها تسمية خدمة او دائرة الاستخبارات الثانية والتي كانت النواة الاولى لتشكيل الوحدة 8200 وهي الوحدة المتخصصة بالانشطة الاستختبارية الاسرائيلة. ويضيف ذلك الشخص بان حالة كحال الكثير من الرجال الذين وصلوا الى اسرائيل بعد اعلان قيام الدولة الذين يشعرون بالسوء والحزن لعدم قيامهم بالاشتراك في اقامة او تكوين اسرائيل على حد وصفة .ومن هنا كان عليهم العمل من اجل تصحيح المسارليصبح لهم دور ومساهمة في انشاء واقامة اسرائيل على حد تعبيره. ويضيف مستعرضا عمله في تلك الوحدة الاستخبارية المتخصصة بالتنصت على الجيوش العربية وكذلك العمل على متابعة المنظمات العربية و الوزارات الحكومية . وتطرق الى الصعوبات التي تعرض لها في بدايات العمل الاستخباري في هذا المجال كون الجيوش العربية تستخدم التجفير والرموز في عملها وكان عليهم خرق تلك الرموز وفك رموزها وهذا لم يكن بالامر الهين في ذلك الوقت لعدم توفر الادوات المتخصصة لانجاح عملهم ولهذا كان اعتمداهم على انفسهم وكيف نجحوا في اختراق تللك الجفرات والرموز بمرور الوقت وبالاستفادة من اخطاء وضعف الجانب المقابل .. ويقصد هنا الجانب العربي . وفي ذات السياق كشف هؤلاء اليهود العراقيون بان نجاحهم في عملهم الاستخباري يرجع بالاساس كونهم جاءوا من بيئة تعلموا واتقنوا اللغة العربية فيها بالاضافة انهم درسوا وتعلموا لغات ساندة اخرى في بغداد اثناء ايام دراستهم فيها قبل الهجرة وكذلك درسوا الادب وكانوا على اطلاع واسع على العادات والتقاليد العربية والاسلامية وهذة الادوات تجعل من يعمل في المجال الاستخباري قادرا على القيام بعملة لا سيما الترجمة من العربية ومعرفة الدلالات اللغوية للاسماء والافعال وما ترمز اليها وما تعني دلالاتها.

شهادات تاريخية

وفي جانب اخر ذات صلة بتلك الشهادات التاريخية يتطرق احد اليهود العراقيين قائلا: عندما هاجرنا الى اسرائيل كنا شباناً يافعين متسلحين بالمعرفة واللغة العربية والثقافة العامة ومن هنا كان طريقنا نحو العمل في المجال الاستخباري ميسرا حيث نسبنا في وحدات التنصت التي تعمل على التقاط كل ما يدخل ضمن اهتمام عملنا الاستخباري في متابعة الجانب الاخر الذي يشكل تهديدا او خطرا على امن اسرائيل .

واشار اثناء سرد ذكرياتة بان العديد من يهود العراق الذين كانوا معة في وحدات التنصت كانوا اصحاب خبرات كونهم كانوا يعملون في مجالات البريد والموانى والسكك الحديد العراقية قبل هجرتهم الى اسرائيل ولهذا جاءوا متسلحين بالخبرة في هذا المجال .

من جانب اخر سرد احد اليهود العراقيين الذي كان احد المؤسسين للوحدة الاستخبارية المهمة في اسرائيل المعروفة بالرقم 8200 واشار الى خدمتة الطويلة في الموساد الاسرائيلي من خلال تقلدة مناصب رفيعة في ذلك الجهاز .. وفي هذا السياق تطرق الى كيفية التقاط المكالمة الهاتفية المهمة والتي اخذت حيزا كبيرا في وقتها وهي المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر والملك الاردني الحسين بن طلال على خلفية حرب 1967 وكذلك الحصول على المعلومة المهمة عن المدمرة المصرية المسماة ابراهيم الاول التي توجهت لاستهداف حيفا مما تم تحييدها وتدميرها استنادا على المعلومات التي التقطوها اثناء عملهم على حد وصفة.

ويواصل حديثة بسرد ذكرياته لمسيرة عملة حيث يشير انه في وقت انشاء وحدة الاستخبارات الثانية كانت تلك الوحدة تتكون من ثلاث شعب هي الادارة وشعبة والتنصت وفك الجفرة وكان اليهود العراقيين يديرون الشعبة الثانية والثالثة . وفي عام 1956 برزت الحاجة الى من يجيدون اللغة العربية لغرض الانظمام الى الوحدات القتالية ومن هنا تم تشكيل ثلاث وحدات مهمتها التنصت وفك الجفرة وبعد ذلك اطلقت تسمية الوحدة 515 على تلك التشكيلات .ويضيف ان اصل التسمية يعود كون الوحدة تظم 500 يهودي عراقي و15 اخرين .

ويؤكد المتحدث بان نجاح يهود العراق في عملهم يعود الى كونهم جاءوا من بيئة مثقفة وواعية وما يشكلة العراق من ثقل وتاريخ في منطقة الشرق الاوسط ..

وفي ما يتعلق بعمل يهود العراق في المجالات الاستخبارية الاخرى في اسرائيل تطرق احد اليهود العراقيين ومن خلال سرد ذكرياتة في هذا الجانب بان يهود العراق قد عملوا في وحدات جمع المعلومات من المصادر العلنية مثل نشرات الاخبار التلفازية والراديو والمصادر الادبية وكذلك الصحف.

عادات وتقاليد

وفي مداخلة وثيقة الصلة بالدور الذي لعبة يهود العراق في العمل الاستخباري ومعرفتهم الواسعة بشؤون المنطقة العربية ذكر احد الضباط الكبار وهو من الجيل الثاني الذي عمل في هذا المجال لمدة 21 سنة في الموساد معلقا على احداث الربيع العربي بقولة : ان احد الوزراء الكبار اعتقد بان الاحداث في سوريا ستنتهي سريعا كما انتهت الاحداث في تونس ومصروبغضون ستة اشهر فقلنا لهم بان الوضع مختلف في سوريا ولن تنتهي الاحداث كما هي في تونس ومصر لكنهم لم يصدقونا واصروا على ارائهم الا ان النتيجة كانت ان وجهة نظرنا هي الصحيحة والسبب في ذلك لاننا عشنا وتعلمنا الثقافة واللغة العربية وكذلك عرفنا التقاليد العربية بالاضافة الى ذلك ما تربينا علية من اباءنا الذين ولدوا وعاشوا في تلك البيئة ولهذا نستطيع ان نحلل الامور كما هي من خلال خبرتنا في العمل المخابراتي ..

وتتواصل الشهادات التاريخية في هذا المجال من خلال ما ذكرة احد عناصر الموساد عن السماح له العمل مع يهود عراقيين هاجروا في سنوات السبعينيات حيث استطاع الحصول على الكثير من المعلومات ومعرفة التقاليد العراقية وكذلك تعلم ما تهدف الية اللغة العربية في معاني الالفاظ والكلمات وماذا ترمز تلك العبارات وعلى سبيل المثال معرفة الغرض او الهدف من اقتباس ايات من القران الكريم او الاحاديث النبوية الشريفة التي تتضمنها كلمات القادة العرب وخطبهم وهذا ليس من باب المصادفة .. ويقصد هنا كيف تحلل تلك الخطب والكلمات ومعرفة الفحوى او الرسالة التي يريد القائد العربي ايصالها الى المتلقي .

وفي شهادة اخرى تروي احدى العاملات في جهازالاستخبارات العسكرية الاسرائيلية والتي غادرت الخدمة برتبة مقدم وتعتبر من الجيل الثاني ليهود العراق الذين عملوا في الاجهزة الاستخبارية حيث تذكر في هذاالصدد : ان من يعمل في مجال العمل الاستخباري علية ان يفهم ويتعلم العادات والتقاليد وليس معرفة اللغة وحدها وتضيف في ذلك الشان ومن خلال خبرتها الطويلة في هذا المجال الحيوي والحساس انة من الضروري معرفة العادات والتقاليد وكذلك عليك كيف تقود وكيف تفهم الاخر وكرجل مخابرات يجب ان تكون قادرا على ان تحلل وتفهم الوضع من خلال اللغة وفهمك لها ولدلالاتها . وتتابع حديثها : انها ومن خلال عملها في هذا الجانب قد قرات الكثير من الصحف وشاهدت واستمعت لنشرات الاخبار وعملت على معرفة اي كتب هم يقرأون واي موسيقى هم يسمعون وهذا جزء من حياتها وعملها .وتضيف ان الجيل الاول لم يكن مضطرا لمعرفة هذة الاشياء ونحن الجيل الثاني قد استوعبنا وتعلمنا ذلك في بيوتنا لكي نكون اسرائيليين ..وتختم شهادتها بان على الجيل الجديد ان يعرف ويتعلم كل ذلك ومن خلال برامج معدة ومحطط لها من خلال الدورات التي تجعلهم مدركين وواعين لمسؤلياتهم وفق رؤيتها ..

ويضيف احد اليهود العراقيين في شهادة تاريخية مهمة بكشفة النشاط السري ليهود العراق قبل هجرتهم الى فلسطين وعلاقتهم باسرائيل حيث يؤكد بانة انظم مع الكثير من اليهود الى الحركة الصهيونية في العراق وعقدوا اللقاءات في البيوت بصورة سرية بعيدا عن انظار السلطات العراقية في ذلك الوقت والتي يشترك بها ويديرها احيانا مبعوثين مرسلين من اسرائيل ويضيف بانهم كانوا قلقين وخائفين على حياتهم .وهذا يدلل بان النشاط الصهيوني كان نشطا داخل الساحة العراقية .

وكشف ذلك العنصر المخابراتي بان عدد حركة الرواد ويقصد بها الحركة الصهيونية في بداية تاسيسها في العراق وجناحها العسكري بلغ تعدادة 2000 عنصر وعملوا بسرية تامة وعلى ما يصطلح علية في العمل الاستخباري انهم عملوا تحت الارض مما اعطاهم خبرة ودراية في المجال الامني وهذا ما شجع المسؤولين في اسرائيل على استقطابهم و قبولهم للانخراط في العمل المخابراتي في اسرائيل بعد هجرتهم . واشار احد المتحدثين من ضباط الموساد السابقين بان يهود العراق كان لهم الدور الكبير في تاسيس وحدة المستعربين وهي المسؤولة على زرع العناصر الاستخبارية الاسرائيلية وسط المحيط العربي وكان نشاطها كبيرا حيث كان العديد من ضباط المخابرات يعيشون وسط البلد الهدف وكذلك البلدان الاخرى والمقصود بالمستعربين هم من يجيدون اللغة العربية والضالعين في معرفة العادات والتقاليد العربية وكذلك تعاليم الديانة الاسلامية ولكونهم قد جاءوا من تلك البيئة العربية . ويضيف بان اليهود العراقيين الذين هاجروا الى اسرائيل لم يكونوا مثقفين فقط وانما كانوا اصحاب علم وثقافة مميزة واستطاعوا الاندماج وسط المجتمع اليهودي الاوربي بكل ثقة ونجحوا في تجنييد العديد من المصادرالتي حصلوا بواسطتهم على معلومات لا تقدر بثمن بما يخدم الاهداف الاسرائيلية.

واشاد المتحدثون من اجيال الاجهزة الاستخبارية الاسرائيلية السابقين بقدرة يهود العراق العاملين في تلك الاجهزة وكيف نجحوا في تشكيل الوحدة 154 التابعة الى جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية ( امان ) التي انشئت في عام 1949 وكانت مسؤوليتها انشاء شبكات للتجسس في البلدان المعادية لاسرائيل على حد تعبيرهم وقد استطاع عناصر تلك الوحدة من تجنييد العديد من الجواسيس الذين يخدمون توجهاتهم الاستخبارية وكذلك الاعتماد على عناصر تلك الوحدة في التحقيق داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة واستجواب المتسللين الى الداخل الاسرائيلي . وفي نهاية تلك اللقاءات التي سرد فيها الاسرائيليون من يهود العراق شهاداتهم التاريخية عن دورهم في بناء الدولة الاسرائيلية وفق وصفهم لم ينسوا ان يدسوا السم بالعسل وهو اسلوب يحاولون من خلالة دغدغة العواطف والاحاسيس من خلال التظاهر بالحزن والالم لما وصل الية العراق من دمار وعدم الاستقرار السياسي وهو ما يثير الحزن في نفوسهم في محاولة للتاثير واقناع المتلقي بحرصهم على الارض التي ولدوا وعاشوا فيها وهذا التلاعب بالالفاظ ومحاواة تحريف الحقائق التي هم يعرفونها قبل غيرهم كونهم اللاعبين الاساسيين في هذا المجال بكونهم يدركون الحقيقة بما لعبتة اسرائيل من خلال اجهزتها المخابراتية من تحييد العراق وعرقلة دورة في كافة الحقب الزمنية منذ تاسيس الدولة العراقية وحتى وقتنا الحاضر وما تمخض من مرحلة داعش وما سبقها والشواهد التي حدثنا عنها التاريخ المعاصر ما زالت تحتفظ بها ذاكرة العراقيين وكل المعنيين بالشان العراقي .

اذن هذة الشهادات التاريخية تجعلنا ان نعيد الحسابات وان نعمل بهدوء وبتخطيط علمي مبرمج في تهياة الكوادر المتسلحة بالعلم والمعرفة لتشكل سياجا حديديا يصعب اختراقة بالاعتماد على العقل المنتج لاننا نعيش وسط محيط تتصارع بة العقول للوصول الى الهدف باقصر الطرق وهو تحصين الوطن واهلة من اي اختراق .